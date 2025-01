Xuân Son tạo mốc chưa từng có, giúp tuyển Việt Nam phá dớp Thái Lan

5 giờ trước

GĐXH - Giám đốc Công an TP Đà Nẵng có công văn yêu cầu tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trước trận chung kết Việt Nam- Thái Lan; Cơ quan chức năng đã xác minh, làm rõ 03 trường hợp đã có hành vi thông báo hoạt động của Tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn tại Thái Nguyên.