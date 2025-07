Biển Đông lại đón áp thấp nhiệt đới, gió giật cấp 9 và khả năng mạnh thành bão

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, trưa nay (23/7), áp thấp nhiệt đới đã đi vào vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông.

Hồi 13 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,0 độ Vĩ Bắc; 119,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/giờ), giật cấp 9; di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 10-15km/h.

Dự báo trong 12h tới, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông của Bắc Biển Đông, tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 10-15 km/h và khả năng mạnh thêm. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, sau khi vào Biển Đông, áp thấp nhiệt đới ít khả năng di chuyển sâu vào Biển Đông mà ngược trở lại Tây Bắc Thái Bình Dương.

Biển Đông lại đón áp thấp nhiệt đới. Ảnh: NCHMF

Từ 13h ngày 24/7, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông của Bắc Biển Đông, đổi hướng Nam Đông Nam, di chuyển chậm lại, mỗi giờ đi được 5-10km và có thể mạnh lên thành bão. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Đến 1h ngày 25/7, bão trên vùng biển phía Đông của Bắc Biển Đông, tiếp tục đổi hướng, di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Lúc 13h ngày 25/7, bão trên vùng biển phía Bắc của đảo Luzon (Philippines), đổi hướng Đông Bắc, di chuyển nhanh hơn với tốc độ 25-30km/h, cường độ suy yếu dần.

Do tác động của áp thấp nhiệt đới/bão trên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao 2-4m. Biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Trên đất liền, ngày và đêm 24/7, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to với lượng mưa 30-70mm, có nơi trên 120mm.

Trong ngày và đêm 25/7, Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 100mm.

Từ 26/7, mưa lớn ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An xu hướng giảm dần.

