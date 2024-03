Xuất tinh sớm - khi nào cần đến gặp bác sĩ?

Xuất tinh sớm khiến nam giới mặc cảm, mất tự tin. Ảnh minh họa

Xuất tinh sớm - Khi nào cần gặp bác sĩ?

Việc nam giới xuất tinh sớm, không đưa được người phụ nữ đạt cảm xúc "lên đỉnh" khiến họ mất tự tin, tâm lý mặc cảm chán chường nặng nề. Nếu tình trạng này tái diễn nhiều lần và kéo dài có thể gây nên tình trạng tâm bệnh trầm trọng như chán ghét, xa lánh tình dục, liệt dương , mãn dục...

Xuất tinh sớm nếu xảy ra với tần suất ít và trong một số tình huống tâm lý gấp gáp vội vàng thì đó được coi là đáp ứng tình dục bình thường đối với một số hoàn cảnh nhất định và điều này chưa đáng lo ngại.

Tuy nhiên nếu tình trạng này xảy ra liên tục, gần như liên tục (với tần suất trên 50% số lần quan hệ) và gây ra những tác động tiêu cực về mặt tâm lý (cảm giác ê chề, bẽ bàng…) cho bản thân nam giới hay sự thất vọng từ bạn tình thì cần phải đi khám và điều trị ngay.

Hiện nay có rất nhiều biện pháp khác nhau để điều trị xuất tinh sớm. Đơn giản nhất là biện pháp can thiệp về tâm lý. Cần phải có nghệ thuật kiểm soát cảm xúc và kỹ năng tình dục như thực hiện màn dạo đầu thật linh hoạt, trơn chu hoặc kết hợp những kích thích tình dục khác.

Khi đã xử lý những vấn đề về tâm lý mà không đạt hiệu quả thì có thể sử dụng các loại thuốc để điều trị xuất tinh sớm. Có rất nhiều loại thuốc điều trị xuất tinh sớm như các thuốc làm tê bề mặt dương vật được dùng ở dạng xịt hoặc dạng bôi lên quy đầu trước khi đưa vào âm đạo người phụ nữ.

Hay một số loại thuốc đường uống khác tác động lên trung tâm điều khiển phản xạ xuất tinh ở não bộ làm tăng ngưỡng đáp ứng với kích thích xuất tinh, do đó cần phải có kích thích tình dục lâu hơn, nhiều hơn và mạnh hơn mới kích hoạt được việc xuất tinh.

Tuy nhiên việc sử dụng biện pháp nào người bệnh cần gặp các bác sĩ chuyên khoa để được khám đánh giá và tư vấn các biện pháp can thiệp điều trị cụ thể cũng như dùng thuốc phù hợp.

Không có thời gian cụ thể khi một người đàn ông nên xuất tinh trong khi quan hệ tình dục, nhưng nếu xuất tinh và mất khả năng cương cứng sớm khiến cả hai người có thể cảm thấy không có đủ thời gian để tận hưởng cuộc "yêu".

Xuất tinh sớm có thể khiến đàn ông khó chịu và thậm chí là xấu hổ, mất tự tin, cuộc sống tình dục không thỏa mãn nhưng đó là vấn đề chung của nhiều nam giới. Theo nghiên cứu, có từ 30-40% nam giới mắc bệnh này vào một thời điểm nào đó trong đời. Vì vậy, xuất tinh sớm không phải là điều đáng lo ngại nếu nó chỉ thỉnh thoảng xảy ra.

8 lầm tưởng hay gặp về xuất tinh sớm

1. Xuất tinh sớm chỉ gặp ở người trẻ do thiếu kinh nghiệm tình dục

Một cuộc khảo sát cho thấy tỷ lệ người bị xuất tinh sớm khá ổn định ở mức 25-30% từ thanh thiếu niên đến 50 tuổi. Theo nghiên cứu của Đại học Chicago, dưới đây là tỷ lệ các trường hợp xuất tinh sớm ở nam giới từ 18 đến 59 tuổi:



18-29 tuổi: 30%

30-39 tuổi: 32%

40-49 tuổi: 28%

50-59 tuổi: 31%

Ở nam giới trẻ tuổi, xuất tinh sớm do cơ thể đang rối loạn hormone testosterone, do những tác động từ môi trường bên ngoài như chế độ sinh hoạt hay do chưa có kinh nghiệm tình dục, do tư thế chưa đúng hoặc do địa điểm thực hiện "cuộc yêu" không được thoải mái… Trong khi đó, nam giới càng lớn tuổi thì càng có nguy cơ cao mắc phải bệnh lý xuất tinh sớm. Vì lúc này bộ phận sinh dục cũng bắt đầu gặp trục trặc, các bệnh lý khác trong cơ thể cũng sẽ nhiều hơn sẽ làm suy giảm nồng độ nội tiết tố nam trong cơ thể.

2. Xuất tinh sớm chỉ xảy ra khi quan hệ tình dục

ThS.BSNT Phùng Anh Tuấn, chuyên khoa Nam học (Trường Đại học Y Hà Nội) cho biết trên SKĐS, nhiều người bệnh xuất tinh sớm đều có thói quen thủ dâm thường xuyên, có thể đến 6 - 7 lần mỗi ngày. Điều này gây ảnh hưởng đến sức khỏe và là nguyên nhân chính dẫn đến bệnh xuất tinh sớm ở nam giới.



Khi thủ dâm quá nhiều, cơ thể nam giới sẽ không có đủ thời gian sản sinh hormone nội tiết tố testosterone và các chất dẫn truyền thần kinh. Trong khi đó, các hormone căng thẳng lại liên tục tăng lên, ức chế testosterone. Tình trạng thiếu hụt nội tiết tố nam testosterone trực tiếp ảnh hưởng đến chất lượng quan hệ, gây xuất tinh sớm, suy giảm ham muốn.

Do thường thực hiện khi ở một mình và trong tình trạng lén lút, căng thẳng sợ bị phát hiện nên khi thủ dâm, nam giới sẽ cố gắng rút ngắn thời gian đạt được khoái cảm, cố gắng xuất tinh sớm nhất có thể. Nếu thực hiện việc này liên tục trong thời gian dài và thường xuyên, thói quen xuất tinh sớm sẽ được hình thành và gây hại cho sức khỏe nam giới.

3. Những người xuất tinh sớm sẽ luôn bị như vậy

Xuất tinh sớm thường không phải là một tình huống, hoàn cảnh xung quanh tác động không nhỏ đến kéo dài thời gian thực hiện của một người đàn ông.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng khi nam giới cảm thấy thoải mái hơn, thường là với bạn đời lâu năm thì họ có xu hướng quan hệ tình dục lâu hơn. Trong khi những mối quan hệ mới hoặc bình thường hơn có thể dẫn đến tăng cảm giác căng thẳng và hưng phấn gây xuất tinh sớm. Tương tự như vậy, các tác nhân gây căng thẳng trong cuộc sống như các vấn đề gia đình, công việc hay rắc rối tiền bạc cũng có thể gây ra tình trạng này. Trường hợp này nam giới hoàn toàn có thể cải thiện nếu can thiệp khắc phục những nguyên nhân.

4. Xuất tinh sớm gây đau khổ cho đối tác cũng như người bệnh

Đàn ông thường xuyên thể hiện sự lo lắng về xuất tinh sớm lên đối tác của họ. Nhưng nghiên cứu thực sự cho thấy rằng phụ nữ không quan tâm nhiều đến chuyện đó. Đối với phụ nữ, tỷ lệ đạt cực khoái trong quan hệ tình dục nói chung chỉ khoảng 25%, với các phương pháp truyền thống thường không đủ để tự mình đạt được cao trào. Các phương pháp khác do đó được nhiều phụ nữ hoan nghênh và những phương pháp này thường không cần duy trì sự cương cứng.

5. Nếu không thể quan hệ trong một thời gian dài là bị xuất tinh sớm

Không có thời gian cụ thể để chẩn đoán xuất tinh sớm, điều này khiến nhiều nam giới cho rằng họ mắc bệnh này chỉ vì không thể kéo dài thời gian. Theo các bác sĩ nam khoa, khi không thể thực hiện quan hệ tình dục quá hai phút là một dấu hiệu của xuất tinh sớm. Tuy nhiên, nhiều nam giới kéo dài hơn thời gian này vẫn cho rằng họ là người chịu đựng và cảm thấy không thỏa mãn.