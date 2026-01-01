Xúc động bài đăng của con trai cố NSND Hoàng Dũng
GĐXH - Con trai cố NSND Hoàng Dũng chia sẻ hình ảnh xúc động vào ngày sinh nhật của bố. Các nghệ sĩ và khán giả cùng tưởng nhớ và tri ân người thầy đáng kính.
Mới đây, diễn viên Hoàng Dương - con trai cố NSND Hoàng Dũng khiến nhiều người xúc động khi đăng tải lại hình ảnh của bố lúc sinh thời khi chụp cùng cháu nội. Được biết, ngày cuối cùng của năm (31/12) cũng là ngày sinh nhật của cố nghệ sĩ Hoàng Dũng. Dù nam nghệ sĩ đã đi xa 5 năm nhưng người thân, con cháu và hậu bối vẫn luôn nhớ đến ngày sinh nhật của ông.
"Chúc ông nội sinh nhật vui vẻ. Cả nhà luôn yêu và nhớ ông nội", diễn viên Hoàng Dương chia sẻ. Ngay dưới bài đăng, nhiều khán giả cũng như thế hệ học trò của nghệ sĩ Hoàng Dũng để lại bình luận ngậm ngùi thương nhớ.
Không chỉ thế, cũng trong ngày đặc biệt này, nhiều diễn viên là học trò thân thiết của cố Nghệ sĩ NSND như: Việt Anh, Hồng Đăng, Thanh Hương, Thu Hà, Minh Nguyệt, Chí Nhân, Hoàng Long, Trọng Lân… cũng chia sẻ hình ảnh đến thăm mộ người thầy của mình ở Hưng Yên. Các diễn viên đến thắp hương và báo cáo với ông về những thành tựu nghệ thuật họ gặt hái được, bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến người thầy, người cha đáng kính của mình. Thậm chí, diễn viên Hoàng Long còn mang bánh sinh nhật để chúc mừng người nghệ sĩ đáng kính mà anh gọi là "bố" với tất cả sự yêu mến, quý trọng.
"Ngày này hàng năm 31/12, vẫn thói quen cũ, anh em ý ới nhau tối ngồi đâu ăn mừng sinh nhật bố Hoàng Dũng. Nhưng mấy năm nay thì khác, mấy thằng chúng con vẫn gọi nhau, nhưng mà là ra thắp hương cho bố.
Chúng con vẫn thường nói chuyện vui với nhau, không có bố thì có lẽ ngày hôm nay sẽ khó đến và có thể sẽ không đến với chúng con.
Bố Hoàng Dũng ạ! Chúng con luôn mang trong mình niềm tự hào là người học trò của bố, là những đứa con của bố. Bố hạnh phúc đúng không vì thêm 1 ngày bố ở nơi đó được thấy chúng con yêu thương nhau hơn, thành công hơn và phát triển hơn bố nhỉ. Chúc mừng sinh nhật bố!", Hoàng Long bày tỏ.
Các thế hệ học trò như: Chí Nhân, Hoàng Long,... vẫn giữ thói quen đến "thăm" thầy vào ngày sinh nhật.
Trong khi đó, diễn viên Chí Nhân lại chia sẻ ngắn gọn kèm bức ảnh chụp bên mộ phần của NSND Hoàng Dũng: "Vẫn là thói quen, về sinh nhật ba".
NSND Hoàng Dũng được xem là "ông bố nhiều con" nhất trong các nghệ sĩ miền Bắc. Các học trò từng được ông dạy dỗ, dìu dắt… đều một lòng yêu quý, kính trọng, xem ông như người bố thứ hai của mình. Vì lẽ đó, lúc còn tại thế hay khi đã xa khuất, các học trò vẫn luôn nhắc đến ông và nhớ ông theo nhiều lẽ.
Ông qua đời vào 14/2/2021 (tức mồng 3 tết Tân Sửu), hưởng thọ 65 tuổi, sau thời gian vật lộn với bệnh ung thư. Ông được gia đình an táng tại quê nhà ở xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu (cũ), tỉnh Hưng Yên.
