Xúc động lời cảm tạ tài xế xe tải sau siêu bão số 3 Yagi đổ bộ

Cận cảnh phố cổ Hà Nội sau khi bão số 3 Yagi đi qua GĐXH - Nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội cả hàng cây đổ rạp xuống đường, hàng loạt phương tiện không thể di chuyển.

Nhiều nghĩa cử cao đẹp

Các xe tải che chắn cho người dân lưu thông trên cầu tránh gió bão.





Sáng nay 8/9, tài khoản Facebook Lâm Đào đã đăng lời cảm ơn tới lái xe ôtô BKS 20F-002xx. Theo tài khoản này, vào ngày 7/9, lái xe này đã đi chậm để che gió bão cho anh khi đang đi xe máy trên cầu Nhật Tân (TP. Hà Nội). Cùng đó, anh Hồng Khang (Đông Anh, Hà Nội) cũng cho biết vào khoảng 12 giờ đêm ngày 8/9, một lái xe môi trường BKS 29H 546-xx đã đi thật chậm qua cầu Nhật Tân (theo hướng Võ Chí Công vào nội thành Hà Nội) để che cho anh và một số người đi xe máy an toàn trong gió bão… "Đây là nghĩa cử cao đẹp, chúc bác tài luôn thượng lộ bình an, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống", anh Khang cho chia sẻ.

Tài xế xe container chủ động che chắn mưa gió cho người dân trên cầu Thanh Trì.





Trước đó, vào khoảng 12 giờ 30 ngày 7/9, trên mạng xã hội đã lan truyền clip một số xe ôtô đã cùng đi chậm lại, dồn sát nhau trên cầu Nhật Tân để che chắn cho các xe máy vượt qua cầu Nhật Tân trước trận cuồng phong của bão số 3.

Lực lượng cảnh sát giao thông chủ động thu dọn cành cây bị gãy đổ trên đường.





Ngày 7/9, trong khi tuần tra phòng chống bão số, Thiếu tá Nguyễn Văn Tấn - Cảnh sát khu vực Công an phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã nhận được điện thoại "cầu cứu" của chị V.T.H (trú tại ngách 23, ngõ 208 Tam Trinh). Chị H. đang ở nhà một mình, nhà của chị bị gió mạnh tốc mái tôn, uy hiếp sự an toàn về người, tài sản. Tới hiện trường, thiếu tá Tấn đã lập tức trèo lên, gia cố phần mái và toàn bộ các vị trí có thể bị ảnh hưởng do mưa bão. Thiếu tá Nguyễn Văn Tấn cho rằng, đây là việc làm hết sức đơn giản và là trách nhiệm, là vinh dự, bởi được người dân gửi gắm niềm tin khi gặp khó khăn, nguy khốn.

Vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 7/9, tại khu vực gần cầu vượt Trần Hữu Dực (phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm), trên đường đi cứu nạn cứu hộ trở trở về đơn vị, các chiến sĩ PCCC đã phát hiện rất nhiều xe máy không thể di chuyển qua cầu do gió bão lớn. Ngay lập tức chỉ huy đã điều 3 xe chữa cháy di chuyển chậm, che chắn cho người dân đi qua khu vực cầu vượt với chiều dài trên 1km. Sau mỗi lần che chắn cho đoàn xe máy đi qua cầu vượt xong, lái xe lại vòng lại để tiếp tục che cho những người khác di chuyển qua đoạn đường gió bão. Những hành động này đã nhận được lời khen ngợi của của cộng đồng mạng và người dân Thủ đô.

100% cán bộ, chiến sỹ ứng trực

Trước tình hình bão số 3 diễn biến phức tạp, Công an Hà Nội đã ứng trực 100% cán bộ, chiến sĩ chủ động phòng chống thiên tai theo phương châm "4 tại chỗ". Từ chiều 6/9, đến rạng sáng 8/9 là thời điểm lực lượng Công an Hà Nội dầm mình trong mưa to gió rít, điều tiết giao thông, dọn dẹp cây đổ đảm bảo an toàn cho người dân, thể hiện tinh thần, trách nhiệm vì sự bình yên của nhân dân.