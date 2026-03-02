10 tòa nhà cao nhất thế giới hiện nay

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

1. Burj Khalifa - Dubai

(Ảnh: Sothebysrealty)

Với chiều cao 828 mét, Burj Khalifa là tòa nhà cao nhất thế giới. Được hoàn thành vào năm 2010, tòa nhà nằm ở khu trung tâm thành phố Dubai, là biểu tượng của kỹ thuật hiện đại và tham vọng kinh tế.

Mặt ngoài của tòa nhà được ốp bằng kính phản quang, nhôm và thép có vân, tạo hiệu ứng lung linh dưới ánh nắng sa mạc.

Burj Khalifa sử dụng bê tông cường độ cao, thép gia cường và hệ thống giảm chấn khối lượng điều chỉnh để duy trì sự ổn định. Thang máy di chuyển với tốc độ hơn 10 mét mỗi giây, giảm thời gian chờ đợi cho cư dân và khách du lịch. Tòa tháp là công trình đa chức năng, bao gồm các căn hộ cao cấp, văn phòng công ty, khách sạn Armani, đài quan sát và nhà hàng.

2. Merdeka 118 - Kuala Lumpur, Malaysia

(Ảnh: Maisonoffice)

Tòa nhà Merdeka 118, hoàn thành năm 2023, cao 678,9 mét, trở thành tòa nhà cao nhất Malaysia và cao thứ hai trên thế giới.

Tòa tháp kết hợp các họa tiết hình học Hồi giáo với mặt tiền kính hiện đại. Thiết kế thuôn dần và bậc thang giúp giảm áp lực gió đồng thời tạo điểm nhấn ấn tượng. Công trình tích hợp nhiều đài quan sát và khu vườn trên cao.

Merdeka 118 là khu phức hợp đa chức năng , bao gồm không gian văn phòng, khách sạn, khu bán lẻ và khu vực quan sát.

3. Tháp Thượng Hải - Trung Quốc

(Ảnh: Designasiamagazine)

Với chiều cao 632 mét, tháp Thượng Hải là tòa nhà cao nhất Trung Quốc và cao thứ ba trên thế giới. Hoàn thành vào năm 2015, công trình này thể hiện tham vọng của Trung Quốc trong lĩnh vực kiến trúc và phát triển bền vững.

Thiết kế xoắn ốc xoay 120 độ dọc theo chiều cao, giúp giảm tải trọng gió và cải thiện hiệu quả kết cấu. Tòa tháp có mặt tiền hai lớp để cách nhiệt và giảm tiêu thụ năng lượng.

Nền móng và kết cấu của tòa nhà được thiết kế để chịu được bão và động đất thường xảy ra trong khu vực.

Tháp Thượng Hải là công trình đa chức năng, bao gồm văn phòng, khách sạn, cửa hàng bán lẻ và đài quan sát công cộng. Tầm nhìn toàn cảnh từ đây thu hút hàng triệu du khách mỗi năm.

4. Tháp đồng hồ Abraj Al-Bait - Mecca, Ả Rập Xê Út

(Ảnh: We Build Value)

Với chiều cao 601 mét, tháp đồng hồ Abraj Al-Bait phục vụ các mục đích tôn giáo, thương mại và du lịch. Công trình sở hữu mặt đồng hồ lớn nhất thế giới và một ngọn tháp chứa trung tâm quan sát mặt trăng. Kiến trúc của tòa nhà kết hợp các họa tiết Hồi giáo với thiết kế hiện đại.

Tòa nhà được thiết kế để chịu được nhiệt độ và gió khắc nghiệt của sa mạc. Nơi đây có các khách sạn, không gian thương mại, phòng cầu nguyện và khu dân cư, chủ yếu phục vụ khách hành hương đến Thánh đường Hồi giáo lớn.

5. Trung tâm Tài chính Ping An - Thâm Quyến, Trung Quốc

(Ảnh: The Tower Info)

Với chiều cao 599 mét, Trung tâm Tài chính Ping An là biểu tượng cho sự phát triển kinh tế và công nghệ của Thâm Quyến. Mặt tiền của tòa nhà kết hợp kính và thép, cho thấy sự hiện đại và sang trọng.

Thang máy tốc độ cao, thiết kế chống động đất và hệ thống kết cấu tiên tiến cho phép tòa nhà vận hành an toàn và hiệu quả. Nơi đây bao gồm không gian văn phòng, bán lẻ, khách sạn hạng sang và đài quan sát.

6. Tháp Lotte World - Seoul, Hàn Quốc

(Ảnh: Archdaily)

Với chiều cao 555 mét, Lotte World Tower là tòa nhà cao nhất Hàn Quốc. Hoàn thành vào năm 2017, công trình này là sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.

Thiết kế của tòa nhà lấy cảm hứng từ gốm sứ Hàn Quốc và các họa tiết truyền thống. Mặt tiền bằng kính cong giúp tăng tính thẩm mỹ và giảm tải trọng gió.

Công năng của tòa nhà gồm đài quan sát, khách sạn hạng sang, văn phòng, khu phức hợp mua sắm và không gian văn hóa.

7. Tòa nhà One World Trade Center - New York, Mỹ

(Ảnh: TicketLens)

Cao 541,3 mét, One World Trade Center hoàn thành vào năm 2014, nổi bật trên đường chân trời của Manhattan. Tòa nhà có thiết kế hiện đại, tối giản và mang tính biểu tượng.

Tòa tháp có khả năng chống cháy tiên tiến, kết cấu dự phòng và các tính năng chống động đất đảm bảo an toàn.

8. Trung tâm Tài chính CTF Quảng Châu - Quảng Châu, Trung Quốc

(Ảnh: Rostek)

Cao 530 mét, Trung tâm Tài chính CTF Quảng Châu là một trong những tòa nhà chọc trời đa chức năng cao nhất Trung Quốc. Tòa nhà hoàn thành năm 2016, sử dụng bộ giảm chấn khối lượng điều chỉnh để giảm thiểu độ rung lắc.

Công trình sử dụng thang máy hiện đại, hệ thống tòa nhà thông minh và các tính năng an toàn chống động đất.

9. Trung tâm Tài chính CTF Thiên Tân - Thiên Tân, Trung Quốc

(Ảnh: Optimix)

Trung tâm Tài chính CTF Thiên Tân cao 530 mét, hoàn thành năm 2019. Đây là một tòa tháp đôi hiện đại với nhiều chức năng. Thiết kế đường cong và khí động học giúp tăng độ ổn định và tính thẩm mỹ cho tòa nhà.

Công trình được trang bị hệ thống thông minh, thang máy tốc độ cao và lõi chịu động đất. Nơi đây được sử dụng làm văn phòng, khách sạn, căn hộ cao cấp và không gian thương mại.

10. China Zun - Bắc Kinh, Trung Quốc

(Ảnh: CNN)

Cao 528 mét, China Zun hoàn thành năm 2018, là tòa nhà cao nhất Bắc Kinh. Hình dáng cong mềm mại của tòa nhà giúp giảm thiểu sức cản của gió và tạo nên một công trình kiến trúc hiện đại nổi bật.

Tòa nhà sử dụng kết cấu cốt thép chịu được động đất và gió. Công nghệ nhà thông minh được tích hợp xuyên suốt.