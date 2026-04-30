11 loại hạt có lượng magie cao giúp bảo vệ sức khỏe toàn diện
Việc bổ sung các loại hạt giàu magie vào chế độ ăn uống là một trong những cách hiệu quả và tự nhiên nhất mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.
Magie là một khoáng chất thiết yếu tham gia vào hơn 300 phản ứng sinh hóa trong cơ thể, từ việc duy trì chức năng cơ bắp, thần kinh đến hỗ trợ hệ miễn dịch và giữ cho nhịp tim ổn định. Tuy nhiên, nhiều người trong chúng ta vẫn chưa nạp đủ lượng magie cần thiết mỗi ngày.
Dưới đây là danh sách 11 loại hạt giàu magie hàng đầu cùng những lợi ích sức khỏe đi kèm mà bạn không nên bỏ lỡ.
1. Hạt bí ngô chứa hàm lượng magie ấn tượng
Hạt bí ngô đứng đầu danh sách với hàm lượng magie ấn tượng: 154 mg mỗi ounce (khoảng 28 g), đáp ứng tới 37% nhu cầu hàng ngày. Ngoài magie, loại hạt này còn là nguồn protein thực vật dồi dào với hơn 8 g/khoảng 28 g. Việc tiêu thụ hạt bí ngô thường xuyên còn giúp cơ thể bổ sung thêm các vi chất quan trọng khác như kẽm , hỗ trợ đắc lực cho hệ miễn dịch.
2. Hạt điều Brazil
Khoảng 28 -30 g hạt điều Brazil cung cấp 107 mg magie (25% DV). Tuy nhiên, điểm đặc biệt nhất của loại hạt này chính là hàm lượng selen cực cao. Chỉ cần một quả hạt Brazil duy nhất đã cung cấp hơn 100% nhu cầu selen hàng ngày. Selen đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ chức năng tuyến giáp, sản xuất DNA và là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp giảm viêm hiệu quả.
3. Hạt chia
Hạt chia là một "siêu thực phẩm" cung cấp 95 mg magie/28 g (23% DV). Điểm mạnh vượt trội của hạt chia chính là hàm lượng chất xơ tới gần 10g/28 g (đáp ứng 35% nhu cầu hàng ngày). Lượng chất xơ này không chỉ thúc đẩy hệ tiêu hóa khỏe mạnh mà còn hỗ trợ sự phát triển của các lợi khuẩn đường ruột.
4. Hạt gai dầu
Hạt gai dầu là một trong những nguồn cung cấp magie tốt nhất hiện nay. Với 3 muỗng canh, bạn đã nạp vào cơ thể 210 mg magie, tương đương 50% DV. Bên cạnh đó, chúng rất giàu protein hoàn chỉnh, chất béo lành mạnh và kẽm. Bổ sung hạt gai dầu giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch bằng cách hạ huyết áp và giảm nồng độ cholesterol xấu (LDL).
5. Hạt điều
Hạt điều cung cấp 82,8 mg magie/28 g (20% DV). Đây là lựa chọn ăn vặt tuyệt vời cho những người thường xuyên đối mặt với căng thẳng. Magie đóng vai trò trung tâm trong phản ứng căng thẳng của cơ thể; khi stress kéo dài, magie sẽ bị đào thải qua nước tiểu nhiều hơn, vì vậy việc bổ sung từ hạt điều giúp cân bằng lại hệ thần kinh.
6. Hạt lanh
Với 2 muỗng canh hạt lanh, bạn nhận được 80,8 mg magie (19% DV). Hạt lanh đặc biệt có lợi cho người mắc bệnh tim và đái tháo đường nhờ hàm lượng chất xơ hòa tan cao (chiếm 21,4% DV). Loại chất xơ này giúp kiểm soát lượng đường trong máu và duy trì mức cholesterol ổn định.
7. Hạnh nhân
Hạnh nhân cung cấp 76,5 mg magie/28 g (18% DV). Loại hạt này còn nổi tiếng với hàm lượng vitamin E - chất chống oxy hóa mạnh giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương. Vitamin E trong hạnh nhân cũng đóng vai trò then chốt trong việc lưu thông máu và ngăn ngừa sự hình thành các cục máu đông nguy hiểm.
8. Hạt mè (vừng)
Chỉ 2 muỗng canh mè đã chứa 63,2 mg magiê (15% DV). Ngoài ra, nó còn cung cấp hơn 10% nhu cầu hàng ngày về canxi, đồng, sắt và kẽm. Hạt mè cũng rất giàu các hợp chất chống oxy hóa tự nhiên, bảo vệ cơ thể khỏi lão hóa sớm.
9. Đậu phộng (lạc)
Khoảng 28 đến 30 g đậu phộng cung cấp 53,3 mg magie (13% DV) cùng protein và chất béo tốt. Chúng còn giàu đồng - một khoáng chất cần thiết cho quá trình sản sinh năng lượng và tạo hồng cầu cho cơ thể.
10. Hạt phỉ
Hạt phỉ chứa 46,2 mg magie/khoảng 28 g (11% DV). Chúng cung cấp tổ hợp vitamin E, K và mangan - một khoáng chất tham gia vào quá trình đông máu và bảo vệ xương. Các chất chống oxy hóa như acid gallic và quercetin trong hạt phỉ còn giúp giảm viêm và ngăn ngừa các bệnh mạn tính.
11. Quả óc chó
Khoảng 30 g hạt quả óc chó mang lại 44,8 mg magie (10,6% DV). Quả óc chó đặc biệt tốt cho sức khỏe tim mạch nhờ sự kết hợp giữa magiê và chất xơ hòa tan. Ăn quả óc chó thường xuyên đã được chứng minh là giúp hạ huyết áp và giảm các yếu tố nguy cơ dẫn đến đột quỵ.
Để hấp thụ magie và các khoáng chất một cách tốt nhất, nên ưu tiên sử dụng các loại hạt nguyên bản (không rang muối hoặc tẩm đường). Việc kết hợp đa dạng các loại hạt kể trên không chỉ giúp thay đổi khẩu vị mà còn đảm bảo cơ thể nhận được phổ dinh dưỡng đầy đủ nhất cho một hệ thần kinh và tim mạch khỏe mạnh.
