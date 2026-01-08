13 trường đại học đồng loạt bỏ xét tuyển học bạ năm 2026
13 trường đại học chính thức bỏ phương thức xét tuyển học bạ THPT hoàn toàn trong mùa tuyển sinh 2026.
Trong mùa tuyển sinh đại học năm 2026, hệ thống các trường đại học ở Việt Nam chứng kiến sự chuyển dịch đáng kể trong phương thức xét tuyển, nổi bật là xu hướng loại bỏ hoàn toàn hoặc giảm vai trò của phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học bạ THPT.
Xu hướng này phản ánh sự điều chỉnh của nhiều cơ sở đào tạo nhằm tăng tính minh bạch, công bằng và phù hợp năng lực thực tế của thí sinh với yêu cầu đào tạo.
Đến thời điểm hiện tại hơn 30 trường đại học công bố thay đổi trong phương án tuyển sinh. Theo thống kê, 13 trường đại học xác nhận bỏ hoàn toàn phương thức xét tuyển bằng học bạ, trong đó nhiều cơ sở đào tạo lớn như: ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Kinh tế quốc dân, Trường ĐH Công nghệ (ĐHQG Hà Nội), Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội), Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM...
Danh sách 13 đại học bỏ phương thức xét tuyển bằng học bạ trong mùa tuyển sinh 2026
|STT
|Trường đại học
|Tình trạng xét tuyển học bạ
|Phương thức tuyển sinh chính
|1
|
Đại học Bách khoa Hà Nội
|Bỏ hoàn toàn
|
- Xét tuyển tài năng gồm ba cách: Tuyển thẳng, dựa vào chứng chỉ quốc tế, dùng hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn.
- Xét điểm thi đánh giá tư duy, thí sinh phải tham dự kỳ thi TSA do trường tổ chức.
- Xét điểm thi tốt nghiệp THPT.
|2
|
Đại học Kinh tế Quốc dân
|Bỏ hoàn toàn
|
- Xét tuyển thẳng.
- Xét điểm thi tốt nghiệp THPT (gồm cả xét kết hợp điểm thi với chứng chỉ tiếng Anh quốc tế).
- Xét điểm thi đánh giá năng lực HSA do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức.
|3
|Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
|Bỏ hoàn toàn
|
- Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển.
- Xét tuyển dựa vào hồ sơ năng lực (HSNL).
- Xét tuyển dựa vào kết quả Chứng chỉ đánh giá năng lực quốc tế (Chứng chỉ SAT/ACT).
- Xét tuyển dựa vào kết quả trong các kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL), đánh giá tư duy (ĐGTD).
- Xét tuyển kết hợp giữa Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (Chứng chỉ IELTS, TOEFL) với kết quả học tập ở bậc THPT.
- Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
|4
|Đại học Công nghệ – ĐHQG Hà Nội
|Bỏ hoàn toàn
|
- Xét tuyển bằng kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực (HSA) của Đại học Quốc gia Hà Nội: Thí sinh sử dụng điểm bài thi HSA để xét tuyển vào các ngành thuộc trường theo ngưỡng điểm nhận hồ sơ được công bố.
- Xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026: Sử dụng điểm thi THPT theo tổ hợp xét tuyển phù hợp với từng ngành.
- Xét tuyển kết hợp điểm thi THPT và thi năng khiếu.
- Xét tuyển kết hợp điểm thi THPT và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.
- Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển.
|5
|Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG Hà Nội
|Bỏ hoàn toàn
|
- Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT.
- Xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực (HSA) còn hiệu lực của Đại học Quốc gia Hà Nội.
- Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT.
|6
|Đại học Sư phạm TP.HCM
|Bỏ hoàn toàn
|
- Xét tuyển thẳng.
- Xét điểm thi tốt nghiệp THPT.
- Xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt đối với một số ngành.
|7
|Đại học Nha Trang
|Điểm học bạ chỉ được trường dùng để sơ tuyển đầu vào thay vì xét tuyển như trước
|
- Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế của Bộ.
- Điểm đánh giá năng lực của hai Đại học Quốc gia.
- Điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 (thang 40).
|8
|Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật – ĐHQG Hà Nội
|Bỏ hoàn toàn
|
- Xét kết quả thi đánh giá năng lực (HSA) do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức
- Xét điểm thi tốt nghiệp THPT.
- Xét kết hợp điểm thi THPT với thi năng khiếu hoặc chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.
- Xét tuyển thẳng và ưu tiên theo quy chế chung của Bộ GD&ĐT.
|9
|Đại học Công nghiệp TP.HCM
|Bỏ hoàn toàn
|
- Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Xét tuyển tổng hợp, trong đó điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm đánh giá năng lực chiếm vai trò chủ đạo.
|10
|Đại học Việt Nhật – ĐHQG Hà Nội
|Bỏ hoàn toàn
| - Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT và của ĐHQG Hà Nội.
- Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo tổ hợp môn.
- Xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực (HSA) cho học sinh THPT do ĐHQG Hà Nội tổ chức năm 2026.
- Xét tuyển chứng chỉ ngoại ngữ kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
- Xét tuyển kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT.
|11
|Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
|Bỏ hoàn toàn
|
- Xét tuyển thẳng.
- Xét điểm thi tốt nghiệp THPT.
- Phương thức khác.
|12
|Đại học Bách khoa TP.HCM
|Bỏ hoàn toàn
|
- Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và quy định của trường.
- Xét tuyển tổng hợp.
|13
|Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên
|Bỏ hoàn toàn
|
- Xét tuyển thẳng theo quy định Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.
- Xét kết quả thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (SPT).
- Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
- Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 kết hợp Thi năng khiếu (Đối với các ngành Sư phạm Âm nhạc, Giáo dục Thể chất, Huấn luyện thể thao).
- Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT kết hợp với chứng chỉ quốc tế.
- Xét chuyển học sinh hoàn thành chương trình dự bị đại học.
|14
|Học viện Báo chí và Tuyên truyền
|Bỏ hoàn toàn
|
- Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định hiện hành
- Xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT
- Xét tuyển kết hợp các chứng chỉ quốc tế và yếu tố học bạ trong tổ hợp (nhưng không sử dụng học bạ như phương thức riêng biệt).
Trước đó, nhiều trường đại học cho biết vẫn duy trì xét tuyển học bạ nhưng theo hướng kết hợp với cách thức áp dụng khác nhau hay chỉ xét học bạ hai học kỳ lớp 12 hoặc 3- 6 học kỳ; một số trường chỉ áp dụng xét học bạ với các ngành không mũi nhọn hoặc các chương trình liên kết quốc tế.
Danh sách các trường gồm: Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Công thương TP.HCM, Đại học Nguyễn Tất Thành (TP.HCM), Đại học Hoa Sen (TP.HCM), Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Long An, Đại học Kiên Giang, Đại học Yersin Đà Lạt (Lâm Đồng), Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM, Đại học Nông lâm Bắc Giang, Đại học Tân Trào (Tuyên Quang).
Trong nhiều năm trước, phương thức xét tuyển học bạ THPT (thường là tính điểm trung bình 3 năm THPT hoặc điểm trung bình năm lớp 12) được nhiều trường đại học sử dụng như một trong các phương thức tuyển sinh độc lập song song với xét điểm thi tốt nghiệp THPT và các phương thức năng lực khác.
Việc loạt đại học loại bỏ phương thức xét học bạ trong mùa tuyển sinh 2026 khiến thí sinh đặt trọng tâm vào chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và các kỳ thi đánh giá năng lực/ tư duy nếu trường yêu cầu. Đồng thời, các em cần theo dõi sát thông tin tuyển sinh chính thức từng trường, vì hình thức và tiêu chí xét tuyển có thể khác nhau giữa các ngành và cơ sở đào tạo.
Xu hướng giảm hoặc bỏ xét tuyển học bạ là phù hợp với mục tiêu đổi mới tuyển sinh, theo hướng ưu tiên các phương thức kiểm định khách quan và tin cậy hơn như thi tốt nghiệp THPT, đánh giá năng lực/tư duy, phỏng vấn chuyên ngành. Qua đó, giảm thiểu “đơn ảo” và tình trạng cạnh tranh không công bằng qua "chạy điểm", "làm đẹp học bạ"; hướng tới lựa chọn thí sinh dựa trên năng lực học thuật tổng thể.
