Trường hợp nào được cộng điểm ưu tiên khi thi lớp 10 ?

Thứ bảy, 15:00 21/02/2026 | Giáo dục

Mức cộng ưu tiên cho học sinh thi lớp 10 năm học 2026-2027 cao nhất là 2 điểm, được áp dụng thống nhất toàn quốc.

Trường hợp nào được cộng điểm ưu tiên khi thi lớp 10 ? - Ảnh 1.

Mức cộng ưu tiên cho học sinh thi lớp 10 cao nhất là 2 điểm. Ảnh: CTV.

Trước băn khoăn của nhiều học sinh, phụ huynh về chế độ ưu tiên trong kỳ thi vào lớp 10 năm học 2026-2027, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, việc tuyển sinh được thực hiện theo Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông. Nội dung này được áp dụng thống nhất trên toàn quốc.

Theo quy định, điểm ưu tiên được cộng vào tổng điểm xét tuyển tính theo thang điểm 10 đối với mỗi môn thi.

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định có ba nhóm đối tượng được cộng điểm ưu tiên trong tuyển sinh lớp 10.

Nhóm 1 được cộng 2,0 điểm, gồm: Con liệt sĩ; con thương binh mất sức lao động từ 81% trở lên; con bệnh binh mất sức lao động từ 81% trở lên; con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh” mà người đó bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; con của người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945; con của người hoạt động cách mạng từ ngày 1-1-1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

Nhóm 2 được cộng 1,5 điểm, gồm: Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, Bà mẹ Việt Nam anh hùng; con thương binh mất sức lao động dưới 81%; con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%; con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh” mà người đó bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%.

Nhóm 3 được cộng 1,0 điểm, gồm: Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số; người dân tộc thiểu số; học sinh ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Ngoài ra, học sinh trung học cơ sở đoạt giải cấp tỉnh do sở giáo dục và đào tạo tổ chức hoặc phối hợp với các sở, ngành tổ chức trên quy mô toàn tỉnh đối với các cuộc thi có tổ chức ở cấp quốc gia theo quy định cũng được cộng điểm khuyến khích .

Điểm khuyến khích được cộng vào tổng điểm xét tuyển theo thang điểm 10 đối với mỗi môn thi, bài thi; trong đó giải Nhất được cộng 1,5 điểm; giải Nhì được cộng 1,0 điểm; giải Ba được cộng 0,5 điểm.

Thống Nhất
Top