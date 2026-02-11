Xác minh thông tin học sinh lớp 1 ở Sơn La nghi bị bỏ quên trong lớp khóa cửa suốt 3 giờ
GĐXH - Liên quan vụ học sinh lớp 1 ở Sơn La nghi bị bỏ quên trong lớp khóa cửa suốt 3 giờ, các cơ quan chức năng đã vào cuộc, xác minh, làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ việc.
Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn video với nội dung "cô giáo nhốt học sinh từ khoảng 16h đến 19h" tại xã Nậm Lầu, tỉnh Sơn La. Theo clip, sau khi tan học, gia đình không thấy con về nên đi tìm, đến khoảng 19h thì tìm thấy cháu đang trong lớp học không bật đèn điện, cửa bị khóa.
Sau khi được đăng tải, bài viết nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận xã hội.
Được biết trường hợp bé trai trong clip là em Lường Duy P, học sinh lớp 1 Trường Tiểu học xã Nậm Lầu (Sơn La).
Trên VOV, ông Cầm Bun Lộc (Chủ tịch UBND xã Nậm Lầu, tỉnh Sơn La) xác nhận có vụ việc như vậy xảy ra trên địa bàn. Tuy nhiên cô giáo nhốt học sinh hoặc bất cẩn khóa cửa khi vẫn còn học sinh hay vì nguyên nhân khách quan khác thì đang được các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.
Chính quyền xã cùng các lực lượng chức năng cũng đã đến thăm hỏi gia đình, kiểm tra sức khỏe cháu bé; đến thời điểm này sức khỏe cháu bé ổn định.
"Ngay lúc sự việc xảy ra chúng tôi đã có mặt tại hiện trường để xác minh thông tin, sau khi có kết quả chính thức thì chúng tôi sẽ công bố công khai. Quan điểm của xã là ai sai ở đâu xử lý ở đó, đúng theo quy định của pháp luật. Hiện tại tinh thần và sức khỏe của cháu bé đã ổn định, không có sự việc đáng tiếc xảy ra. Cơ quan công an đã kiểm tra và niêm phong hiện trường. Chính quyền xã đã đến thăm hỏi, động viên gia đình", ông Lộc thông tin.
Liên quan đến vụ việc trên, chia sẻ trên Phụ nữ Việt Nam, phụ huynh của em Lường Duy P cho biết, chiều 10/2, khoảng 16h, sau khi tan học nhưng không thấy con về nhà như thường lệ, gia đình đã chia nhau đi tìm tại nhà bạn bè và những nơi cháu hay lui tới nhưng không có kết quả.
Theo bố em P: "Một số bạn của con nói cháu có thể bị nhốt trong trường. Khoảng 19h, gia đình đến trường thì phát hiện cháu bị khóa một mình trong lớp, phòng học không bật đèn".
Bố em P cho biết thêm, khi đến trường, cả hai cánh cửa lớp đều bị khóa và đã phải nhờ một giáo viên cùng trường mở cửa lớp học để đưa cháu ra ngoài. Thời điểm được phát hiện, cháu có dấu hiệu hoảng loạn, mệt mỏi, trên lưng có vết đỏ, gia đình đã quay video lại.
Giáo viên chủ nhiệm của bé P giải thích sự việc là do sơ suất nhưng không chủ động thông báo cho gia đình. "Cô chỉ nói là sơ suất, chứ không nói gì thêm", phụ huynh em P cho hay.
Gia đình đã trình báo sự việc tới Công an xã Nậm Lầu. Lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường, yêu cầu giáo viên liên quan đến lớp học để làm việc, lấy lời khai, xác minh nguyên nhân và trách nhiệm các bên liên quan.
