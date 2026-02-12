Bé trai lớp 1 bị kẹt trong lớp đến tối: Giáo viên nhận lỗi do sơ suất
Sau khi gia đình tìm thấy bé trai lớp 1 bị kẹt trong lớp học khóa cửa đến tối, cô giáo chủ nhiệm đã nhận lỗi do sơ suất và hiện bị tạm đình chỉ công tác.
Liên quan vụ giáo viên bị phản ánh “nhốt” học sinh trong lớp học tại điểm trường Lầu Tòng, thuộc Trường tiểu học Nậm Lầu (xã Nậm Lầu, tỉnh Sơn La), chính quyền địa phương và nhà trường thông tin về diễn biến sự việc.
Điểm trường Lầu Tòng đặt tại bản Lọng Lầu, cách điểm trường trung tâm khoảng 3,5km, trong đó 2,5km đường chưa được cứng hóa. Tại đây 9 lớp với tổng số 208 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5. Lớp 1E do cô giáo L.T.S (SN 1984) làm giáo viên chủ nhiệm, có 19 học sinh theo học.
Trong số này, em L.D.P (SN 2019), hộ khẩu và cư trú tại bản Lọng Lầu, xã Nậm Lầu. Em P là con của bà Q.T.T (SN 2000) và ông L.V.C (SN 1994), cùng trú tại địa phương.
Theo báo cáo, khoảng 16h15 ngày 10/2/2026, sau khi kết thúc buổi học, cô giáo chủ nhiệm hướng dẫn học sinh sắp xếp lại bàn ghế theo quy định.
Do thời tiết lạnh, các cửa sổ lớp học đều được đóng kín. Lớp có hai cửa chính, nhưng cửa phía cuối lớp đã khóa từ bên ngoài do ổ khóa mới bị hỏng, nên chỉ sử dụng cửa chính phía bục giảng để ra vào.
Sau khi học sinh ra về, cô giáo đứng trên bục giảng quan sát một lượt và cho rằng lớp không còn học sinh nên khóa cửa từ bên ngoài rồi rời điểm trường. Trong quá trình này, do sơ suất và không trực tiếp xuống cuối lớp kiểm tra kỹ các vị trí khuất tầm nhìn, cô không phát hiện em L.D.P vẫn còn ở trong lớp.
Cô giáo L.T.S thừa nhận đây là lỗi của bản thân, khẳng định không có yếu tố cố ý và không có mâu thuẫn với gia đình hay học sinh liên quan. Ban giám hiệu nhà trường cho biết trong quá trình công tác, cô S. được đánh giá là giáo viên nhiệt tình, bám lớp, bám trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Về phía gia đình, do nhà ở gần trường nên em P. hằng ngày tự đi học và tự về nhà. Khoảng 17h cùng ngày, không thấy con trở về như thường lệ, gia đình đi tìm và phát hiện em vẫn ở trong lớp học trong tình trạng điện đã tắt và cửa bị khóa từ bên ngoài. Sau đó, gia đình thông báo cho nhà trường và giáo viên phụ trách điểm trường đến mở cửa để đưa em ra ngoài.
Sức khỏe và tinh thần của em L.D.P hiện ổn định.
Ngay sau khi xảy ra sự việc, Đảng ủy và UBND xã Nậm Lầu thành lập đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên gia đình và học sinh. Đồng thời, công an xã được giao xác minh vụ việc theo quy định nhằm làm rõ trách nhiệm các bên liên quan và ổn định tình hình tại địa bàn.
Trường tiểu học Nậm Lầu cũng ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác đối với cô giáo L.T.S để phục vụ việc kiểm tra, làm rõ nội dung phản ánh.
Vụ việc đang được các cơ quan chức năng xem xét, xử lý theo quy định.
