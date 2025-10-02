15 năm Cuộc vận động ‘5 không, 3 sạch’: Hàng triệu mái ấm đổi thay, nông thôn mới khởi sắc

Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2025 được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức nhằm đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm trong chỉ đạo, triển khai Cuộc vận động gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; đồng thời, đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả giai đoạn 2026-2030.

Bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam nhấn mạnh: Sau 15 năm triển khai, Cuộc vận động đã trở thành phong trào sâu rộng, đi vào từng mái ấm, từng thôn xóm, tạo sự chuyển biến rõ nét trong mỗi gia đình và lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Từ các mô hình "Ngôi nhà 3 sạch" gọn gàng, tuyến đường hoa rực rỡ, đến các sáng kiến "Phụ nữ sống xanh", "Biến rác thải thành tiền", "Ngôi nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em" – Cuộc vận động đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, khẳng định vai trò phụ nữ trong phát triển bền vững.

Đặc biệt, từ năm 2016, Cuộc vận động được Thủ tướng Chính phủ đưa vào Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đến giai đoạn 2021-2025, nội hàm được mở rộng với trọng tâm "Vun đắp, giữ gìn và phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam" qua đó góp phần trực tiếp thực hiện 11/19 tiêu chí nông thôn mới, khẳng định rõ nét vai trò và dấu ấn nổi bật của tổ chức Hội.

"Trong giai đoạn 2010-2020, Cuộc vận động đã hỗ trợ hơn 90.000 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ đã thoát nghèo và hàng vạn tuyến đường tự quản, mô hình "5 không, 3 sạch" được hình thành. Hơn 18.000 công trình, phần việc đăng ký tham gia xây dựng nông thôn mới được hoàn thành và hơn 10.000 mô hình bảo vệ môi trường ra đời thích ứng biến đổi khí hậu trong giai đoạn 2021-2025. Hàng triệu phụ nữ được hỗ trợ an sinh, tiếp cận bảo hiểm y tế, hàng chục ngàn lớp truyền thông, tập huấn giúp chị em nâng cao kỹ năng sống, kỹ năng làm cha mẹ, khởi nghiệp và phát triển kinh tế..." – bà Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh.

Song song với đó, Đề án 938 đã tập trung vào 3 nội dung: phòng chống bạo lực gia đình, giáo dục làm cha mẹ, bảo đảm an toàn thực phẩm. Sau gần 3 năm giai đoạn 2 (2022-2027), hơn 2.300 địa chỉ tin cậy được duy trì, trên 5.000 mô hình giáo dục cha mẹ và 2.000 CLB "Thủ lĩnh của sự thay đổi" ra đời, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật và năng lực tự bảo vệ cho phụ nữ, trẻ em.

Đặc biệt, Chương trình "Mẹ đỡ đầu" ra đời hậu Covid-19 đã kết nối yêu thương, với hơn 50.000 mẹ đỡ đầu hỗ trợ trên 37.000 trẻ mồ côi. Đây không chỉ là sáng kiến an sinh xã hội mà còn là hành trình nhân văn, chắp cánh ước mơ cho trẻ em khó khăn.

Đây không chỉ là một chương trình an sinh - xã hội mà còn là hành trình kết nối cộng đồng, kết nối yêu thương, để mỗi trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn đều được chở che, nuôi dưỡng và chắp cánh ước mơ.

Cá nhân điển hình được tôn vinh vì có đóng góp xuất sắc trong thực hiện "5 không, 3 sạch" và "Mẹ đỡ đầu" giao lưu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu cùng chia sẻ kinh nghiệm, biến tinh thần cuộc vận động thành hành động cụ thể. Nhân dịp này, 84 tập thể, cá nhân điển hình được Hội LHPN Việt Nam tôn vinh vì có đóng góp xuất sắc trong thực hiện "5 không, 3 sạch" và "Mẹ đỡ đầu".

Trao biểu dương cho các tập thể điển hình trong chương trình "Mẹ đỡ đầu"

Trong khuôn khổ sự kiện, Triển lãm "Quê hương ngày mới" được tổ chức nhằm giới thiệu kết quả nổi bật, điển hình tiêu biểu trong vận động, hỗ trợ phụ nữ thực hiện Cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch", góp phần tích cực trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Các sản phẩm trưng bày là những câu chuyện điển hình gắn với các mô hình sáng tạo của các cấp Hội cơ sở tạo thành một bức tranh muôn màu sống động về sức sáng tạo của cán bộ, hội viên phụ nữ trong thực hiện Cuộc vận động gắn với xây dựng nông thôn mới tại địa phương.