Kế hoạch nghỉ hưu thông minh của bà lão U80: Tự do, tiết kiệm, và tuổi già đầy ý nghĩa

Kế hoạch nghỉ hưu lý tưởng: Vui vẻ, tự do, không phiền con cái

Bà Tôn Tiểu Lý, 71 tuổi, sống tại Quảng Đông, Trung Quốc, đã trải qua những năm tháng tuổi trẻ rực rỡ, đi du lịch khắp nơi và hy sinh hết mình vì con cái.

Giờ đây, sau khi chồng mất 10 năm, bà chỉ muốn tận hưởng những năm tháng cuối đời một cách thoải mái và không phiền đến con cháu.

Trước đây, bà từng sống cùng con trai 7 năm để chăm cháu. Khoảng thời gian này giúp bà nhận ra rằng sống cùng con cái không hẳn là lựa chọn lý tưởng.

Lối sống và suy nghĩ khác nhau khiến bà phải chi tiêu nhiều cho gia đình, trong khi bản thân không thực sự được thoải mái.

Bà Tôn nghỉ hưu sớm, lương hưu chỉ 2.500 NDT/tháng (khoảng 9,2 triệu đồng), đủ cho nhu cầu cơ bản như thực phẩm, quần áo, điện nước và phương tiện đi lại.

Tuy nhiên, số tiền này không đủ thuê người giúp việc hay chi trả cho những trường hợp ốm đau bất ngờ.

Một số người bạn gợi ý bà vào viện dưỡng lão, nơi có đầy đủ tiện nghi và chăm sóc y tế, nhưng bà từ chối. Bà lo lắng về môi trường xa lạ, cảm giác cô đơn và buồn chán khi sống xung quanh những người già yếu, dễ nảy sinh mâu thuẫn.

Việc nghỉ hưu không chỉ là dừng lại công việc, mà còn là cơ hội tận hưởng cuộc sống, chăm sóc bản thân và duy trì các mối quan hệ ý nghĩa. Ảnh minh họa

Bí quyết nghỉ hưu: Bạn tri kỷ đồng hành

Bà Tôn vốn hướng ngoại, thường gặp gỡ bạn bè. Gần đây, bà hội ngộ người bạn cùng bàn thời trung học.

Hai người chia sẻ mọi tâm sự và cùng lo lắng về tuổi già không có ai nương tựa. Cuối cùng, người bạn này quyết định dọn sang sống cùng bà.

Hai bà lão cùng nhau làm việc nhà, nấu ăn, sinh hoạt chung, chi phí vừa tiết kiệm, vừa thoải mái. Ba năm qua, họ chưa từng xảy ra mâu thuẫn nào.

Nhờ hiểu biết, nhường nhịn nhau và tôn trọng không gian cá nhân, chất lượng cuộc sống của họ được cải thiện rõ rệt, bà Tôn tăng cân, tinh thần phấn chấn, và họ cùng nhau đi du lịch, tham gia khiêu vũ ngoài quảng trường.

Câu chuyện của bà Tôn cho thấy, tuổi già có thể hạnh phúc nếu tìm được một người bạn tri kỷ, đồng điệu về cách sống.

Việc nghỉ hưu không chỉ là dừng lại công việc, mà còn là cơ hội tận hưởng cuộc sống, chăm sóc bản thân và duy trì các mối quan hệ ý nghĩa.