Người khôn ngoan, sau khi nghỉ hưu sẽ tận dụng thời gian cho việc này để tuổi già an yên, sung túc
GĐXH - Nhiều người cho rằng nghỉ hưu cuộc sống sẽ buồn tẻ. Nhưng với những ai đủ tinh tế và hiểu mình thì đó lại là giai đoạn tái sinh, buông bỏ áp lực, tìm lại niềm vui cũ, sống cuộc sống an yên.
Thời điểm nghỉ hưu là bước ngoặt nhạy cảm nhất trong đời người. Hãy hiểu rằng, đó không phải là khoảnh khắc “dừng lại” như nhiều người lầm tưởng, mà đấy là sự thay đổi về vị trí, công việc, cảm xúc, vai trò trong gia đình, các mối cá nhân.
Nghỉ hưu, đến một lúc nào đó, bạn sẽ nhận ra tiền bạc không còn quá quan trọng, mà sức khỏe, hạnh phúc... mới là điều bạn hướng đến.
Để làm được điều đó, người khôn ngoan khi nghỉ hưu sẽ làm tốt những điều sau đây:
1. Sau nghỉ hưu: Thích ứng, buông bỏ tham vọng
Điều quan trọng nhất sau khi nghỉ hưu không phải là kế hoạch tài chính hay sổ hưu bao nhiêu, mà là khả năng thích ứng, chấp nhận với nhịp sống hiện tại.
Nhiều nghiên cứu tâm lý cho thấy những người biết buông bỏ những kỳ vọng quá cao và sống hòa hợp với khả năng thực tế sẽ có chất lượng cuộc sống tốt hơn đáng kể sau khi nghỉ hưu. Sự chấp nhận ấy không chỉ giúp họ giảm áp lực mà còn tạo ra điều kiện để tâm lý trở nên cân bằng, nhẹ nhõm hơn.
2. Xây dựng chế độ sinh hoạt khoa học
Một trong những thay đổi lớn đầu tiên là nhịp sinh hoạt. Cơ thể bước sang tuổi già cần sự ổn định, vì vậy giấc ngủ, ăn uống và vận động đóng vai trò nền tảng. Những người duy trì được chế độ ngủ sớm – dậy sớm, ăn uống tự nấu và tập thể dục nhẹ nhàng thường có sức khỏe tinh thần ổn định hơn. Nhiều người sau nghỉ hưu vẫn khỏe mạnh và nhanh nhẹn hơn lúc còn đi làm.
3. Quản lý tài chính
Khi về già, họ không có thu nhập sau khi nghỉ hưu và chỉ có thể sống bằng tiền lương hưu. Hãy chắc chắn để che túi tiền của bạn, không cho người khác vay tiền một cách dễ dàng và đừng đầu tư một cách mù quáng.
Khi con bạn cần giúp đỡ, hãy cố gắng giúp đỡ, nhưng bạn không thể làm "trống rỗng" túi tiền của mình. Bạn phải dành một số tiền để nghỉ hưu, nhưa vậy bạn có thể tự tin trong những năm sau này.
4. Kiểm soát cảm xúc
Khi không còn bị cuốn theo công việc, con người dễ nhạy cảm hơn, dễ buồn, dễ tủi thân. Do đó, kỹ năng kiểm soát cảm xúc trở thành “liều vắc-xin” cho tuổi già.
Tâm lý học cho thấy những người biết giữ bình tĩnh, không phản ứng thái quá và biết đặt cảm xúc vào đúng chỗ sẽ có mối quan hệ gia đình hài hòa hơn.
Một người lớn tuổi có cảm xúc ổn định thường được con cháu tôn trọng, và ngược lại, sự căng thẳng dễ tạo ra xung đột không đáng có.
5. Tạo sở thích riêng
Một sai lầm phổ biến mà tôi gặp ở rất nhiều gia đình là người nghỉ hưu thường đánh mất niềm vui cá nhân. Họ dành hết mọi sự quan tâm cho con cháu, bỏ quên bản thân rồi dần sinh ra cảm giác trống rỗng.
Vì vậy, việc nuôi dưỡng sở thích như trồng hoa, nấu ăn, thêu thùa, đọc sách hay tham gia câu lạc bộ... sẽ giúp họ có tinh thần tích cực hơn, ít căng thẳng hơn và cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn.
6. Lựa chọn các mối quan hệ
Nhiều người sau nghỉ hưu mới nhận ra rằng không phải mối quan hệ nào cũng còn phù hợp. Lúc này, bạn nên chủ động thu hẹp vòng tròn quan hệ, giữ lại những người bạn tốt và dừng lại với những kết nối chỉ tồn tại vì xã giao.
Sự cô đơn lành mạnh giúp người già trau dồi bản thân, cải thiện sức khỏe tinh thần và tìm lại sự độc lập nội tâm, điều mà trước đây bạn chưa có cơ hội trải nghiệm.
7. Đồng hành cùng con cháu
Tuổi nghỉ hưu có con cháu xum vầy là niềm hạnh phúc. Tuy nhiên, tuổi nghỉ hưu không phải là thời điểm để kiểm soát cuộc sống của con cái. Thế hệ trẻ có cách sống riêng và việc can thiệp quá mức dễ khiến gia đình căng thẳng.
Vai trò phù hợp nhất của người lớn tuổi là quan sát, đồng hành và hỗ trợ khi cần, nhưng không áp đặt. Một gia đình yên ấm luôn được xây dựng trên sự tôn trọng lẫn nhau.
Nghỉ hưu: Bước sang trang mới
Luôn nghĩ rằng nghỉ hưu không phải là dấu chấm hết. Đó là lúc mỗi người được sống phần đời “thuộc về mình” nhất: Không bon chen, không so đo, không mưu tính.
Cần biết chăm sóc cơ thể, giữ gìn tài chính, nuôi dưỡng cảm xúc và duy trì sự độc lập nội tâm, tuổi già sẽ trở thành thời kỳ an nhiên, trọn vẹn nhất của cuộc đời.
