Ngày sinh Âm lịch của người có hôn nhân êm ấm và viên mãn
GĐXH - Người xưa tin rằng những ai sinh vào các ngày sinh Âm lịch này sẽ có đời sống gia đình hạnh phúc, biết gìn giữ hòa khí và tận hưởng tình yêu bền lâu.
Dưới đây là 4 ngày sinh Âm lịch được cho là mang đến hôn nhân yên ấm, hòa thuận và tràn ngập niềm vui.
Người sinh ngày 3 Âm lịch: Hạnh phúc viên mãn, tình duyên trọn vẹn
Theo tử vi, người sinh ngày mùng 3 Âm lịch sở hữu trí thông minh sắc bén và khả năng tiếp thu nhanh.
Họ thường đạt thành tích tốt ngay từ khi còn trẻ và không bỏ lỡ cơ hội nghề nghiệp nào.
Nhờ EQ cao và cách ứng xử khéo léo, họ luôn được đồng nghiệp tin tưởng và cấp trên đánh giá cao.
Cuộc sống của họ ổn định, sự nghiệp thăng hoa và có quý nhân hỗ trợ.
Trong tình yêu, họ chân thành, biết quan tâm, biết lắng nghe. Sau khi kết hôn, họ được bạn đời chăm sóc chu đáo, gia đình hòa thuận.
Khi có con, tổ ấm càng trọn vẹn và ngập tràn tiếng cười hạnh phúc khiến ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ.
Người sinh ngày 7 Âm lịch: Vượt thử thách để hưởng hạnh phúc
Những người sinh ngày 7 Âm lịch thường không có xuất phát điểm quá thuận lợi nhưng họ mạnh mẽ, tự tin và kiên trì.
Càng đối mặt với khó khăn, họ càng trưởng thành và dần xây dựng được vị thế riêng.
Về sự nghiệp, họ thăng tiến đều đặn, đặc biệt sau tuổi trung niên sẽ bước vào giai đoạn đỉnh cao, tài lộc dồi dào.
Sự khiêm tốn là điểm sáng trong tính cách, giúp họ được nhiều người quý mến.
Trong hôn nhân, người sinh ngày Âm lịch này trân trọng bạn đời, sẵn sàng chia sẻ và nhẫn nại vượt qua mọi biến cố. Nhờ đó, họ xây dựng được cuộc sống gia đình bền vững, giàu có và tràn đầy yêu thương.
Người sinh ngày 18 Âm lịch: Chân thành, thủy chung, trọn đời nắm tay
Theo tử vi, người sinh ngày 18 Âm lịch được đánh giá là đáng tin cậy, thực tế và luôn giữ chữ tín.
Họ không phô trương nhưng lại làm việc hiệu quả, được đồng nghiệp và cấp trên kính trọng.
Trong chuyện tình cảm, họ thẳng thắn, không giả dối, luôn thủy chung với người mình yêu.
Một khi đã kết hôn, họ vun vén gia đình bằng tình yêu và trách nhiệm, sẵn sàng thay đổi để hòa hợp với nửa kia.
Nhờ sự đồng lòng và nỗ lực của cả hai, cuộc sống gia đình của họ yên bình, ổn định và không bao giờ xuất hiện ý nghĩ chia ly.
Người sinh ngày 19 Âm lịch: Được quý nhân phù hộ, gia đình yên ấm
Người sinh ngày 19 Âm lịch được coi là những người "có phúc khí" từ nhỏ. Họ hay gặp may, được giúp đỡ đúng lúc và dễ nắm bắt cơ hội phát triển.
Tính cách tốt bụng, chăm chỉ, khéo léo giúp họ tạo dựng được sự nghiệp vững vàng và trở thành người đáng tin cậy trong mắt tập thể. Dù thành công, họ vẫn luôn khiêm tốn và biết ơn.
Trong hôn nhân, họ yêu thương hết mình, hy sinh không toan tính. Họ coi đối phương là người bạn đồng hành, và chính sự chân thành đó tạo nên mái ấm ngập tràn sự tôn trọng, cảm thông và tiếng cười.
4 ngày sinh Âm lịch sở hữu sự nghiệp vững vàng, hôn nhân viên mãn
Dù ngày sinh Âm lịch có thể gợi mở phần nào tính cách và tương lai, nhưng hạnh phúc gia đình vẫn phụ thuộc vào tấm lòng, sự chân thành và nỗ lực vun đắp của mỗi người.
Những ai sinh vào ngày 3, 7, 18 và 19 Âm lịch được cho là sở hữu nhiều ưu điểm giúp họ dễ xây dựng hôn nhân hòa thuận và viên mãn.
Tuy nhiên, chỉ khi yêu thương và tôn trọng nhau, hạnh phúc mới có thể bền lâu trọn đời.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
