15 năm sau nghỉ hưu, tôi sống khỏe, viên mãn, không phiền con cháu nhờ cương quyết giữ lại điều này

Nghỉ hưu gần 15 năm, tôi vẫn chọn tự chủ cuộc sống

Tôi từng làm việc trong ngành ngân hàng, có lẽ vì vậy mà tôi quen với việc tính toán, cân nhắc và đưa ra quyết định dứt khoát. Gần 15 năm kể từ ngày nghỉ hưu, tôi vẫn giữ cách sống ấy: tự lo cho mình, không trông chờ vào con cái và cũng không để những lời bàn tán xung quanh làm thay đổi nguyên tắc đã đặt ra.

Tôi có ba người con, hai trai, một gái. Các con đều được ăn học đàng hoàng, hiện có công việc ổn định và cuộc sống riêng. Nhìn các con trưởng thành, tôi thấy những năm tháng vất vả nuôi dạy con của mình không uổng phí. Nhưng tôi luôn quan niệm, cha mẹ có trách nhiệm đầu tư cho con học hành, trang bị kiến thức và nền tảng để bước vào đời; còn khi đã trưởng thành, mỗi người phải tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình.

Vì thế, tôi sẵn sàng đầu tư cho các con học ngành nghề chúng yêu thích, nhưng khi chúng đi làm, tôi không có ý định tiếp tục chu cấp vô điều kiện. Có lúc con gặp khó khăn, tôi vẫn thương, vẫn lo, nhưng tôi nghĩ nếu chuyện gì cha mẹ cũng đứng ra giải quyết thì con khó học được cách tự xoay xở. Tôi có thể cho con kiến thức, kinh nghiệm và lời khuyên, nhưng không thể sống thay cuộc đời của chúng.

Ảnh minh họa.

Tôi từng khiến các con không vui vì không cho tiền mua nhà, xin việc

Không phải lúc nào quan điểm ấy cũng được các con đồng tình. Có lần con gái cần tiền xây nhà, con trai muốn có thêm vốn mua chung cư, kinh doanh hoặc giải quyết công việc, tôi đều từ chối. Tôi biết các con có thể nghĩ rằng mẹ có tiền mà không chịu giúp, nhưng với tôi, đó là khoản tài sản tôi đã tích lũy bằng cả quá trình lao động và tiết kiệm. Tôi không muốn vì thương con trước mắt mà tự đẩy mình vào thế bị động khi tuổi già ngày càng đến gần.

Tôi hiểu rằng cha mẹ nào cũng muốn con cái có cuộc sống tốt hơn mình. Nhưng giúp con không nhất thiết phải là đưa tiền mỗi khi con cần. Nếu có khả năng, tôi vẫn sẵn lòng hỗ trợ những việc thiết thực, chẳng hạn như dành quỹ khuyến học cho các cháu, tổ chức chuyến du lịch gia đình vào mùa hè để ông bà, con cháu có thời gian bên nhau. Còn những khoản tiền lớn để con mua nhà, kinh doanh hay tạo dựng cơ nghiệp, tôi muốn các con tự tính toán và chịu trách nhiệm.

Đôi khi, tôi cũng chạnh lòng khi biết con không vui với quyết định của mình. Tôi không phải người không biết thương con, càng không muốn giữ tiền chỉ để nhìn những con số trong tài khoản tăng lên. Nhưng tôi nghĩ tình thương cần có giới hạn hợp lý. Nếu cứ cho đi vì sợ con buồn, sợ bị đánh giá là ích kỷ, đến một ngày chính mình không còn đủ khả năng chăm sóc bản thân thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm?

Ở tuổi 75, tôi giữ tiền để bảo vệ chính mình

Hiện nay, tiền lương hưu cùng khoản tích lũy qua nhiều năm được tôi gửi ngân hàng. Tôi không chia tài sản cho các con khi mình vẫn còn sống, bởi tôi muốn giữ nguồn tài chính để chủ động trong mọi tình huống. Ở tuổi 75, sức khỏe có thể thay đổi bất cứ lúc nào; những khoản chi cho khám chữa bệnh, chăm sóc cá nhân hay thuê người giúp việc đều cần có sự chuẩn bị.

Tôi không muốn đến lúc đau ốm lại phải ngửa tay xin con từng khoản tiền, cũng không muốn vì thiếu thốn mà trở thành gánh nặng khiến các con phải bỏ dở công việc, xáo trộn cuộc sống riêng để chăm sóc mình. Với tôi, tự chủ tài chính không chỉ là có tiền trong tay mà còn là có quyền quyết định cách sống, cách chăm sóc bản thân và cách sử dụng những năm tháng còn lại.

Ảnh minh họa.

Bởi vậy, cuộc sống nghỉ hưu của tôi khá thoải mái. Hằng ngày, tôi tham gia múa hát, gặp gỡ bạn bè, đi du lịch và làm những điều mình yêu thích. Khi cần người hỗ trợ việc nhà hoặc chăm sóc cá nhân, tôi có thể thuê người giúp việc bằng chính tiền của mình. Tôi không phải cân nhắc từng khoản chi vì sợ làm phiền con, cũng không cần chờ các con sắp xếp thời gian mới có thể thực hiện những kế hoạch riêng.

Với tôi, điều quan trọng là tôi vẫn dành một phần thưởng đầu năm cho các cháu ăn học, vẫn tổ chức những chuyến đi để cả gia đình có dịp sum họp. Tôi muốn các con hiểu rằng mẹ không tiếc tiền với gia đình, nhưng mẹ cũng cần có cuộc sống riêng và một khoản dự phòng cho tuổi già. Hai điều ấy không hề mâu thuẫn với nhau.

Nhìn lại gần 15 năm nghỉ hưu, tôi thấy mình may mắn!

Tôi biết có người không đồng tình với cách sống của mình. Có đứa con từng nói rằng tôi giữ tiền làm gì, đến lúc già rồi cũng đâu mang theo được. Nghe vậy, tôi không khỏi chạnh lòng. Ở tuổi này, điều tôi mong nhất vẫn là gia đình hòa thuận, con cái hiểu và tôn trọng lựa chọn của tôi. Nhưng tôi cũng không thể vì muốn làm vừa lòng tất cả mà từ bỏ nguyên tắc đã giúp mình sống độc lập suốt nhiều năm.

Tôi không nghĩ tiền bạc là thứ quan trọng nhất trong gia đình. Nhưng khi tuổi già đến, tiền có thể giúp một người chủ động hơn trước những thay đổi của sức khỏe và cuộc sống. Tôi cũng hiểu rằng không phải cha mẹ nào có điều kiện cũng nên giữ toàn bộ tài sản cho riêng mình, bởi mỗi gia đình có hoàn cảnh khác nhau. Điều quan trọng là việc hỗ trợ con cái cần nằm trong khả năng của cha mẹ, không khiến bản thân mất đi sự an toàn cần thiết.

Nhìn lại gần 15 năm nghỉ hưu, tôi thấy mình may mắn vì vẫn khỏe mạnh, có bạn bè, có những sở thích riêng và có thể tự quyết định cuộc sống. Tôi không phủ nhận rằng đôi khi sự cứng rắn khiến tình cảm mẹ con có khoảng cách, và có lẽ tôi cũng cần mềm mỏng hơn trong cách bày tỏ suy nghĩ. Nhưng tôi không hối tiếc vì đã chuẩn bị tài chính cho tuổi già của mình.

M.V

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