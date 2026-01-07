16 hố bí ẩn gần Stonehenge hé lộ sự thật gây chấn động
Các nhà khoa học xác nhận 16 hố khổng lồ gần Stonehenge, Anh được đào đồng loạt năm 2480 trước Công nguyên, hé lộ nghi lễ cổ đại đầy bí ẩn.
Hố khổng lồ tạo thành vòng tròn hoàn hảo
Theo nhóm nghiên cứu quốc tế, các hố này nằm tại khu vực Durrington Walls henge, cách Stonehenge không xa. Mỗi hố có đường kính gần 10 mét và sâu khoảng 5 mét.
Chúng tạo thành một vòng tròn rộng hơn 2 km, bao quanh khu vực có diện tích hơn 2,5 km². Các nhà khoa học khẳng định đây không phải hiện tượng tự nhiên mà là công trình được đào đồng loạt trong một thời gian ngắn.
Giáo sư Vince Gaffney, Đại học Bradford, cho biết: “Những hố này không đơn thuần được đào rồi bỏ mặc, mà là một phần của cảnh quan mang tính biểu tượng, phản ánh sự phức tạp và tinh vi của xã hội thời kỳ Đồ đá mới.”
Bằng chứng khoa học khẳng định công trình nhân tạo
Để xác định niên đại và nguồn gốc, nhóm nghiên cứu đã sử dụng nhiều phương pháp hiện đại như khoan thăm dò, phân tích trầm tích, địa hóa học, đo phát quang kích thích quang học và phân tích ADN môi trường. Kết quả cho thấy các hố có cùng đặc điểm địa hóa và được tạo ra gần như đồng thời.
Tiến sĩ Tim Kinnaird, Đại học St Andrews, nhấn mạnh: “Thời điểm đồng bộ này chỉ có thể đạt được nhờ một hành động tập thể có tổ chức.”
Các lớp đất sét mịn trong hố cho thấy chúng đã được lấp dần theo thời gian, nhưng ban đầu có thể đóng vai trò như ranh giới thiêng liêng cho các hoạt động nghi lễ tại Durrington Walls.
Các nhà khoa học đánh giá đây là cấu trúc lớn nhất từng được phát hiện ở Anh thuộc loại hình này. Việc bố trí các hố theo vòng tròn gần như hoàn hảo trên diện tích rộng là minh chứng cho kỹ năng và nỗ lực phi thường của cộng đồng thời kỳ Đồ đá mới.
Khám phá này giúp làm sáng tỏ thêm mối liên hệ giữa Durrington Walls và Stonehenge, cho thấy khu vực này từng là trung tâm nghi lễ quy mô lớn, phản ánh đời sống tinh thần phong phú của cư dân cổ đại.
