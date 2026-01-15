20.000 dấu chân quái vật bất ngờ hiện ra trong ảnh chụp vách núi
Những dấu chân quái vật khổng lồ xuất hiện ở độ cao 2.400-2.800 m, "bị giấu" trước mắt người thường nhờ một loạt sự sắp đặt của thiên nhiên.
Trên một vách đá dựng đứng bên trong Công viên quốc gia Stelvio (Ý), một phần của dãy núi Alps, 20.000 dấu chân quái vật có niên đại lên tới 210 triệu năm như được tạc vào đá.
Theo nhà cổ sinh vật học Cristiano Dal Sasso từ Bảo tàng Tự nhiên Milan, các dấu chân khổng lồ này thuộc về những loài động vật đồ sộ kỷ Tam Điệp, với chiều dài tới 10 m, nặng 4 tấn, đi bằng 2 chân và ăn cỏ.
Một số dấu chân rộng tới 40 cm, với móng vuốt có thể nhìn thấy rõ.
Theo đài CNN, bộ sưu tập dấu chân quái vật này được phát hiện tình cờ bởi nhiếp ảnh gia chuyên chụp động vật hoang dã Elio Della Ferrera.
Hồi tháng 9, nhiếp ảnh gia này đã lên dãy Alps để chụp hươu và kền kền. Với ống kính có độ phóng đại cực lớn, những bức ảnh mà ông chụp một vách núi đá dựng đứng cao 600 m đã để lộ ra những dấu vết lạ.
Các dấu vết bao phủ một khu vực lớn của vách đá, ở vị trí có độ cao tận 2.400-2.800 m so với mực nước biển.
Khu vực phát hiện ra dấu chân chỉ cách 2 km so với nơi mà Ý chuẩn bị tổ chức Olympic Mùa đông vào tháng 2 năm sau.
Tuy vậy, vị trí của vách đá khiến nó thường xuyên bị khuất trong bóng râm, lại rất cao nên các dấu chân này đã như "bị giấu" trước mắt người thường từ đó đến nay.
Theo các nhà nghiên cứu, sở dĩ các dấu chân quái vật in hằn ở độ cao như thế, trên một địa thế hiểm trở như thế là vì vách đá này từng là một phần của vùng đồng bằng ven biển vào kỷ Tam Điệp (khoảng 252-201 triệu năm trước).
Các dấu chân khổng lồ nói trên có thể thuộc về nhóm khủng long chân thằn lằn sơ khai (Prosauropod), tiền thân của những quái vật Sauropod cổ dài mà có loài nặng tới hàng chục tấn, dài hàng chục mét sau này.
Điều đó càng khiến hóa thạch này thêm ý nghĩa, bởi kỷ Tam Điệp là kỷ nguyên đầu tiên mà khủng long ra đời, với những loài sơ khai chưa được hiểu đầy đủ bởi bằng chứng hóa thạch còn khan hiếm.
Hóa thạch dấu chân có vẻ không ấn tượng với người quan sát như các bộ xương, nhưng là báu vật đối với các nhà cổ sinh vật học, vì có thể lưu giữ hình thái bên ngoài của bàn chân, cũng như phản ánh cách chúng di chuyển và những gì mà chúng đã làm trong môi trường sống cổ đại tại khu vực đó.
Cây chuối trong làng bỗng xuất hiện hiện tượng lạ, người dân xôn xao "chưa từng thấy bao giờ"Chuyện đó đây - 16 giờ trước
Hiện tượng khác thường của hai cây chuối tại ngôi làng khiến người dân ùn ùn kéo đến xem.
Chiêm ngưỡng siêu tàu đệm từ tốc độ "điên rồ", thế giới sửng sốtChuyện đó đây - 1 ngày trước
Siêu tàu này được thiết kế để đạt tốc độ tối đa lên đến 965 km/giờ.
Các mùa Trái Đất được một hành tinh khác điều khiểnChuyện đó đây - 2 ngày trước
Vai trò bí ẩn của hành tinh láng giềng đối với khí hậu Trái Đất vừa được hé lộ.
Phát hiện chấn động liên quan đến nguồn gốc vàngChuyện đó đây - 3 ngày trước
Phát hiện này hứa hẹn mở ra hành trình "săn vàng" thông minh hơn, ít hại môi trường hơn.
Ngôi làng kỳ lạ chỉ sinh con gái 100% suốt 11 năm: Đã giải mã được tỷ lệ xác suất rất vô lý nàyChuyện đó đây - 3 ngày trước
Trưởng làng thậm chí từng treo thưởng cho nhà nào sinh con trai.
Xiêu vẹo đến khó tin, tòa nhà 4 tầng này đã trải qua 8 trận động đất mạnh suốt hơn 30 năm vẫn không sụp đổChuyện đó đây - 4 ngày trước
Có tới 3 tầng nhô ra không trụ đỡ, tòa nhà này vẫn sống sót qua nhiều trận động đất liên tiếp.
Kinh hoàng loài chim khổng lồ nuốt chửng rắn trong tích tắcChuyện đó đây - 4 ngày trước
Đoạn video cho thấy con cò mỏ giày tại đầm lầy Mabamba, Uganda đang rình rập, tấn công và nuốt chửng một con rắn dài như thể nó chỉ là một con giun nhỏ.
Khoan 106 lỗ xuống sa mạc, một quốc gia tìm thấy thứ quan trọng "tương đương với các mỏ ở Trung Quốc"Chuyện đó đây - 5 ngày trước
Phát hiện này có thể mang đến nhiều lợi thế cho ai tìm thấy nó.
Nhìn xuống kênh, người phụ nữ bắt gặp cảnh tượng nổi da gàChuyện đó đây - 6 ngày trước
Khi nhìn xuống kênh nước, người phụ nữ bất ngờ phát hiện một đàn cá khổng lồ đang di chuyển khiến cô sốc nặng.
Máy lọc không khí thực sự lọc được bụi mịn PM2.5 hay chỉ là "cú lừa vĩ đại" để móc túi tiền dân thành phố?Chuyện đó đây - 6 ngày trước
Với việc người người, nhà nhà đổ xô đi mua máy lọc không khí, câu hỏi được đặt ra là liệu những thiết bị này có thực sự là tấm khiên bảo vệ lá phổi con người.
Vì sao loài người từng sống song song chúng ta ở Indonesia biến mất?Chuyện đó đây
"Người Hobbit" Homo floresiensis ở Indonesia - một loài người "anh em" với Homo sapiens chúng ta - đã biến mất một cách khó hiểu.