20.000 dấu chân quái vật bất ngờ hiện ra trong ảnh chụp vách núi

Trên một vách đá dựng đứng bên trong Công viên quốc gia Stelvio (Ý), một phần của dãy núi Alps, 20.000 dấu chân quái vật có niên đại lên tới 210 triệu năm như được tạc vào đá.

Theo nhà cổ sinh vật học Cristiano Dal Sasso từ Bảo tàng Tự nhiên Milan, các dấu chân khổng lồ này thuộc về những loài động vật đồ sộ kỷ Tam Điệp, với chiều dài tới 10 m, nặng 4 tấn, đi bằng 2 chân và ăn cỏ.

Một số dấu chân rộng tới 40 cm, với móng vuốt có thể nhìn thấy rõ.

Vách núi đầy dấu chân quái vật - Ảnh: Elio Della Ferrera

Theo đài CNN, bộ sưu tập dấu chân quái vật này được phát hiện tình cờ bởi nhiếp ảnh gia chuyên chụp động vật hoang dã Elio Della Ferrera.

Hồi tháng 9, nhiếp ảnh gia này đã lên dãy Alps để chụp hươu và kền kền. Với ống kính có độ phóng đại cực lớn, những bức ảnh mà ông chụp một vách núi đá dựng đứng cao 600 m đã để lộ ra những dấu vết lạ.

Các dấu vết bao phủ một khu vực lớn của vách đá, ở vị trí có độ cao tận 2.400-2.800 m so với mực nước biển.

Khu vực phát hiện ra dấu chân chỉ cách 2 km so với nơi mà Ý chuẩn bị tổ chức Olympic Mùa đông vào tháng 2 năm sau.

Tuy vậy, vị trí của vách đá khiến nó thường xuyên bị khuất trong bóng râm, lại rất cao nên các dấu chân này đã như "bị giấu" trước mắt người thường từ đó đến nay.

Theo các nhà nghiên cứu, sở dĩ các dấu chân quái vật in hằn ở độ cao như thế, trên một địa thế hiểm trở như thế là vì vách đá này từng là một phần của vùng đồng bằng ven biển vào kỷ Tam Điệp (khoảng 252-201 triệu năm trước).

Các nhà khoa học đang khảo sát vách núi đầy dấu chân quái vật ở Ý - Ảnh: Elio Della Ferrera

Các dấu chân khổng lồ nói trên có thể thuộc về nhóm khủng long chân thằn lằn sơ khai (Prosauropod), tiền thân của những quái vật Sauropod cổ dài mà có loài nặng tới hàng chục tấn, dài hàng chục mét sau này.

Điều đó càng khiến hóa thạch này thêm ý nghĩa, bởi kỷ Tam Điệp là kỷ nguyên đầu tiên mà khủng long ra đời, với những loài sơ khai chưa được hiểu đầy đủ bởi bằng chứng hóa thạch còn khan hiếm.

Hóa thạch dấu chân có vẻ không ấn tượng với người quan sát như các bộ xương, nhưng là báu vật đối với các nhà cổ sinh vật học, vì có thể lưu giữ hình thái bên ngoài của bàn chân, cũng như phản ánh cách chúng di chuyển và những gì mà chúng đã làm trong môi trường sống cổ đại tại khu vực đó.