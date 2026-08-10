3 con giáp có vận trình đáng chú ý, Dậu dễ hái quả ngọt, Sửu tiền bạc khởi sắc

1. Con giáp Dậu nhiều cơ hội mang tới

Xem tử vi tuần mới 10-16/8/2026, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà dự báo mang tới nhiều cơ hội phát triển tốt đẹp cho người tuổi Dậu. Sau khoảng thời gian nỗ lực không ngừng, tuổi Dậu đón nhận những thành quả xứng đáng.

Với sự linh hoạt và quyết đoán, con giáp Dậu dễ tạo được dấu ấn trong công việc. Bạn dễ mở rộng quan hệ nên cũng gặp nhiều thuận lợi khi phải xử lý các vấn đề.

Tình hình tài chính của con giáp Dậu đang tiến triển ổn định. Dẫu vậy, Dậu cần xem xét lại các ưu tiên của bạn ví dụ như dành thời gian xem xét ngân sách và xem có thể điều chỉnh ở đâu để tránh việc rò rỉ tài chính.

Bách Việt đào hoa mở ra nhiều cơ hội mới cho con giáp Dậu. Nếu độc thân, bạn có thể thu hút một người có cá tính độc đáo hoặc sáng tạo, một người thích khiếu hài hước của bạn. Người có đôi, đang trong một mối quan hệ có nhiều gắn kết.

Tình cảm và công việc thuận lợi cũng giúp cho con giáp Dậu có tài chính tốt hơn trong tuần này.

2. Con giáp Sửu tài chính thuận lợi

Trong công việc của con giáp tuổi Sửu tuần mới có thể tiến triển chậm ở đầu tuần. Tuy nhiên, thay vì sốt ruột thay đổi liên tục, Sửu nhanh chóng tập trung và biết cách chia nhỏ các nhiệm vụ nên nhanh chóng lấy lại được phong độ. Đặc biệt là những ai làm công việc liên quan tới học thuật hoặc đòi hỏi trí tuệ cao hơn, sự tập trung là chìa khóa đảm bảo cho thành công của bạn về lâu về dài.

Tài chính của con giáp Sửu tuần này cũng thuận lợi khi có tử vi nâng đỡ. Việc làm ăn cũng suôn sẻ hơn trước rất nhiều. Bạn hài lòng sau khi đã sắp xếp tài chính khôn ngoan hoặc có được số tiền như mong muốn hoặc thiết lập mục tiêu tiết kiệm đều đặn.

Đây là thời điểm tốt để con giáp Sửu đầu tư nhỏ vào một thứ gì đó để cải thiện cuộc sống hàng ngày.

Trong chuyện tình cảm, con giáp Sửu tiến triển tốt hơn. Sửu sẽ nhận ra một vài khoảng cách vô hình đang lớn dần trong mối quan hệ với một người bạn thân hoặc với người yêu vì quá bận rộn và biết cách sắp xếp lại nên mối quan hệ càng bền chặt hơn.

Với người thân trong nhà, con giáp Sửu cũng dành nhiều thời gian lắng nghe để tránh những hiểu lầm không đáng có. Sự chia sẻ chân thành sẽ giúp gia đình thêm gắn kết.

3. Con giáp Dần

Tuần mới 10-16/8/2026 dự báo vận trình sự nghiệp của con giáp Dần diễn ra thuận lợi. Đặc biệt là đầu tuần có Thiên Ấn che chở nên mọi việc khá dễ dàng, không có khó khăn nào lớn.

Đây là thời điểm thích hợp để bạn sống chậm lại, có thể dành thời gian để học hỏi thêm và cải thiện kỹ năng của mình. Một vài sai sót nhỏ nếu không được xử lý kịp thời có thể ảnh hưởng đến kết quả chung, thậm chí phát sinh thêm chi phí không đáng có.

Về tài chính, giai đoạn này của con giáp Dần phải chi nhiều. Bạn dễ phát sinh những khoản chi ngoài dự tính, từ việc sửa chữa nhà cửa, phương tiện đi lại đến các khoản chi cho gia đình hoặc công việc. Bởi vậy cần tập trung nhiều hơn.

Đời sống tình cảm trong tuần của con giáp Dần tràn đầy phiêu lưu và đam mê. Bạn khát khao khám phá và chấp nhận rủi ro trong tình yêu. Người độc thân có thể gặp được người cuốn hút, hãy đón nhận họ.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

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