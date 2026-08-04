Xem tử vi cho các con giáp Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu tuần đầu tháng 8/2026

3 con giáp dễ gặp may mắn về sự nghiệp, hanh thông tài lộc đầu tháng 8/2026 GĐXH - Xem tử vi của 12 con giáp, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo, các con giáp dưới đây dễ gặp may về sự nghiệp vào đầu tháng 8/2026.

1. Con giáp Sửu

Tiếp nối tử vi tuần cũ, tuần này được Tam Hội nâng đỡ nên giúp con giáp Sửu phát huy mạnh mẽ trong công việc. Nhờ ăn nói khéo léo, biết tạo quan hệ làm ăn, ngoại giao giỏi mà Sửu cũng có những bước tiến tốt, được ghi nhận trong công việc. Bí quyết giữ may mắn với tuổi Sửu là đừng tự mãn, cần chú ý tới các chi tiết nhỏ trong quá trình làm việc để không bị "dục tốc bất đạt".

Sửu cũng cần nói ít làm nhiều, tập trung vào xử lý công việc. Vào cuối tuần, Sửu dễ phát sinh khoản chi phí từ các mối quan hệ xã giao làm hao hụt túi tiền. Sửu cần lưu ý hơn cả là Sửu mất tiền do tin nhầm người, làm rơi đồ…

Trong tình cảm, với người tuổi Sửu đã có đôi, sự lắng nghe và thấu hiểu sẽ giúp tình cảm thêm gắn kết. Người độc thân tuổi Sửu hãy dành thời gian tìm hiểu sâu sắc về đối phương trước khi quyết định tiến xa. Đây là lúc để bạn nghỉ ngơi, chăm sóc gia đình, tạo nền tảng tiếp theo thay vì hơn thua với người ngoài vừa mất thời gian mà thêm rắc rối.

2. Con giáp Dần

Sự nghiệp của con giáp Dần tuần này khá lý tưởng, khẳng định được năng lực và nhận được sự tán thưởng. Sau những ngày đầu tuần nhiều áp lực, từ thứ 5 vận khí của Dần càng tốt, hãy nhanh tay nắm bắt thời cơ để phát triển sự nghiệp trong giai đoạn này.

Tài lộc của con giáp Dần do ảnh hưởng của Thiên Hình chỉ tốt cho các bạn tuổi Dần đang kiếm tiền bằng ngành nghề liên quan đến luật pháp, quân đội, công an, y khoa (ngoại khoa) hoặc các công việc đòi hỏi kỷ luật thép. Những người làm trong ngành khác vô cùng chật vật vì tiền bạc.

Tuần này trong tình cảm của người tuổi Dần cũng báo hiếu sự lục đục. Vợ chồng thường có cái tôi cao, nghiêm khắc với nhau, dễ dẫn tới tranh cãi, chia ly. Ngoài ra, tuổi Dần trong tuần cũng cần chú ý về sức khỏe. Bạn còn nhiều việc phải lo, nếu bạn ốm đau trong thời gian này rất vất vả.

3. Con giáp Mão

Tử vi tuần mới từ 3-9/8/2026 của 12 con giáp dự báo guồng quay của công việc và cuộc sống tiếp tục mang đến những thách thức cũng như cơ hội mới cho con giáp Mão. Thời gian này, Mão đừng quá tham công tiếc việc, bạn đổ bệnh cũng không ai tăng lương cho bạn, nên nhớ điều này. Công việc có phần sẽ bị chậm chễ.

Tài chính tuần này khiến con giáp Mão đôi chút trăn trở, cần thận trọng trước những lời đề nghị vay mượn. Nửa cuối tuần Mão gặp chút áp lực do chi phí gia đình phát sinh, đòi hỏi cần có kế hoạch chi tiêu linh hoạt nếu không muốn phải đi vay tiền.

Thiên Nguyệt nhắc Mão nên lưu tâm tới sức khỏe của bản thân và người thân trong nhà. Tình cảm vợ chồng, yêu đương đôi lứa cần sự nhẫn nhịn và thấu hiểu, hãy tránh những tranh cãi vụn vặt làm rạn nứt mối quan hệ.

4. Con giáp Thìn

Nửa đầu tuần Thìn khá vất vả trong công việc do ảnh hưởng của Tương Xung. Con giáp Thìn sẽ cảm thấy bận rộn, không có nhiều thời gian cho bản thân, gia đình. Thế nhưng, nửa cuối tuần, Tam Hợp quý nhân xuất hiện giải đen cho Thìn giúp cho con giáp này làm ăn có lộc, gặp được quý nhân trợ giúp.

Thời điểm này, Thìn cần học cách san sẻ và phân định rõ ràng công việc, không gánh hộ việc cho người khác. Những thay đổi bất ngờ trong kế hoạch hàng ngày là điều khó tránh với Thìn nên cần cái đầu lạnh để xử lý mọi việc.

Về tình duyên, nhờ Thái Âm chiếu mệnh, trong tình cảm vợ chồng êm đẹp. Thìn nên học cách buông bỏ những kỳ vọng thái quá để đón nhận sự an yên và gắn kết giữa hai người.

5. Con giáp Tỵ

Công việc tuần này như những con sóng, có lúc phẳng lặng nhưng cũng có lúc gập ghềnh với con giáp Tỵ, đòi hỏi cần tỉnh táo. Bù lại Dịch Mã hỗ trợ nên cực kỳ tốt cho những bạn sắp đi công tác, làm ăn hoặc làm những công việc mang tính chất lưu động, lộc lá tới vô kể và rất may mắn.

Đường tiền bạc tuần mới thuận lợi. Cuối tuần, Tỵ nên bỏ ra một khoản tiền nhỏ để mua đồ ăn ngon đãi gia đình sẽ nhận được sự giúp đỡ từ mọi người.

Với hội độc thân đang mong ngóng tìm người yêu, tuần này, do ảnh hưởng từ Nguyệt Mã, Tỵ thường dễ nảy sinh tình cảm với người ở xa. Các cặp đôi yêu xa thì rơi vào chiến tranh lạnh do chán nản, không có sự tin tưởng tuyệt đối ở nửa kia.

6. Con giáp Ngọ

Thái Dương kích hoạt sự nhiệt huyết ở Ngọ nhưng cũng khiến cho Ngọ dễ thấy mệt khi công việc không được như ý. Ngọ không nên suy nghĩ nhiều. Tử vi cho thấy, con giáp Ngọ đang làm rất tốt và có phần nổi trội hơn những người xung quanh và nhận được sự tín nhiệm.

Thiên Diêu giúp Ngọ ăn nói có duyên, tạo ấn tượng tốt và dễ thu hút người khác giới nên rất có lợi cho công việc. Ngọ sẽ dễ kiếm tiền nhờ sự ủng hộ, ưu ái từ khách hàng và đối tác làm ăn mới, làm ăn có tâm chắc chắn trời sẽ không phụ lòng bạn.

Về tình duyên, tuần này của Ngọ cũng khá tốt. Nữ mệnh dễ rung động, yêu say đắm nhưng cũng cả thèm chóng chán. Nếu không vững tâm, tuần này người tuổi Ngọ dễ vướng vào các mối quan hệ mờ ám hoặc yêu người đã có gia đình.

7. Con giáp Mùi

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà dự báo, sự nghiệp tuần này của con giáp Mùi do Thái Tuế ảnh hưởng nên không được thuận lợi, có những việc bị đình trệ khó thúc đẩy.

Từ sau thứ 4, bạn sẽ dần thoát khỏi tâm lý bi quan, than vãn, giao dịch tài chính suôn sẻ hơn. Đây là thời điểm tốt để Mùi thực hiện các kế hoạch. Điều cần lưu ý là bạn cần có trách nhiệm, nghiêm túc hơn với công việc

Tài lộc của Mùi vẫn chưa khởi sắc. Các dòng tiền như nợ nần, thù lao hay hoa hồng có thể bị trì hoãn, không đúng hạn như mong đợi. Tuần này trọng tâm cho con giáp Mùi cần lưu ý là gia đình và nhà cửa. Từ việc dọn dẹp, tân trang môi trường sống nên cẩn thận để tránh mất tiền vì tính hấp tấp, bốc đồng của mình.

Về tình cảm, tâm lý của Mùi có phần bất ổn khiến cho bạn dễ phải suy nghĩ. Hãy nhớ rằng sự tin tưởng và giao tiếp đàng hoàng, không im lặng khi có vấn đề là nền tảng cần có. Người có đôi cần tránh những nghi ngờ vô căn cứ để tránh tạo khoảng cách không đáng có.

8. Con giáp Thân

Trong sự nghiệp, người tuổi Thân thường làm việc chậm rãi, chắc chắn. Tuần này, bạn sẽ gặp nhiều thuận lợi và may mắn bất ngờ. Thân cũng dễ có được tài lộc từ người thân cho. Tuy nhiên, Thân cần nhớ rằng bản thân bỏ nhiều công sức mà nên, có làm thì mới có ăn, ai lười biếng, không có chí tiến thủ sẽ trắng tay trong tuần này.

Thời gian này, Thân cũng dành thời gian nghỉ ngơi để nạp năng lượng cho tâm hồn và thể chất.

Sự đào hoa mà Bách Việt mang tới vô cùng có lợi cho những người đang ế cần tìm một nửa để đi đến hôn nhân. Trong tuần có nhiều duyên lành tới với Thân. Người có đôi sẽ nhận được sự ủng hộ về quan điểm, tạo được tiếng nói chung trong các quyết định quan trọng. Nếu có tình cảm muốn bày tỏ, bạn nên mạnh dạn thể hiện.

9. Con giáp Dậu

Người tuổi Dậu trong tuần này dễ gặp những chuyện phiền lòng. Trong công việc, con giáp Dậu cần giữ thái độ nghiêm túc, cẩn trọng để không tạo sơ hở cho người khác lợi dụng và giữ bình khí hòa để không làm ảnh hưởng tới công danh cuối năm.

Thời gian này, người tuổi Dậu cần tránh cho vay mượn, đầu tư mạo hiểm. Cuối tuần đề phòng trộm cắp, mất tài sản và tránh tham gia vào những cuộc tranh cãi, nói xấu sau lưng kẻo hao tài vì thị phi.

May mắn với tuổi Dậu chính là chuyện tình cảm. Nhờ Tam Hợp quý nhân soi sáng, người có đôi ngày càng bền chặt. Vận quý nhân mạnh mẽ sẽ giúp bạn mở rộng các mối quan hệ xã giao, có cơ hội gặp gỡ những người thú vị và có tư tưởng tương đồng. Điều này giúp cho con giáp Dậu có vận trình hanh thông hơn.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Bước chuyển mình mạnh mẽ cho 3 con giáp ngay đầu tháng 8/2026 GĐXH – Xem tử vi tuần mới từ nay đến 2/8, chuyên gia phong thủy cho biết có bước chuyển mình mạnh mẽ cho 3 con giáp dưới đây.



