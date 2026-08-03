3 con giáp dễ gặp may mắn về sự nghiệp, hanh thông tài lộc đầu tháng 8/2026

3 con giáp Ngọ - Dần - Tuất cần đặc biệt chú ý vào nửa cuối tháng 6 âm lịch GĐXH – Chuyên gia phong thủy dự báo tử vi của 3 con giáp Ngọ - Dần - Tuất. Từ sau Rằm tháng 6 âm lịch, các con giáp này cần đặc biệt chú ý những điều dưới đây để thu hút vận may.

1. Con giáp Tý

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà dự báo, từ 3/8/2026 đến 9/8/2026 con giáp Tý gặp nhiều may mắn về sự nghiệp. Đây là giai đoạn thăng hoa để tuổi Tý rất thích hợp để thúc đẩy các dự án quan trọng hoặc khẳng định năng lực chuyên môn. Những vướng mắc tồn đọng từ trước cũng dễ dàng tìm được hướng giải quyết nhờ sự hỗ trợ từ xung quanh. Ngoài ra quý nhân xuất hiện cũng giúp cho Tý giải tỏa mọi trở ngại.

Tài chính của con giáp Tý khả quan, xóa sạch mọi vận đen. Với nguồn tài chính tốt giúp cho con giáp Tý sắp xếp lại kế hoạch đầu tư làm ăn dài hạn một cách vững chãi.

Trong chuyện tình cảm của Tý có dấu hiệu hồi phục, người độc thân có cơ hội gặp gỡ đối tượng mới thông qua sự mai mối. Hãy chú ý đến giấc ngủ, tránh thức khuya và chế độ ăn uống phải nhiều đạm từ cá và bổ sung thêm rau xanh. Cơ thể khỏe mạnh thì đường tình duyên và tài lộc tự khắc thuận lợi, bình yên.

2. Con giáp Tuất

Sự nghiệp tuần này ghi dấu ấn bởi sự suôn sẻ trong giao tiếp với đồng nghiệp và đối tác, giúp cho con giáp Tuất dễ dàng nhận được nhiều thành công. Con giáp Tuất cảm nhận được sự coi trọng từ mọi người xung quanh. Thiên Đức còn giúp đường thi cử, công danh của Tuất bừng sáng, dễ được ghi nhận.

Tử vi tuần mới từ 3-9/8/2026 của 12 con giáp cho biết, đây cũng là lúc thuận lợi để cho Tuất chốt các việc lớn như mua axe, mua nhà, mua đất, hoặc các giao dịch đầu tư… Nhiều người sẽ có cơ hội mở ra các nguồn thu nhập mới. Những ngày đầu tuần là thời điểm vàng để cho tuổi Tuất đạt được mục đích của bản thân.

Trong tình cảm, con giáp Tuất đang khao khát thể hiện giá trị bản thân và khẳng định cá tính riêng biệt. Tuổi Tuất dễ bị thu hút với đối tượng uyên bác, có gu thẩm mỹ cao, nhưng quan trọng nhất vẫn là sự đồng điệu trong tâm hồn và cảm giác an toàn mà người đó mang lại. Các kết nối với tình cũ có thể xuất hiện như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng, nhưng Tuất chỉ nên dừng lại ở kỉ niệm.

3. Con giáp Hợi

Nhờ Tam Hội khai mở tâm trí, con giáp Hợi có nhiều cảm hứng sáng tạo, thích hợp cho việc viết lách, xuất bản hoặc phát triển nghề tay trái. Hiệu suất công việc tăng cao, nhưng Hợi cần lưu ý đừng nghĩ ở hiền sẽ gặp lành. Tuần này, Hợi ở hiền dễ gặp kẻ được đà lấn tới.

Đường tài lộc của con giáp Hợi ở mức bình thường. Có thể bạn cần sửa sang lại nhà cửa hoặc sắm sửa đồ dùng gia đình, đóng tiền học cho con… nên cần chi một khoản khá lớn. Đôi khi, việc tập trung vào chăm sóc bản thân sẽ giúp bạn cảm thấy thư thái và đón nhận nhiều năng lượng mới hơn, từ đó đỡ khoản chi và thu hút tài lộc.

Trong tình cảm của tuổi Hợi chưa phải là thời điểm xuất hiện người phù hợp nhất. Nếu đã có người trong mộng, tuổi Hợi cần chủ động tạo ra những cơ hội tương tác nhiều hơn. Trong tình cảm đôi lứa, sự đồng điệu về quan điểm sống gắn kết chặt chẽ hơn giữa hai người.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

3 con giáp Hợi - Mão - Mùi sau Rằm tháng 6 âm lịch đón nhiều tin vui bất ngờ GĐXH - Theo chuyên gia phong thủy, những ngày cuối tháng 6 âm lịch 2026, 3 con giáp Hợi - Mão - Mùi đón nhận một hành trình mới với nhiều tin vui.



