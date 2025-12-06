Dự báo vận khí tốt cho con giáp tuổi Hợi tháng 10 âm lịch 2025, càng cuối tháng càng may

Sự nghiệp của con giáp Hợi tháng 10 âm lịch 2025

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà xem tử vi tháng 10 âm lịch 2025 của 12 con giáp, dự báo con giáp Hợi có Chính Quan chiếu mệnh nên đường sự nghiệp khá sáng lạng. Con giáp này có nhiều may mắn, tránh được thị phi lớn do người khác vạ miệng gây ra.

Sự nghiệp của bạn sẽ thăng hoa, rất có thể bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ từ một người có uy tín, giúp bạn càng thành công hơn trong những ngày cuối tháng 10 âm lịch.

Con giáp Hợi những ngày cuối tháng 10 âm lịch 2025 có sự nghiệp tốt

Điều cần lưu ý với con giáp Hợi là cần hạn chế suy nghĩ bi quan, làm việc là phải nghiêm túc không được chểnh mảng, ham buôn chuyện kẻo hỏng hết việc quan trọng. Đây là thời điểm để kiểm tra khả năng thích nghi của bạn. Con giáp này cần thực hiện các việc từng bước một.

Tài lộc của con giáp Hợi tháng 10 âm lịch 2025

Tử vi tháng 10/2025 tuổi Hợi âm lịch cho rằng, những phán đoán sai lầm của Hợi trong tháng 10 âm do Thái Tuế gây ra có thể dẫn đến thất bại trong đầu tư hoặc kéo tụt quan hệ hợp tác. Bởi vậy, khuyên con giáp Hợi những ngày cuối tháng 10 âm lịch cần thận trọng khi đưa ra những quyết định về tài chính.

Con giáp này cần rèn tính tiết kiệm phòng trường hợp khẩn cấp, tránh ham đầu tư khi không có kiến thức vì dễ hao hụt. Trong làm ăn cần tránh quá tin đối phương. Ở trong nhà, bạn có thể đặt đồ vật, đồ trang trí màu tím ở hướng Nam để giảm bớt họa do những lời khẩu thiệt mà ra.

Tình duyên của con giáp Hợi tháng 10 âm lịch

Những ngày cuối tháng 10 âm lịch 2025, con giáp Hợi nhiều khi thấy tiêu cực, khó tính, hay cáu gắt với những người thân thiết của mình do ảnh hưởng của Tự Hình.

Bạn cần nhớ, lời nói có thể chữa lành, cũng có thể hủy diệt. Do đó, trước khi nói, Hợi nãy cố gắng chọn nói những điều tử tế, bởi lời nói tử tế không mất tiền mua nhưng có thể đổi lại cả sự bình yên.

Để có được phúc khí, tình duyên nở rộ, Hợi hãy bắt đầu bằng việc chỉnh sửa những việc nhỏ nhất như giúp người thân, chia sẻ việc nhà cùng người ấy, sống tử tế mỗi ngày là được. Khi có mâu thuẫn, đừng trốn tránh trách nhiệm mà cần đối mặt, khoan dung và thấu hiểu cho những sai lầm nhỏ của nửa kia.

Cách khai tài vượng vận cho con giáp Hợi những ngày cuối tháng 10 âm lịch 2025

+ Đinh Hợi: Nói giỏi không bằng làm giỏi, khoe khoang chỉ khiến người ta cười khẩy sau lưng.

Quý nhân: Tý, Thân; Màu sắc may mắn: Trắng, đỏ

+ Kỷ Hợi: Ai chẳng sai lầm, nhưng chấp nhận sai và thay đổi mới là người khôn ngoan. Cố chấp chỉ biến bạn thành kẻ tự hủy diệt.

Quý nhân: Tuất, Mùi; Màu sắc may mắn: Vàng, be

+ Tân Hợi: Tháng 10 âm nếu bạn đang lên kế hoạch hợp tác hoặc ký kết hợp đồng, hãy cẩn thận hết sức.

Quý nhân: Thân, Tị; Màu sắc may mắn: Xanh lá, trắng

+ Quý Hợi: Người kiên nhẫn, dù đi chậm, vẫn đến đích. Người nôn nóng, dù chạy nhanh, cũng dễ hụt hơi giữa đường.

Quý nhân: Mùi, Mão; Màu sắc may mắn: Hồng, xanh dương

+ Ất Hợi: Bạn nên chú ý đến sức khỏe và an toàn của mình. Bạn không nên đi du lịch quá xa trong tháng này.

Quý nhân: Tuất, Mùi; Màu sắc may mắn: Tím, hồng nhạt

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

