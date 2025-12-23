Những thay đổi ở các phương diện của con giáp Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Mùi, Thân, Tuất, Hợi từ hôm nay

3 con giáp đón nhiều vận may, phúc khí từ ngày hôm nay GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, đây là 3 con giáp đón nhiều vận may, phúc khí từ ngày hôm nay.

1. Con giáp Tý

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết tử vi tuần mới từ 22/12 đến 28/12/2025 dự báo với con giáp tuổi Tý khá vất vả trong đường sự nghiệp. Thái Tuế ám vận gây ra một chuỗi rắc rối và khó khăn khiến con giáp này bị quá tải, áp lực công việc. Nửa đầu tuần là thời điểm nhạy cảm dễ khiến con giáp Tý mắc phải sai lầm, bởi vậy cần thận trọng trong mọi việc khi làm.

Về tài lộc dù không có biến động nào đáng lo ngại, nhưng theo tử vi tuần mới khuyên con giáp Tý đang làm kinh doanh phải có phương án dự trù, đừng đánh cược tất cả vào ván cờ mình đang đánh kẻo lại mất sạch.

Về tình cảm, giữa tuần là thời điểm đẹp nhất cho chuyện tình cảm của người tuổi Tý nhờ Tam Hợp hỗ trợ, yêu đương mặn nồng, muốn cầu hôn, đính hôn, dạm ngõ hoặc tìm người yêu nên chọn ngày giữa tuần, đặc biệt là ngày thứ 5.

2. Con giáp Sửu

Công việc của con giáp Sửu trong tuần mới dễ có những bất ngờ, làm ăn bất ổn, khó gặp được người tốt trong công việc nếu không cẩn thận. Con giáp này cũng cần phải cân đối công việc để giữ gìn sức khỏe thời điểm này.

Về tài lộc, Sử cần tuân thủ luật pháp và quy định trong công việc để tránh những điều không đáng có. Các bạn trẻ nên thận trọng khi đầu tư, và tốt nhất là nên đứng ngoài cuộc vào lúc này nếu như chưa rõ về mảng mà bản thân tính đầu tư vào.

Tử vi tuần mới từ 22 - 28/12/2025 của 12 con giáp nói do ảnh hưởng của Bách Việt, Sửu là những người có đôi tai biết lắng nghe, được tôn trọng vì khả năng thấu cảm, sự bình tĩnh và sự nói năng cẩn thận. Chuyện tình cảm của con giáp này vì vậy cũng rất tốt. Tuần này là cơ hội tốt để làm quen với người mới, giao lưu với bạn bè hoặc chỉ đơn giản là cho người cũ cơ hội quay lại.

3. Con giáp Dần

Con giáp Dần trong tuần mới này có thể dễ mất phương hướng trong công việc, không được ai giúp đỡ, dễ gặp thị phi. Khuyên con giáp Dần cần lưu ý không khi làm những việc trọng đại trong tuần này.

Về tài lộc, nửa cuối tuần là thời điểm vàng cho chuyện tiền bạc của người tuổi Dần bởi có nhiều cát tinh chiếu. Con giáp này có cơ hội gặp được nhiều vận may bất ngờ, ăn nên làm ra, kinh doanh có lộc…

Trong chuyện tình cảm nhờ Thiên Vu chiếu mệnh, con giáp này thường được bạn đời tôn trọng về học vấn, tri thức, hoặc được bạn đời hỗ trợ trong công việc, đồng cam cộng khổ cùng nhau. Gia đạo trong tuần an vui.

4. Con giáp Thìn

Vận may sự nghiệp của con giáp Thìn đang sa sút do ảnh hưởng của hung thần Bạch Hổ. Sức khỏe kém nên con giáp này khó mà làm việc một cách đàng hoàng, mất hết tinh thần chiến đấu, ốm đau dài ngày không khỏi nên chẳng màng tới công việc. Bạn thiếu năng lượng và không có động lực để làm việc. Nửa đầu tuần sẽ đầy rẫy vấn đề, bạn khó tập trung và dễ mắc lỗi, phải cẩn thận hết sức.

Tử vi tuần mới từ 22 - 28/12/2025 của 12 con giáp dự báo, tuần này tài lộc của Thìn không tốt, chỉ có 3 ngày đầu tuần là 2 ngày đẹp nhất cho mọi chuyện liên quan tới tiền bạc. Đây là những ngày để con giáp này tiến hành các đàm phán, kinh doanh…

Về tình cảm khuyên con giáp Thìn đang trong một mối quan hệ nên tránh can thiệp vào đời tư của đối phương và hãy cho nhau không gian riêng để nửa kia không thấy nghẹt thở.

5. Con giáp Ngọ

Con giáp Ngọ tuần này đầy phiền não và lo lắng trong công việc do ảnh hưởng tiêu cực của Âm Sát. Tâm trạng kém, dễ ốm, cần cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi, chú ý ngủ đủ giấc thì Ngọ mới có thể lo trọn vẹn việc mình đang làm. Tuần này bạn sẽ gặp nhiều người nhỏ nhen, ghen tị với tài năng của bạn và sẽ cố gắng gieo rắc bất hòa sau lưng bạn.

Về tài lộc, con giáp này bị ảnh hưởng bởi Đại Hao. Bạn cần cẩn thận kiểm soát chi tiêu để tránh chi tiêu nhiều hơn số tiền mình kiếm được.

Tinh thần của con giáp Ngọ dễ mệt mỏi, suy nghĩ không thoáng, bi lụy, thậm chí có thể ảnh hưởng đến hệ thống nội tiết, gây khó chịu về thể chất. Tâm trạng thay đổi thất thường và cần có sự điều chỉnh phù hợp, nếu không Ngọ sẽ vô tình trút giận lên những người thương yêu mình thật lòng.

6. Con giáp Mùi

Tuổi Mùi dễ cao ngạo, nóng nảy, hành sự bất cẩn, thậm chí gây họa trong công việc tuần này. Vốn là người xông xáo, năng động nhưng bạn cần biết cách kiềm chế cái tôi. Mùi cần cố gắng để vượt qua tuần này mà không vấp phải thị phi nào do công việc gây ra.

Về tài lộc do ảnh hưởng của Tiểu Hao hung tinh. Vận may tiền bạc không mấy khả quan, có khả năng xảy ra thua lỗ do kinh doanh. Con giáp Mùi cần hết sức cẩn trọng trong các vấn đề liên quan đến tiền bạc.

Về tình cảm khuyên con giáp Mùi khi tâm trạng không tốt, hãy đi dạo để thư giãn đầu óc và cơ thể, giúp bạn lấy lại tinh thần.

7. Con giáp Thân

Ngũ Quỷ xuất hiện là lời cảnh tỉnh tuổi Thân nên chú ý tới sức khỏe của bản thân nhiều hơn trong tuần này. Con giáp này đang có xu hướng ôm việc quá nhiều. Trong tuần có điềm bị tiểu nhân chơi xấu, bị chèn ép trong công việc.

Đây sẽ là một tuần mà tuổi Thân khá chật vật vì khá nhiều chuyện xui xẻo sẽ xảy đến. Do không có kế hoạch chi tiêu hợp lý nên khoảng giữa tuần bạn sẽ khá túng thiếu và phải đi vay mượn người khác. Bạn cũng cần cảnh giác cao độ với các mối quan hệ mới vì rất có thể sẽ bị lừa gạt, lợi dụng.

Về phương diện tình cảm, con giáp Thân cần điều chỉnh cảm xúc của mình hơn nếu không muốn xảy ra những cãi vã, mâu thuẫn với đối phương. Con giáp này cũng nên hạn chế đi xa vì sức khỏe trong tuần này của bạn sẽ không được tốt lắm. Những bạn có gia đình, con cái đang lớn nên quản lý con cái chặt chẽ hơn kẻo lại lêu lổng cùng bạn xấu.

8. Con giáp Tuất

Công việc tuần này của con giáp Tuất dồn dập, dễ bị thị phi. Đôi khi bạn cũng cần can đảm nhận việc quá sức mình một chút. Để sau khi cố gắng bạn sẽ phát hiện ra khả năng của mình cũng lợi hại lắm, hơn tưởng tượng rất nhiều, càng rụt rè càng đi lùi.

Về tài lộc tuần này khuyến khích con giáp Tuất nên chăm chỉ kiếm tiền bằng sức lực của bản thân, đừng trông chờ vào vận may. Con giáp này có lộc, không thiếu ăn thiếu mặc.

Về tình duyên, nhiều khả năng bạn sẽ gặp được người khiến cho trái tim của bạn phải rung động. Nếu có chuyện không vui trong tình yêu thì hãy mạnh dạn chia sẻ với người thân, họ sẽ cho bạn những bước đi cực kỳ sáng suốt.

9. Con giáp Hợi

Tuần này là một tuần rất tốt với con giáp Hợi. Tuy vậy, con giáp Hợi dễ bị thị phi, có kẻ ghen ăn tức ở phá hoại liên tục, cứ mỗi lần Hợi sắp thành công lại vấp phải kẻ chắn đường bất ngờ.

Về tài lộc trong tuần chủ về hao tài tốn của, không giữ được tiền. Đã thế người quen còn muốn hỏi vay bạn món tiền lớn, không cho vay thì mất lòng mà cho thì lại không có tiền tiêu xài.

Thời điểm giữa tuần là thời điểm đẹp cho đường tình duyên của tuổi Dần nhờ Tam Hợp hỗ trợ. Miễn vợ chồng yêu thương nhau, đồng lòng đồng sức thì sóng gió nào cũng vượt qua được.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.



