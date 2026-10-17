3 thực phẩm quen thuộc tốt cho chế độ ăn bảo vệ thận, nhưng không phải ai cũng nên ăn

Thận đảm nhiệm nhiều chức năng quan trọng, từ lọc chất thải trong máu, điều hòa nước và điện giải đến góp phần kiểm soát huyết áp. Để bảo vệ cơ quan này, bên cạnh việc kiểm soát huyết áp, đường huyết, hạn chế muối và sử dụng thuốc đúng chỉ định, chế độ ăn hằng ngày cũng đóng vai trò đáng chú ý.

Không có một loại thực phẩm nào có thể tự mình phòng ngừa mọi bệnh thận hoặc phục hồi chức năng thận đã suy giảm. Dù vậy, bí đao, lòng trắng trứng và bắp cải tím là những lựa chọn có giá trị dinh dưỡng, có thể sử dụng linh hoạt tùy tình trạng sức khỏe. Phụ Nữ Mới cho hay.

1. Bí đao: Thực phẩm nhiều nước, dễ chế biến

Bí đao chứa nhiều nước, cung cấp một số vitamin và khoáng chất, đồng thời có thể chế biến thành canh hoặc món hấp ít dầu mỡ. Khi nấu ăn, nên hạn chế muối, nước mắm và các loại gia vị mặn để tránh làm tăng lượng natri trong khẩu phần.

Tuy nhiên, không nên xem bí đao như thuốc lợi tiểu hay dùng trà bí đao để điều trị phù nề. Phù chân, mặt hoặc tiểu tiện bất thường có thể liên quan đến bệnh thận, tim mạch và nhiều nguyên nhân khác, cần được đánh giá y tế.

Với người mắc bệnh thận có kali máu cao, cách sơ chế và chế biến một số loại rau củ có thể giúp giảm một phần kali. Nhưng việc này cần dựa trên kết quả xét nghiệm và hướng dẫn của nhân viên y tế, không phải yêu cầu bắt buộc với tất cả mọi người. Phụ nữ và Pháp luật thông tin.

2. Lòng trắng trứng: Bổ sung protein chất lượng cao

Lòng trắng trứng cung cấp protein chất lượng cao, ít chất béo và có thể là lựa chọn phù hợp trong nhiều chế độ ăn. Người khỏe mạnh có thể dùng trứng đã nấu chín để bổ sung đạm, kết hợp với rau xanh và các thực phẩm khác nhằm bảo đảm khẩu phần đa dạng.

Đối với người mắc bệnh thận mạn, lượng protein cần được cá thể hóa. Một số người chưa lọc máu có thể cần kiểm soát lượng đạm, trong khi người đang lọc máu thường có nhu cầu protein cao hơn. Vì vậy, không nên tự ý tăng lòng trắng trứng hoặc cắt giảm các nguồn đạm khi chưa được tư vấn.

3. Bắp cải tím: Bổ sung chất xơ và hợp chất chống oxy hóa

Bắp cải tím có màu đặc trưng nhờ anthocyanin, một nhóm hợp chất thực vật thuộc flavonoid. Loại rau này cũng cung cấp chất xơ và có thể giúp bữa ăn phong phú hơn khi dùng trong món luộc, hấp, xào nhanh hoặc salad được sơ chế an toàn.

Các hợp chất chống oxy hóa là một phần của chế độ ăn lành mạnh, nhưng chưa thể khẳng định ăn bắp cải tím sẽ trực tiếp ngăn tổn thương thận hoặc làm ổn định kali máu. Người mắc bệnh thận vẫn cần lựa chọn khẩu phần dựa trên kết quả xét nghiệm và hướng dẫn chuyên môn.

7 dấu hiệu nên lưu ý để kiểm tra sức khỏe thận

Bệnh thận mạn giai đoạn đầu thường ít biểu hiện rõ ràng. Khi bệnh tiến triển, một số dấu hiệu có thể xuất hiện gồm nước tiểu nhiều bọt kéo dài, tiểu tiện thay đổi, nước tiểu có máu, phù chân hoặc mặt, mệt mỏi dai dẳng, ngứa da và buồn nôn, chán ăn.

Đau vùng hông lưng cũng cần được chú ý, nhưng không phải cứ đau lưng là bệnh thận. Những triệu chứng trên có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân, vì vậy không nên tự chẩn đoán chỉ dựa vào biểu hiện bên ngoài.

Muốn phát hiện bệnh thận sớm, xét nghiệm máu đánh giá chức năng thận và xét nghiệm nước tiểu tìm albumin có ý nghĩa quan trọng. Người mắc đái tháo đường, tăng huyết áp, bệnh tim mạch hoặc có tiền sử gia đình mắc bệnh thận nên trao đổi với bác sĩ về việc kiểm tra định kỳ. Chế độ ăn hợp lý giúp hỗ trợ sức khỏe, nhưng không thay thế việc thăm khám và điều trị khi cần thiết.

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