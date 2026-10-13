Thực đơn bữa sáng 7 ngày cho người trung niên: Dễ làm, đủ chất, tốt cho sức khỏe

Người trung niên muốn sống khỏe, bữa sáng nên có đủ 3 nhóm thực phẩm này

1. Nhóm tinh bột tốt: Cung cấp năng lượng cho buổi sáng

Sau một đêm ngủ, cơ thể cần năng lượng để duy trì hoạt động và bắt đầu ngày mới. Người trung niên có thể lựa chọn yến mạch, bánh mì nguyên cám, gạo lứt hoặc các loại ngũ cốc nguyên hạt thay vì thường xuyên sử dụng bánh ngọt, ngũ cốc nhiều đường và các sản phẩm tinh chế. Phụ nữ & Pháp luật cho hay.

Ngũ cốc nguyên hạt cung cấp carbohydrate, chất xơ và nhiều vi chất. Chất lượng carbohydrate cũng đáng lưu ý: thực phẩm ít tinh chế thường có lợi hơn những lựa chọn chứa nhiều đường bổ sung.

Với khẩu vị quen thuộc của người Việt, một bát cháo yến mạch nấu cùng thịt nạc hoặc bánh mì nguyên cám ăn với trứng đều là những gợi ý dễ áp dụng.

2. Nhóm giàu protein: Hỗ trợ duy trì cơ bắp

Khi tuổi tác tăng lên, việc duy trì khối cơ và sức mạnh thể chất ngày càng quan trọng. Vì vậy, bữa sáng nên có nguồn protein phù hợp như trứng, cá, thịt gia cầm, đậu phụ hoặc các loại đậu. Sữa và sữa chua không đường cũng có thể được lựa chọn nếu phù hợp với khả năng dung nạp của cơ thể.

Thông tin trên VOV nhấn mạnh, người trung niên nên hạn chế biến thịt chế biến sẵn như xúc xích, thịt nguội thành món ăn sáng thường xuyên. Đây không phải là nhóm thực phẩm nên ưu tiên nếu muốn xây dựng chế độ ăn có lợi cho sức khỏe lâu dài.

3. Rau củ và trái cây: Bổ sung chất xơ, vitamin và khoáng chất

Rau xanh, cà chua, dưa chuột, chuối, cam, ổi hoặc đu đủ giúp bữa sáng đa dạng hơn, đồng thời bổ sung chất xơ và các vi chất cần thiết. Có thể ăn trái cây nguyên miếng thay vì uống nước ép có thêm đường để tận dụng chất xơ và kiểm soát lượng đường nạp vào cơ thể tốt hơn.

Một đĩa rau ăn kèm bánh mì trứng, hoặc một phần trái cây dùng cùng bữa sáng có thể giúp việc bổ sung nhóm thực phẩm này trở nên thuận tiện.

Thực đơn bữa sáng 7 ngày cho người trung niên

Thứ Hai – Bánh mì nguyên cám và trứng

Bánh mì nguyên cám, 1–2 quả trứng tùy nhu cầu, cà chua và dưa chuột. Có thể dùng thêm một phần trái cây nhỏ nếu thích.

Thứ Ba – Yến mạch nấu sữa

Yến mạch nấu với sữa không đường, thêm vài lát chuối hoặc một ít hạt không tẩm muối. Nếu cần tăng protein, có thể dùng thêm trứng luộc.

Thứ Tư – Phở gà

Chọn phần thịt gà nạc, thêm rau thơm và giá nếu phù hợp. Nên hạn chế chan quá nhiều nước dùng nếu món ăn mặn.

Thứ Năm – Khoai lang, trứng

Khoai lang luộc, trứng luộc và một phần ổi. Đây là lựa chọn gọn nhẹ, phù hợp với người thích tự chuẩn bị bữa sáng tại nhà.

Thứ Sáu – Cháo gạo lứt thịt nạc

Cháo gạo lứt nấu thịt nạc, thêm cà rốt hoặc rau xanh. Nêm vừa phải, tránh phụ thuộc nhiều vào muối, nước mắm hay đồ muối chua.

Thứ Bảy – Đậu phụ sốt cà chua và bánh mì nguyên cám

Đậu phụ sốt cà chua ít dầu, ăn cùng bánh mì nguyên cám và một phần cam hoặc đu đủ. Đậu phụ sốt cà chua ít dầu, ăn cùng bánh mì nguyên cám và một phần cam hoặc đu đủ.

Chủ Nhật – Cháo cá và rau xanh

Cháo nấu với cá đã lọc kỹ xương, thêm gừng và hành; dùng cùng một phần rau xanh nấu chín hoặc trái cây tráng miệng.

3 nguyên tắc để thực đơn thực sự có lợi cho sức khỏe

Không ăn quá ít protein: Trứng, cá, thịt nạc, đậu phụ và sữa không đường là những lựa chọn có thể luân phiên.

Ưu tiên thực phẩm ít chế biến: Hạn chế thịt nguội, xúc xích, bánh ngọt và ngũ cốc nhiều đường; chú ý lượng muối trong phở, bún và cháo.

Điều chỉnh khẩu phần theo cơ thể: Nhu cầu ăn uống khác nhau tùy cân nặng, vận động và tình trạng sức khỏe. Người mắc đái tháo đường hoặc bệnh thận cần cá nhân hóa chế độ ăn theo hướng dẫn chuyên môn.

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