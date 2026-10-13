Thực đơn bữa sáng 7 ngày cho người trung niên: Dễ làm, đủ chất, tốt cho sức khỏe
GĐXH - Sau tuổi 40, duy trì bữa sáng cân đối là một trong những cách đơn giản để chăm sóc sức khỏe lâu dài. Thay vì chỉ ăn bánh mì, xôi hoặc uống một cốc cà phê cho qua bữa, người trung niên nên chú ý kết hợp thực phẩm giàu tinh bột tốt, nguồn protein lành mạnh cùng rau củ và trái cây.
Người trung niên muốn sống khỏe, bữa sáng nên có đủ 3 nhóm thực phẩm này
1. Nhóm tinh bột tốt: Cung cấp năng lượng cho buổi sáng
Sau một đêm ngủ, cơ thể cần năng lượng để duy trì hoạt động và bắt đầu ngày mới. Người trung niên có thể lựa chọn yến mạch, bánh mì nguyên cám, gạo lứt hoặc các loại ngũ cốc nguyên hạt thay vì thường xuyên sử dụng bánh ngọt, ngũ cốc nhiều đường và các sản phẩm tinh chế. Phụ nữ & Pháp luật cho hay.
Ngũ cốc nguyên hạt cung cấp carbohydrate, chất xơ và nhiều vi chất. Chất lượng carbohydrate cũng đáng lưu ý: thực phẩm ít tinh chế thường có lợi hơn những lựa chọn chứa nhiều đường bổ sung.
Với khẩu vị quen thuộc của người Việt, một bát cháo yến mạch nấu cùng thịt nạc hoặc bánh mì nguyên cám ăn với trứng đều là những gợi ý dễ áp dụng.
2. Nhóm giàu protein: Hỗ trợ duy trì cơ bắp
Khi tuổi tác tăng lên, việc duy trì khối cơ và sức mạnh thể chất ngày càng quan trọng. Vì vậy, bữa sáng nên có nguồn protein phù hợp như trứng, cá, thịt gia cầm, đậu phụ hoặc các loại đậu. Sữa và sữa chua không đường cũng có thể được lựa chọn nếu phù hợp với khả năng dung nạp của cơ thể.
Thông tin trên VOV nhấn mạnh, người trung niên nên hạn chế biến thịt chế biến sẵn như xúc xích, thịt nguội thành món ăn sáng thường xuyên. Đây không phải là nhóm thực phẩm nên ưu tiên nếu muốn xây dựng chế độ ăn có lợi cho sức khỏe lâu dài.
3. Rau củ và trái cây: Bổ sung chất xơ, vitamin và khoáng chất
Rau xanh, cà chua, dưa chuột, chuối, cam, ổi hoặc đu đủ giúp bữa sáng đa dạng hơn, đồng thời bổ sung chất xơ và các vi chất cần thiết. Có thể ăn trái cây nguyên miếng thay vì uống nước ép có thêm đường để tận dụng chất xơ và kiểm soát lượng đường nạp vào cơ thể tốt hơn.
Một đĩa rau ăn kèm bánh mì trứng, hoặc một phần trái cây dùng cùng bữa sáng có thể giúp việc bổ sung nhóm thực phẩm này trở nên thuận tiện.
Thực đơn bữa sáng 7 ngày cho người trung niên
Thứ Hai – Bánh mì nguyên cám và trứng
Thứ Ba – Yến mạch nấu sữa
Thứ Tư – Phở gà
Thứ Năm – Khoai lang, trứng
Thứ Sáu – Cháo gạo lứt thịt nạc
Thứ Bảy – Đậu phụ sốt cà chua và bánh mì nguyên cám
Chủ Nhật – Cháo cá và rau xanh
3 nguyên tắc để thực đơn thực sự có lợi cho sức khỏe
Không ăn quá ít protein: Trứng, cá, thịt nạc, đậu phụ và sữa không đường là những lựa chọn có thể luân phiên.
Ưu tiên thực phẩm ít chế biến: Hạn chế thịt nguội, xúc xích, bánh ngọt và ngũ cốc nhiều đường; chú ý lượng muối trong phở, bún và cháo.
Điều chỉnh khẩu phần theo cơ thể: Nhu cầu ăn uống khác nhau tùy cân nặng, vận động và tình trạng sức khỏe. Người mắc đái tháo đường hoặc bệnh thận cần cá nhân hóa chế độ ăn theo hướng dẫn chuyên môn.
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