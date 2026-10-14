Phương Oanh truyền cảm hứng với món ngon mùa Thu chuẩn vị Hà Nội

Thứ tư, 11:06 14/10/2026 | Ăn
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GĐXH - Phương Oanh chia sẻ trong video: “Mình nghĩ nữ công gia chánh không phải là khuôn mẫu bắt buộc phụ nữ phải mang theo. Nhưng đó là một nét đẹp, sự chăm chút, cách để tạo ra hơi ấm cho tổ ấm của chính mình.

Phương Oanh truyền cảm hứng nấu ăn mùa thu với món bún cá Hà Nội ngon miệng - Ảnh 1.

Mới đây, trên trang cá nhân, Phương Oanh đăng tải video tự tay chuẩn bị món bún cá Hà Nội khiến người chú ý. 

Phương Oanh truyền cảm hứng nấu ăn mùa thu với món bún cá Hà Nội ngon miệng - Ảnh 2.

Phương Oanh cho biết thời tiết Hà Nội gần đây đã mát mẻ hơn nên quyết định vào bếp nấu một món ăn nóng hổi vào dịp cuối tuần để đổi vị cho gia đình. Phụ nữ Mới đưa tin. 

Phương Oanh truyền cảm hứng nấu ăn mùa thu với món bún cá Hà Nội ngon miệng - Ảnh 3.

Trong video, Phương Oanh lựa chọn cá rô phi làm nguyên liệu chính. Từng công đoạn từ sơ chế cá, chế biến phần cá chiên đến chuẩn bị nước dùng đều được cô thực hiện cẩn thận. Phần cá sau khi chiên có lớp ngoài vàng giòn, bên trong vẫn giữ được độ mềm, kết hợp cùng nước dùng để chan bún. Khi hoàn thành, bát bún cá trông bắt mắt với phần cá chiên vàng ruộm, bún và các nguyên liệu được sắp xếp gọn gàng, nước dùng nóng hổi.

Phương Oanh truyền cảm hứng nấu ăn mùa thu với món bún cá Hà Nội ngon miệng - Ảnh 4.

Mọi công đoạn đều tự tay Phương Oanh làm tỉ mỉ, chỉn chu (Ảnh chụp màn hình)

Phương Oanh truyền cảm hứng nấu ăn mùa thu với món bún cá Hà Nội ngon miệng - Ảnh 5.

Bên cạnh việc chia sẻ món ăn mới, Phương Oanh cũng bày tỏ niềm vui khi nhận được những phản hồi tích cực từ người xem. Cô cho biết bản thân rất vui khi có người nói rằng xem video của mình cảm thấy có thêm cảm hứng vào bếp, hoặc học hỏi được cách chế biến những món ăn mới.

Phương Oanh truyền cảm hứng nấu ăn mùa thu với món bún cá Hà Nội ngon miệng - Ảnh 6.

Phương Oanh chia sẻ trong video: “Mình nghĩ nữ công gia chánh không phải là khuôn mẫu bắt buộc phụ nữ phải mang theo. Nhưng đó là một nét đẹp, sự chăm chút, cách để tạo ra hơi ấm cho tổ ấm của chính mình. Giữa cuộc sống hiện đại, phụ nữ có nhiều lựa chọn và vai trò, mình càng trân trọng hơn việc một người phụ nữ có thể trở về căn bếp tự tay nấu một bữa ăn ngon và tìm kiếm niềm vui trong điều rất giản dị này”.

Phương Oanh truyền cảm hứng nấu ăn mùa thu với món bún cá Hà Nội ngon miệng - Ảnh 7.

Phương Oanh sinh năm 1989, khởi nghiệp với vai trò người mẫu trước khi chuyển hướng sang diễn xuất. Diễn viên đăng ký kết hôn với Shark Bình tại quê nhà ở phường Liêm Chính, Phủ Lý, Hà Nam (nay là tỉnh Ninh Bình) vào tháng 6/2023. Tới tháng 7/2023, họ tổ chức lễ ăn hỏi. Cuối năm đó, Phương Oanh mang song thai.. Sau 3 năm làm mẹ, Phương Oanh dành phần lớn thời gian cho căn bếp và các con. Nếu trước đây cô gắn liền với những dự án phim và lịch trình dày đặc, thì hiện tại, phần lớn thời gian của nữ diễn viên xoay quanh hai con nhỏ và những sinh hoạt thường nhật của gia đình. Ngôi sao đưa tin.

Phương Oanh truyền cảm hứng nấu ăn mùa thu với món bún cá Hà Nội ngon miệng - Ảnh 8.

Là người yêu thích nấu nướng từ trước khi lập gia đình, nữ diễn viên hiện dành khá nhiều thời gian trong căn bếp. Trên trang cá nhân, cô thường chia sẻ những bữa cơm tự tay chuẩn bị, đồng thời xây dựng thực đơn riêng cho hai con theo từng giai đoạn ăn dặm, ăn thô và tập ăn cùng gia đình.

Phương Oanh truyền cảm hứng nấu ăn mùa thu với món bún cá Hà Nội ngon miệng - Ảnh 9.

Không chỉ chăm chút cho từng món ăn, Phương Oanh còn xem việc vào bếp là cơ hội để các con trải nghiệm và học hỏi. Ở tuổi lên hai, Jimmy và Jenny thường theo mẹ xuống bếp, khi thì quấn quýt bên mẹ lúc chuẩn bị nguyên liệu, khi lại hào hứng trở thành những "phụ bếp nhí" dưới sự hướng dẫn của mẹ.

Phương Oanh truyền cảm hứng nấu ăn mùa thu với món bún cá Hà Nội ngon miệng - Ảnh 10.

Có các con bên cạnh, Phương Oanh sẽ khó tập trung cho món ăn hơn. Nhưng cô chấp nhận vì đây là cách giúp gắn kết gia đình.

Phương Oanh truyền cảm hứng nấu ăn mùa thu với món bún cá Hà Nội ngon miệng - Ảnh 11.

Sau một hồi vừa trông con vừa làm món, nữ diễn viên tiếp tục chia sẻ thành phẩm là món bún tôm do chính tay cô chế biến. Theo Phương Oanh, đây là món ăn thanh mát, phù hợp với thời tiết mùa hè và cũng là món mà hai con đặc biệt yêu thích. Tô bún gây chú ý với nước dùng trong, tôm tươi, chả tôm viên cùng nhiều loại rau ăn kèm. Cách trình bày gọn gàng, chỉn chu khiến nhiều người nhận xét không khác một món ăn được phục vụ tại nhà hàng.

Phương Oanh truyền cảm hứng nấu ăn mùa thu với món bún cá Hà Nội ngon miệng - Ảnh 12.

Không chỉ chú trọng giá trị dinh dưỡng hay hương vị, Phương Oanh còn dành nhiều tâm huyết để mỗi bữa ăn trở thành một trải nghiệm thú vị với hai con.

Phương Oanh truyền cảm hứng nấu ăn mùa thu với món bún cá Hà Nội ngon miệng - Ảnh 13.

Nữ diễn viên từng tự tay làm những phần cơm cuộn rong biển tạo hình nhân vật Minion với màu sắc được tạo nên từ các nguyên liệu tự nhiên.

Phương Oanh truyền cảm hứng nấu ăn mùa thu với món bún cá Hà Nội ngon miệng - Ảnh 14.

Những cuộn cơm nhỏ xinh với đôi mắt kính và nụ cười đặc trưng của nhân vật hoạt hình nổi tiếng nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều phụ huynh bởi sự chỉn chu và sáng tạo.

Phương Oanh truyền cảm hứng nấu ăn mùa thu với món bún cá Hà Nội ngon miệng - Ảnh 15.

Phương Oanh tự tay làm hết các công đoạn cho món cơm cuộn Minion. Việc tạo hình món ăn cũng là phương pháp được nhiều chuyên gia dinh dưỡng và giáo dục sớm khuyến khích trong giai đoạn trẻ tập ăn. Những bữa ăn có màu sắc bắt mắt, hình dáng ngộ nghĩnh có thể kích thích sự tò mò, giúp trẻ hứng thú hơn với việc khám phá thực phẩm mới và hình thành thói quen ăn uống tích cực. Có lẽ cũng vì vậy mà Phương Oanh thường dành thêm thời gian để biến những món ăn quen thuộc thành các hình thù đáng yêu, phù hợp với sở thích của con.

Phương Oanh truyền cảm hứng nấu ăn mùa thu với món bún cá Hà Nội ngon miệng - Ảnh 16.

Không chỉ đồng hành cùng các con trong bữa ăn, nữ diễn viên còn tạo cơ hội để hai bé tham gia vào quá trình chuẩn bị món ăn. Dịp Tết Hàn thực, cô từng chia sẻ những khoảnh khắc cùng Jimmy và Jenny làm bánh trôi, bánh chay ngũ sắc. Thay vì tự tay hoàn thành mọi công đoạn, Phương Oanh để các con thử sức với những việc đơn giản như vo bột, nặn bánh dưới sự hướng dẫn của mẹ. Đăng kèm hình ảnh, nữ diễn viên hài hước viết: "Mẹ dạy mình làm bánh. Người rất chăm chú. Người thì không..."

Phương Oanh truyền cảm hứng nấu ăn mùa thu với món bún cá Hà Nội ngon miệng - Ảnh 17.

Trong những bức ảnh được chia sẻ, Phương Oanh vừa tỉ mỉ nặn từng viên bánh vừa hướng dẫn hai con tham gia vào các công đoạn đơn giản. Nếu bé Jenny chăm chú quan sát và làm theo mẹ, thì Jimmy lại khá hiếu động, liên tục có những biểu cảm tinh nghịch, tạo nên không khí rộn ràng trong căn bếp.

Phương Oanh truyền cảm hứng nấu ăn mùa thu với món bún cá Hà Nội ngon miệng - Ảnh 18.

Thành phẩm của ba mẹ con cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Phương Oanh truyền cảm hứng nấu ăn mùa thu với món bún cá Hà Nội ngon miệng - Ảnh 19.

Những đĩa bánh trôi, bánh chay được tạo hình tròn đều với nhiều gam màu tự nhiên như xanh, vàng, tím, hồng.

Phương Oanh truyền cảm hứng nấu ăn mùa thu với món bún cá Hà Nội ngon miệng - Ảnh 20.

Nữ diễn viên còn khéo léo bày biện bánh cùng nước đường, dừa nạo, mè rang và hoa nhài, cho thấy sự chăm chút trong từng chi tiết.

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