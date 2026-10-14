Phương Oanh truyền cảm hứng với món ngon mùa Thu chuẩn vị Hà Nội

Phương Oanh sinh năm 1989, khởi nghiệp với vai trò người mẫu trước khi chuyển hướng sang diễn xuất. Diễn viên đăng ký kết hôn với Shark Bình tại quê nhà ở phường Liêm Chính, Phủ Lý, Hà Nam (nay là tỉnh Ninh Bình) vào tháng 6/2023. Tới tháng 7/2023, họ tổ chức lễ ăn hỏi. Cuối năm đó, Phương Oanh mang song thai.. Sau 3 năm làm mẹ, Phương Oanh dành phần lớn thời gian cho căn bếp và các con. Nếu trước đây cô gắn liền với những dự án phim và lịch trình dày đặc, thì hiện tại, phần lớn thời gian của nữ diễn viên xoay quanh hai con nhỏ và những sinh hoạt thường nhật của gia đình. Ngôi sao đưa tin.