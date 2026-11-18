Mâm cơm ngày trở lạnh và phía sau chia sẻ 'nghề không lương' của phụ nữ hiện đại
GĐXH - Giữa tiết trời se lạnh đầu mùa, niềm mong mỏi lớn nhất của nhiều người sau giờ tan sở là được trở về bên mâm cơm nóng hổi. Với chị Trần Thư (Hà Nội), căn bếp nhỏ không chỉ là nơi giải bài toán dinh dưỡng hay chi tiêu, mà còn là không gian lưu giữ trọn vẹn hơi ấm tình thân.
Thời tiết những ngày giao mùa se lạnh luôn khiến con người ta dễ nảy sinh cảm giác thèm cơm nhà hơn bao giờ hết. Giữa guồng quay hối hả của công việc văn phòng, chỉ cần nghĩ đến khoảnh khắc được bước chân về tổ ấm, bật bếp và chuẩn bị bữa tối cho gia đình cũng đủ làm dịu đi bao mệt mỏi.
Chia sẻ về nhịp sống thường nhật của mình, chị Trần Thư (Hà Nội) ví von đầy hóm hỉnh rằng phụ nữ hiện đại thực chất đang gánh vác rất nhiều "chức vụ" cùng lúc: "Ban ngày đi làm nhân viên, chiều về kiêm luôn trưởng ban hậu cần, giám đốc tài chính, đầu bếp trưởng và cả chuyên viên xử lý câu hỏi kinh điển: Hôm nay ăn gì?".
Với chị Thư, công việc bếp núc tuy "không có ngày nghỉ, lương cũng chẳng thấy đâu", thế nhưng niềm hạnh phúc giản dị lại nằm ở khoảnh khắc nhìn cả gia đình quây quần và thưởng thức ngon lành những món ăn mình tự tay chuẩn bị.
Theo chị Thư, một mâm cơm gia đình chị chuẩn bị cho cả nhà luôn phải hội tụ đầy đủ những yếu tố: nhìn vào là thấy ngon mắt, ăn vào đảm bảo đủ chất và cuối tháng nhìn lại ví tiền của mình vẫn thấy dư dả.
Để làm được điều đó, mỗi khi chuẩn bị mâm cơm cho cả nhà, chị đều chăm chút từ cách phối hợp màu sắc hài hoà giữa các món ăn: món mặn, món xào, món canh cho đến việc cân đối ngân sách sao cho hợp lý nhất. Với chị, sự khéo léo của người nội trợ không nằm ở việc chi bao nhiêu tiền cho mỗi bữa ăn mà ở cách biến những nguyên liệu quen thuộc trở thành những bữa ăn hấp dẫn, vừa khẩu vị với từng thành viên trong gia đình.
Việc chia sẻ những mâm cơm gia đình lên mạng xã hội của chị Trần Thư không đơn thuần là để lưu giữ kỷ niệm, mà còn tạo ra một không gian giao lưu cởi mở cho hội chị em yêu bếp.
Chị bày tỏ: "Mỗi nhà có một khẩu vị, một mức ngân sách và một bí quyết riêng để giữ chân các thành viên bên mâm cơm. Tôi nghĩ việc chia sẻ những điều nhỏ bé này rất thú vị, vừa giúp nhau học thêm được nhiều món ngon, vừa tích lũy thêm kinh nghiệm chi tiêu khéo léo hơn".
Thực tế cho thấy, câu chuyện của chị Thư cũng chính là tâm tư chung của hàng triệu phụ nữ làm công sở hiện nay. Giữa nhịp sống bận rộn, việc duy trì thói quen đỏ lửa mỗi chiều không chỉ giúp đảm bảo sức khỏe cho cả nhà mà còn là sợi dây vô hình gắn kết tình cảm, giữ cho nếp nhà luôn ấm áp mỗi khi gió lạnh về.
Giữa nhịp sống hiện đại với vô vàn lựa chọn tiện lợi từ hàng quán bên ngoài, việc duy trì thói quen tự tay vào bếp mỗi ngày thực sự là một nỗ lực đáng trân trọng. Với những người phụ nữ như chị Thư, "chức vụ bếp trưởng không lương" chưa bao giờ là gánh nặng, mà là cách họ chủ động kiến tạo niềm vui và chăm sóc sức khỏe cho những người thân yêu. Khi căn bếp còn đỏ lửa và tiếng cười nói còn rộn rã bên mâm cơm tối, tổ ấm ấy sẽ luôn đủ đầy bình yên để đi qua mọi mùa gió lạnh.
Đăng nhập để tham gia bình luận
Thông báo
Cùng chuyên mục
Đếm ngược concert Muôn sắc Việt Nam 24/11: Gợi ý 30 thực đơn món ngon hàng ngày ấm lòng cho hội 'cày' show tại giaẨm thực 360 -
GĐXH - Trong không khí 'sức nóng' từ các đại nhạc hội và concert Muôn sắc Việt Nam vẫn phủ sóng dày đặc trên các tảng trực tuyến, thay vì phải chen chúc ngoài sân vận động giữa tiết trời lạnh giá, hàng triệu khán giả lại chọn cách 'đu show' ngay tại nhà: Bật màn hình ti vi lớn, kết nối dàn âm thanh sống động và thưởng thức những món ngon hàng ngày nóng hổi cùng người thân. Giữa cái lạnh đầu mùa, một mâm cơm gia đình tròn vị chính là "trạm tiếp sức" hoàn hảo giúp người xem nhạc thăng hoa trọn vẹn qua từng tiết mục.
Lễ hội Bia Hà Nội 2026 'chơi lớn', đưa dàn sao V-Pop về Mỹ Đình cuối tháng 11 nàyẨm thực 360 -
GĐXH - Không chỉ là điểm hẹn ẩm thực quen thuộc mỗi dịp cuối năm, Lễ hội Bia Hà Nội 2026 'chơi lớn' khi nâng tầm quy mô tại Trường đua F1 với sự góp mặt của dàn sao V-Pop đình đám như RHYDER, Captain Boy và LyLy.
Bất ngờ chiếc bánh sinh nhật 'không kem bơ, không lò nướng' gây sốt: Sự tinh tế nằm ở đôi bàn tay khéo léo của người phụ nữ Hà NộiẨm thực 360 -
GĐXH - Không cần kem bơ béo ngậy, không sử dụng phẩm màu công nghiệp, những chiếc bánh sinh nhật kết tinh từ những lát cam màu vàng óng, trái tim táo đỏ và tòa tháp xoắn ốc tinh tế là minh chứng cho thấy: Khi sự ưu tiên thiên nhiên gặp gỡ sự khéo léo, món quà của sự sẻ chia có thể hóa thành một tác phẩm nghệ thuật làm đắm say lòng người.
Tối nay ăn gì? Gợi ý 30+ món ăn ngon nóng hổi, 'đánh bay' cái lạnh đầu đôngẨm thực 360 -
GĐXH - Thời tiết se lạnh khiến câu hỏi "tối nay ăn gì" lại càng thêm khó đáp. Lưu ngay bộ sưu tập 30+ món ăn nóng hổi, đổi vị đa dạng mỗi ngày để mâm cơm gia đình thêm phần ấm cúng.
Mâm cơm gia đình miền Bắc truyền thống cho 3 - 4 người: Gió mùa đông lạnh về càng thêm ấm cúngẨm thực 360 -
GĐXH - Hà Nội đang bước vào những ngày gió lạnh đầu tiên của mùa đông. Giữa nhịp sống vội vã và những bộn bề lo toan ngoài kia, hình ảnh mâm cơm gia đình nghi ngút khói chiều cuối ngày bỗng trở thành chốn neo đậu bình yên nhất. Qua bàn tay chăm chút và tỉ mỉ của chị Lan Phương, từng bữa cơm nhà lại đong đầy hương vị quen thuộc, thắp lên ngọn lửa ấm áp và trọn vẹn yêu thương cho tổ ấm nhỏ.
Ăn trái cây sau bữa tối có cần chờ 1–2 tiếng không? Chuyên gia dinh dưỡng giải đápSống khỏe -
GĐXH - Ăn trái cây ngay sau bữa tối có thực sự gây hại cho tiêu hóa và khiến đường huyết tăng cao? Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, không nhất thiết phải chờ 1–2 tiếng mới ăn trái cây, nhưng cần chú ý đến lượng ăn và cách lựa chọn thực phẩm.
Hà Nội sắp đón lễ hội ẩm thực quốc tế với 200 thương hiệu, quy tụ tinh hoa món ngon năm châuẨm thực 360 -
GĐXH - Hàng trăm thương hiệu ẩm thực trong nước và quốc tế sẽ cùng hội tụ tại Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Quốc tế Hà Nội – Firebeat 2026, diễn ra từ ngày 27-29/11. Sự kiện không chỉ mang đến cơ hội thưởng thức món ngon năm châu mà còn kết hợp thi BBQ quốc tế, đại nhạc hội và nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa đặc sắc.
Đi chợ thông minh - nấu nhanh gọn: Bộ sưu tập những mâm cơm gia đình vừa ngon vừa đẹp mắtẨm thực 360 -
GĐXH - Khám phá ngay gợi ý 10 mâm cơm gia đình ngon miệng, đầy đủ dinh dưỡng, kết hợp hài hòa giữa các món mặn, món xào, canh thanh mát và tráng miệng hấp dẫn giúp bạn giải quyết nhanh câu hỏi: "Hôm nay ăn gì?".
Những người cần hạn chế ăn loại rau này để tránh gây hại cho sức khỏeSống khỏe -
GĐXH - Rau muống là một loại rau thân thuộc trong mâm cơm của nhiều gia đình. Tuy nhiên, không phải ai cũng nên ăn loại rau này.
Mâm cơm nhà của 'thần tiên tỷ tỷ' Đặng Thu Thảo và tổng giám đốc tập đoàn bất động sản có gì đặc biệt?Ăn -
GĐXH - Đặng Thu Thảo là một trong những nàng hậu khiến công chúng chú ý bởi sự khéo léo, chỉn chu trong việc chăm sóc tổ ấm.