3 triết lý kinh doanh giúp Đồng Hồ Hải Triều trở thành "biểu tượng" trong ngành

Đồng Hồ Hải Triều và triết lý "sản phẩm xuất sắc"

Đồng Hồ Hải Triều định nghĩa "sản phẩm xuất sắc" bằng tiêu chuẩn hàng chính hãng loại 1 - cam kết mang đến sản phẩm chất lượng cao cho khách hàng.

Hải Triều luôn chọn lọc kỹ càng những thương hiệu bày bán, đảm bảo đồng hồ phải xuất xưởng từ những hãng đồng hồ lớn đến từ Thụy Sỹ và Nhật Bản. Đây cũng là đại lý bán lẻ ủy quyền của 20+ thương hiệu nổi tiếng như Longines, Doxa, Tissot, Certina, Movado, Mido, Rado, Titoni (Thụy Sỹ); Seiko, Citizen, Casio, Orient (Nhật Bản) và nhiều thương hiệu nổi tiếng khác như KOI hay Saga.

Ông Võ Văn Nhật - Đại diện Truyền thông của Đồng Hồ Hải Triều cho biết: "Để trở thành đại lý bán lẻ ủy quyền, chúng tôi phải đáp ứng nhiều tiêu chí mà hãng đề ra như quy mô hoạt động, diện tích không gian, cách bày trí sản phẩm, nhân viên đủ kiến thức chuyên môn… Đây là một hành trình dài, cần có sự đầu tư cả về nhân lực lẫn vật lực".

100% sản phẩm tại Hải Triều đều đi kèm giấy chứng nhận từ hãng/nhà phân phối

Thứ hai, sản phẩm phải vượt qua hai vòng QC (kiểm định chất lượng) của đội ngũ Hải Triều. Đồng hồ nhập kho Hải Triều phải vượt qua vòng QC đầu tiên với bộ tiêu chí: Không cũ, không trầy xước, không ố vàng, không bung keo, đứt chỉ, không dính bụi và không gặp lỗi về bộ máy, tính năng. Sản phẩm không đạt sẽ bị gửi trả về hãng/nhà phân phối. Vòng QC thứ 2 được thực hiện bởi nhân viên cửa hàng để đảm bảo rằng đồng hồ không gặp rủi ro khi vận chuyển từ kho ra cửa hàng.

Cuối cùng, Hải Triều luôn trau chuốt cho từng chiếc đồng hồ trước khi chúng đến tay chủ nhân tương lai của mình. Đồng hồ luôn được bọc nilon mỏng để đảm bảo mới 100%, đồng thời trưng bày trong tủ đạt tiêu chuẩn của hãng với ánh sáng và nhiệt độ thích hợp.

Hải Triều chú trọng vào sự chỉn chu trong từng chi tiết nhỏ nhất trong khâu trưng bày và bảo quản sản phẩm

Theo đuổi triết lý "sản phẩm xuất sắc", Hải Triều cam kết mang đến cho khách hàng những chiếc đồng hồ chính hãng loại 1 với chất lượng cao.

Dịch vụ xuất sắc - Trải nghiệm khác biệt

Bà Lê Thảo Nhiên - COO Đồng Hồ Hải Triều từng chia sẻ: "Chúng tôi không bán hàng, mà chúng tôi trau chuốt từng điểm chạm cảm xúc". Đây cũng là "kim chỉ nam" trong việc xây dựng dịch vụ xuất sắc tại Hải Triều, thể hiện qua cách mà thương hiệu tạo ra trải nghiệm khác biệt cho khách hàng của mình.

"Sẵn sàng đón tiếp khách hàng" là trạng thái mặc định của nhân viên tại đây. Họ đều giữ một vai trò khác nhau, tuy nhiên tất cả đều hướng đến "Chuyên môn", "Chuyên gia" và "Chuyên nghiệp" với nhiệm vụ làm khách hàng hài lòng.

"Sẵn sàng đón tiếp khách hàng" là trạng thái mặc định của toàn bộ nhân sự Đồng Hồ Hải Triều.

Welcomer – Người tiếp đón khách hàng: Thay vì gọi "Bảo vệ", Hải Triều xem đó "Tiếp đón" với sứ mệnh rõ ràng là mang đến không khí tươi vui, niềm nở và tạo ấn tượng hài lòng tại chốt chặn thứ nhất.

Smile Deliverer – Người mang lại nụ cười: Thay vì gọi "Nhân viên bán hàng", Hải Triều xem đó là người mang lại nụ cười. Họ được đào tạo để kết nối với câu chuyện của khách hàng với mong muốn được vui cùng niềm vui của khách, và tìm mọi cách tháo gỡ khó khăn khi khách hàng gặp vướng mắc. Sứ mệnh ở vị trí này là hiểu và cảm nhận khách hàng một cách rõ nét.

Happy Maker – Người tạo hạnh phúc: Thay vì gọi "Cửa hàng trưởng", Hải Triều xem đó là người tạo hạnh phúc, là người đảm bảo hình ảnh và năng lượng tại cửa hàng luôn ở trạng thái tốt nhất.

Anh Nam - một khách hàng lâu năm của Đồng Hồ Hải Triều chia sẻ: "Lần đầu bước vào showroom Hải Triều, tôi có cảm giác như đang tham quan một không gian trưng bày nghệ thuật chứ không phải cửa hàng thông thường. Sạch sẽ, sang trọng, đồng hồ được bày biện hợp lý chứ không ồ ạt đâu. Các bạn nhân viên hỏi tôi đang cần mẫu đồng hồ thế nào, tầm giá bao nhiêu, rồi mới giới thiệu cho tôi vài mẫu phù hợp. Thắc mắc gì cứ hỏi, tôi thấy các bạn trả lời rất dễ hiểu. Không phải tư vấn kiểu chốt sale nên Hải Triều khiến tôi rất thoải mái trong việc mua hàng".

Nhiều khách hàng bày tỏ sự ấn tượng về trải nghiệm mua sắm cao cấp tại Đồng Hồ Hải Triều

Bảo hành xuất sắc - "Thấu hiểu" nỗi đau của khách hàng

Trong hành trình gần 4 thập kỷ mang "Quyền Được An Tâm" đến cho khách hàng, Hải Triều hiểu rằng trải nghiệm của họ có thể bị phá hỏng nếu như chiếc đồng hồ gặp phải sự cố. Đôi khi, khách hàng mua một chiếc đồng hồ không chỉ vì chức năng hay ngoại hình mà còn vì giá trị cảm xúc mà nó mang lại.

Vì vậy, Đồng Hồ Hải Triều luôn theo đuổi triết lý "bảo hành xuất sắc" thông qua chính sách đặc biệt:

Chính sách bảo hành dài hạn: Ngoài chế độ bảo hành quốc tế của hãng (1-2 năm tuỳ hãng), khách hàng được hưởng chính sách bảo hành tăng thêm lên đến 5 năm.

Chính sách Red Guarantee độc quyền: Khách hàng mua đồng hồ Thụy Sỹ cao cấp tại Hải Triều được hưởng chính sách độc quyền Red Guarantee: Miễn phí đánh bóng 4 năm, giao nhận đồng hồ tại nhà, cập nhật tình trạng sửa chữa/bảo dưỡng qua điện thoại.

Tại Hải Triều, khách hàng được nhiều chính sách bảo hành và hậu mãi hấp dẫn

"Bảo hành xuất sắc" tại Hải Triều còn thể hiện thông qua việc đầu tư xây dựng trung tâm bảo dưỡng đạt tiêu chuẩn Thụy Sỹ đầu tiên tại Việt Nam. Đây cũng chính là niềm tự hào của "ông lớn" ngành đồng hồ, bởi hành trình xây dựng trung tâm bảo dưỡng không hề dễ dàng.

Ở thời điểm ban đầu, Hải Triều gặp nhiều khó khăn về máy móc, quy trình sửa chữa và cả chất lượng về con người. Tuy nhiên nhờ kinh nghiệm sâu sắc về đồng hồ, cùng sứ mệnh mang "Quyền Được An Tâm" đến với khách hàng của mình, Hải Triều đã từng bước giải quyết những thách thức. Đến năm 2021, thương hiệu này hiện thực hóa tham vọng khi ra mắt phòng bảo hành riêng của mình.

Với Hải Triều, bảo dưỡng và sửa chữa đồng hồ cũng là một nghệ thuật bởi người thợ phải hiểu giá trị của một sản phẩm để từ đó, đưa chúng trở lại "phiên bản gốc" theo đúng tinh thần của nhà sản xuất. Do đó, yếu tố con người được đề cao khi kỹ thuật viên tại Trung tâm bảo dưỡng Đồng Hồ Hải Triều đều có tay nghề cao, với 70% có chứng nhận từ những hãng đồng hồ lớn. Đặt yếu tố "tận tâm vì khách hàng" lên hàng đầu, thương hiệu này luôn nỗ lực trong việc khôi phục lại giá trị nguyên bản trên những chiếc đồng hồ của khách hàng.

Gần 4 thập kỷ tồn tại và phát triển, Đồng Hồ Hải Triều đã trở thành biểu tượng trong ngành bán lẻ đồng hồ đeo tay cao cấp với những giải thưởng: Top 1 BXH "Jewelry and Luxury Products in Vietnam"; Đại lý xuất sắc nhất của Orient từ 2015 - 2020; Đại lý xuất sắc nhất của Tissot tại Việt Nam từ 2017 - 2018. Theo đuổi triết lý kinh doanh xuất sắc cùng nỗ lực mang "Quyền Được An Tâm" đến cho khách hàng của mình là những yếu tố giúp Đồng Hồ Hải Triều luôn là cái tên dẫn đầu và giành được sự yêu thương của đông đảo khách hàng.

Đến để trải nghiệm chất lượng sản phẩm loại 1 và dịch vụ cao cấp.

Đồng Hồ Hải Triều - Đại lý ủy quyền 20+ thương hiệu đồng hồ chính hãng

Địa chỉ 28 cửa hàng: donghohaitrieu.com

Hotline: 1900 6777.

Thu Nguyễn