34 đối tượng liên quan đường dây cá độ bóng đá hơn 350 tỷ đồng

Ngày 22/6, Công an tỉnh Quảng Nam thông tin, đơn vị đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an TP. Đà Nẵng triệt phá thành công chuyên án cá độ bóng đá trên không gian mạng với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 350 tỷ đồng, bắt giữ và triệu tập 34 đối tượng liên quan.

Căn cứ tài liệu thu thập được, cơ quan công an xác định hai đối tượng cầm đầu là Nguyễn Minh Trí (SN 1990, trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) và Huỳnh Văn An (SN 1989, trú phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng).

Tang vật vụ án. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Nam.

Sau thời gian trinh sát, ngày 21/6, các tổ công tác đồng loạt ra quân, tiến hành triệu tập 34 đối tượng tại Quảng Nam, Đà Nẵng và một số tỉnh lân cận, đồng thời khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng chủ chốt. Tang vật thu giữ gồm: 35 điện thoại, 2 máy tính bảng, 1 laptop, 2 ô tô, 50 triệu đồng tiền mặt và hơn 15.000 trang dữ liệu điện tử.

Theo điều tra ban đầu, nhóm tổ chức sử dụng nền tảng bong88 để cho các con bạc đặt cược bóng đá. Từ tháng 4/2025 đến nay, đã có hơn 100.000 lượt tham gia với tổng số tiền giao dịch vượt 350 tỷ đồng. Đáng chú ý, các đối tượng sử dụng phần mềm nhắn tin ẩn danh để liên lạc, che giấu hành vi phạm tội.

Vụ việc đang được mở rộng điều tra. Công an tỉnh Quảng Nam kêu gọi các đối tượng liên quan chủ động ra trình diện để được hưởng khoan hồng theo quy định pháp luật.

Quỳnh Mai