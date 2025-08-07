Chuyển tiền theo tin nhắn Facebook ‘con gái’ ở Dubai, người mẹ bị mất 2,2 tỷ

Ngày 6/8, Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa bắt giữ Nguyễn Ngọc Anh (SN 1990, trú xã Ái Tử, tỉnh Quảng Trị) - đối tượng đã giả mạo tài khoản Facebook của con gái bà Đ.T.T.P (SN 1978, trú phường Điện Bàn Đông, Đà Nẵng) để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 2,2 tỷ đồng.

Theo điều tra, ngày 17/7, bà P nhận được tin nhắn từ tài khoản Facebook có tên “Thảo Linh”, giống y hệt với tài khoản của con gái bà đang sinh sống tại Dubai. Đối tượng yêu cầu bà "chuyển tiền giúp cho khách hàng trong dịch vụ chuyển tiền quốc tế".

Do tin tưởng đây là con gái thật, bà P đã chuyển hơn 2,2 tỷ đồng vào 2 tài khoản ngân hàng do kẻ gian cung cấp. Đến khi gọi điện cho con gái để xác minh, bà mới bàng hoàng nhận ra mình đã bị lừa.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Anh cùng tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: Thành Ca

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Đà Nẵng) đã cử một tổ công tác đến Quảng Trị, nơi nghi vấn đối tượng đang cư trú, phối hợp với Công an xã Ái Tử để tiến hành xác minh.

Sau hơn một tuần truy xét, tổ công tác đã xác định Nguyễn Ngọc Anh chính là nghi phạm và tiến hành bắt giữ khi đối tượng đang có mặt cùng gia đình tại Đà Nẵng.

Tại cơ quan công an, Anh khai nhận đã tìm kiếm thông tin người Việt đang sinh sống ở nước ngoài, nắm rõ mối quan hệ gia đình, sau đó lập tài khoản Facebook giả danh con của nạn nhân. Đối tượng dựng kịch bản chuyển tiền khéo léo và sử dụng các tài khoản ngân hàng “rác” để nhận tiền. Số tiền chiếm đoạt được chủ yếu dùng để tiêu xài cá nhân và đánh bạc.

Hiện, Công an Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Ngọc Anh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng có liên quan.