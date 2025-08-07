Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Chuyển tiền theo tin nhắn Facebook ‘con gái’ ở Dubai, người mẹ bị mất 2,2 tỷ

Thứ năm, 12:58 07/08/2025 | Pháp luật
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Tưởng đang nhắn tin với con gái đang sống tại Dubai, một người phụ nữ ở TP Đà Nẵng đã chuyển hơn 2,2 tỷ đồng cho kẻ mạo danh qua Facebook.

Ngày 6/8, Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa bắt giữ Nguyễn Ngọc Anh (SN 1990, trú xã Ái Tử, tỉnh Quảng Trị) - đối tượng đã giả mạo tài khoản Facebook của con gái bà Đ.T.T.P (SN 1978, trú phường Điện Bàn Đông, Đà Nẵng) để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 2,2 tỷ đồng.

Theo điều tra, ngày 17/7, bà P nhận được tin nhắn từ tài khoản Facebook có tên “Thảo Linh”, giống y hệt với tài khoản của con gái bà đang sinh sống tại Dubai. Đối tượng yêu cầu bà "chuyển tiền giúp cho khách hàng trong dịch vụ chuyển tiền quốc tế".

Do tin tưởng đây là con gái thật, bà P đã chuyển hơn 2,2 tỷ đồng vào 2 tài khoản ngân hàng do kẻ gian cung cấp. Đến khi gọi điện cho con gái để xác minh, bà mới bàng hoàng nhận ra mình đã bị lừa.

Chuyển tiền theo tin nhắn Facebook ‘con gái’ ở Dubai, người mẹ bị mất 2,2 tỷ - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Anh cùng tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: Thành Ca

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Đà Nẵng) đã cử một tổ công tác đến Quảng Trị, nơi nghi vấn đối tượng đang cư trú, phối hợp với Công an xã Ái Tử để tiến hành xác minh.

Sau hơn một tuần truy xét, tổ công tác đã xác định Nguyễn Ngọc Anh chính là nghi phạm và tiến hành bắt giữ khi đối tượng đang có mặt cùng gia đình tại Đà Nẵng.

Tại cơ quan công an, Anh khai nhận đã tìm kiếm thông tin người Việt đang sinh sống ở nước ngoài, nắm rõ mối quan hệ gia đình, sau đó lập tài khoản Facebook giả danh con của nạn nhân. Đối tượng dựng kịch bản chuyển tiền khéo léo và sử dụng các tài khoản ngân hàng “rác” để nhận tiền. Số tiền chiếm đoạt được chủ yếu dùng để tiêu xài cá nhân và đánh bạc.

Hiện, Công an Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Ngọc Anh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng có liên quan.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt kẻ giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Đà Nẵng: Bắt kẻ giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Pháp luật - 6 giờ trước

Nguyễn Thành Phúc kết bạn với nạn nhân trên mạng xã hội, giới thiệu mình là cán bộ Công an TP Đà Nẵng để lừa chiếm đoạt 180 triệu đồng.

Phát hiện gần 1 tấn thịt lợn bệnh, chuẩn bị đi tiêu thụ

Phát hiện gần 1 tấn thịt lợn bệnh, chuẩn bị đi tiêu thụ

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Lực lượng chức năng xã Hợp Minh, tỉnh Nghệ An vừa phát hiện gần 1 tấn thịt lợn nghi nhiễm dịch tả lợn châu Phi được cất giữ trái phép trong 7 tủ đông, chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ.

Thông tin mới nhất vụ bé trai 14 tháng tuổi ở Quảng Ngãi tử vong do bị bảo mẫu ném xuống nền nhà

Thông tin mới nhất vụ bé trai 14 tháng tuổi ở Quảng Ngãi tử vong do bị bảo mẫu ném xuống nền nhà

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục điều tra vụ việc bé trai 14 tháng tuổi tử vong sau khi bị bảo mẫu ném xuống nền nhà gây chấn thương sọ não.

Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm trốn suốt 5 năm sau vụ trộm hơn 2 tỷ đồng

Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm trốn suốt 5 năm sau vụ trộm hơn 2 tỷ đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trung cùng đồng bọn đột nhập nhà giám đốc công ty, sau đó trốn truy nã suốt nhiều năm trước khi bị bắt tại một nhà trọ ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Bất ngờ lời khai của tài xế xe container cố tình đánh võng trên cao tốc

Bất ngờ lời khai của tài xế xe container cố tình đánh võng trên cao tốc

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thế Ninh (tài xế xe container) khai nhận, cố tình đánh võng trên cao tốc nhằm ép công ty sa thải vì bức xúc với chính sách của công ty.

Hai thanh niên 'giăng bẫy' đổi tiền thật lấy tiền giả ở Đà Nẵng

Hai thanh niên 'giăng bẫy' đổi tiền thật lấy tiền giả ở Đà Nẵng

Pháp luật - 1 ngày trước

Cơ quan chức năng Đà Nẵng thông báo tìm bị hại liên quan đến vụ hai thanh niên lừa đổi tiền thật lấy tiền giả.

Rủ nhau vào karaoke 'mở tiệc' ma tuý sau khi ăn nhậu

Rủ nhau vào karaoke 'mở tiệc' ma tuý sau khi ăn nhậu

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi ăn nhậu, nhóm 5 đối tượng ở Huế rủ nhau đến quán karaoke để hát và sử dụng ma tuý. Kết quả xét nghiệm sau đó cho thấy tất cả đều dương tính với ma tuý.

Hà Nội: Tạm giữ hình sự người rút chìa khóa xe khách rồi bỏ đi trên đường Vành đai 3

Hà Nội: Tạm giữ hình sự người rút chìa khóa xe khách rồi bỏ đi trên đường Vành đai 3

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 5/8, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Bùi Trường Sơn (SN 1977, trú tại xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Khởi tố Nguyễn Văn Bảo Trung, tài xế xe tải tông nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long

Khởi tố Nguyễn Văn Bảo Trung, tài xế xe tải tông nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an đã khởi tố bị can đối với tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung - người lái xe tải tông nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân (14 tuổi) tử vong ở Vĩnh Long.

Bắt đối tượng truy nã nguy hiểm trong đường dây mua bán người

Bắt đối tượng truy nã nguy hiểm trong đường dây mua bán người

Pháp luật - 2 ngày trước

Lý Văn Sang - đối tượng truy nã nguy hiểm trong chuyên án “Mua bán người” do Công an tỉnh Nghệ An xác lập, vừa bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại khu vực bãi khai thác vàng tại xã miền núi ở Đà Nẵng.

Xem nhiều

Rủ nhau vào karaoke 'mở tiệc' ma tuý sau khi ăn nhậu

Rủ nhau vào karaoke 'mở tiệc' ma tuý sau khi ăn nhậu

Pháp luật

GĐXH - Sau khi ăn nhậu, nhóm 5 đối tượng ở Huế rủ nhau đến quán karaoke để hát và sử dụng ma tuý. Kết quả xét nghiệm sau đó cho thấy tất cả đều dương tính với ma tuý.

Vụ rút chìa khóa xe khách trên đường Vành đai 3 rồi bỏ đi: Phạt hành chính hay xử lý hình sự tài xế xe ô tô con?

Vụ rút chìa khóa xe khách trên đường Vành đai 3 rồi bỏ đi: Phạt hành chính hay xử lý hình sự tài xế xe ô tô con?

Pháp luật
Hà Nội: Danh tính người đàn ông rút chìa khóa xe khách trên đường Vành đai 3 rồi bỏ đi

Hà Nội: Danh tính người đàn ông rút chìa khóa xe khách trên đường Vành đai 3 rồi bỏ đi

Pháp luật
Bắt đối tượng 'cõng' 4 tiền án đi hành nghề trộm cắp

Bắt đối tượng 'cõng' 4 tiền án đi hành nghề trộm cắp

Pháp luật
Phát hiện gần 1 tấn thịt lợn bệnh, chuẩn bị đi tiêu thụ

Phát hiện gần 1 tấn thịt lợn bệnh, chuẩn bị đi tiêu thụ

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top