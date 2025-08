Phát hiện gần 1 tấn thịt lợn bệnh, chuẩn bị đi tiêu thụ

1 ngày trước

Lý Văn Sang - đối tượng truy nã nguy hiểm trong chuyên án “Mua bán người” do Công an tỉnh Nghệ An xác lập, vừa bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại khu vực bãi khai thác vàng tại xã miền núi ở Đà Nẵng.