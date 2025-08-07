Đà Nẵng: Bắt kẻ giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Nguyễn Thành Phúc kết bạn với nạn nhân trên mạng xã hội, giới thiệu mình là cán bộ Công an TP Đà Nẵng để lừa chiếm đoạt 180 triệu đồng.
Công an TP Đà Nẵng đang điều tra, xử lý vụ giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn.
Theo đó, tối 5/8, Công an phường Hòa Khánh tiếp nhận tin báo của ông N.Đ.H (sinh năm 1974, trú phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) về việc bị một kẻ giả danh công an lừa tiền.
Đơn vị nhanh chóng triển khai lực lượng để xác minh, truy xét, sau đó mời Nguyễn Thành Phúc (sinh năm 1999, trú xã Chư Krey, tỉnh Gia Lai) đến trụ sở làm việc.
Qua đấu tranh, Phúc thừa nhận hành vi phạm pháp của mình và khai rằng, thông qua mạng xã hội Zalo với nickname “Nguyen Tran Dai An”, thanh niên này chủ động kết bạn với ông H, giới thiệu mình là cán bộ công an đang công tác tại Công an TP Đà Nẵng, vừa được điều động về Công an quận Liên Chiểu (lúc chưa giải thể) để nhận nhiệm vụ.
Để tạo lòng tin, Phúc đề nghị thuê căn nhà trọ do ông H quản lý và ông này đồng ý. Ngày 9/7, lợi dụng việc ông H có tranh chấp dân sự lớn, Phúc dàn dựng “kịch bản chạy việc lấy lại tiền” để lừa chiếm đoạt 180 triệu đồng. Khi Phúc yêu cầu chuyển thêm 500 triệu đồng, ông H nghi ngờ nên trình báo công an.
Qua đấu tranh mở rộng, cơ quan công an nhận định Phúc còn có hành vi làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để vay 600 triệu đồng và có dấu hiệu lừa đảo một số người khác trên địa bàn.
