4 con giáp tiền bạc vượng phát, dễ có quý nhân trợ giúp

Xem tử vi đầu tháng 7 dương lịch cho con giáp Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi GĐXH - Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo tử vi tuần mới đầu tháng 7/2026 cho các con giáp Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi. Cùng tham khảo và nắm bắt các cơ hội để thu hút tài lộc và phát triển.

1. Con giáp Mão có một tuần rực rỡ

Xem tử vi từ 6/7/2026 đến 12/7/2026, người tuổi Mão sẽ trải qua một tuần mới vô cùng rực rỡ và hanh thông nhờ sự trợ lực mạnh mẽ từ cát tinh Thái Âm, và bộ đôi Thực Thần - Thiên Tài. Vận trình của tuổi Mão có sự bứt phá ngoạn mục trên cả phương diện sự nghiệp, tài lộc.

Bên cạnh đó tình cảm lứa đôi, mối quan hệ xã giao của tuổi Mão. Các mối quan hệ xã giao lẫn tình cảm lứa đôi đều tiến triển theo chiều hướng rất tích cực.

Tài chính của tuổi Mão kiểm soát tốt. Những kế hoạch hợp tác bị trì hoãn từ lâu nay bỗng nhiên có những chuyển biến tích cực vào thời điểm cuối tuần. Bạn cũng dễ nhận được sự đồng thuận, đánh giá tốt từ tập thể. Trong tuần, Mão có cơ hội gia tăng thu nhập một cách đáng kể. Tuy nhiên, chuyên gia khuyên con giáo Mão cần lưu ý không nên tham gia vào các hoạt động đầu tư có độ rủi ro cao thời điểm này.

Về tình cảm ngập tràn sắc hồng, trải nghiệm ngọt ngào. Con giáp Mão cũng dễ kết nối lại với những người bạn cũ hoặc người quen xưa có thể mở ra những cơ hội tình duyên tuyệt vời cho người độc thân. Sự tin tưởng giữa các cặp đôi ngày càng được củng cố sâu sắc, giúp giảm thiểu tối đa các xung đột. Bạn và nửa kia sẽ có nhiều thời gian chia sẻ và thấu hiểu nhau.

2. Con giáp Thìn càng di chuyển càng nhiều cơ hội phát triển

Con giáp Thìn tuần này sẽ dịch chuyển nhiều, mang lại những cơ hội cho sự phát triển sự nghiệp. Tài chính dồi dào cùng với sự thăng hoa trong tình cảm giúp tinh thần của bạn vô cùng phấn chấn.

Mọi chuyến công tác xa, các buổi thuyết trình hay báo cáo công việc trước cấp trên của tuổi Thìn đều diễn ra thuận lợi. Với kỹ năng giao tiếp khéo léo, sự tự tin giúp bản mệnh dễ dàng ghi điểm tuyệt đối trong mắt ban lãnh đạo. Thời điểm này, Thìn nên ưu tiên giải quyết những dự án cũ.

Tài chính tuần này của con giáp Thìn cũng thuận lợi. Thìn có cơ hội kiếm thêm tiền từ những hoạt động giao lưu xã hội hoặc gặp gỡ đối tác... Bạn cần có kế hoạch phân bổ tài chính thông minh, tránh tâm lý hưng phấn quá đà mà dốc tiền vào đầu cơ ngắn hạn.

Sức hút cá nhân của con giáp Thìn được đẩy lên mức cao nhất thông qua các hoạt động tương tác trực tiếp. Người độc thân tuổi Thìn có cơ hội gặp gỡ, làm quen người khác giới có điều kiện và tính cách xuất sắc. Đời sống hôn nhân của các cặp đôi đạt được sự đồng điệu và hòa hợp tuyệt vời.

3. Con giáp Mùi tràn đầy năng lượng, may mắn tuần mới

Con giáp Mùi tuần này tràn đầy năng lượng tích cực và may mắn nhờ sự chiếu rọi của sao Bách Việt cùng bộ đôi cát tinh Thiên Ấn - Chính Quan. Vận trình của con giáp Mùi hanh thông trên mọi phương diện từ công việc, tài lộc cho đến chuyện tình cảm cá nhân.

Hiệu suất làm việc của Mùi cực cao. Bạn may mắn nhận được sự hỗ trợ và chia sẻ nguồn lực quý báu từ những đồng nghiệp tiền bối đi trước.

Tài lộc của người tuổi Mùi có những bước tăng trưởng rất đáng mừng và bền vững. Mùi luôn cảm thấy dư dả với nguồn thu nhập chính ổn định, tiền thưởng hiệu suất được giải ngân đúng hạn cùng các khoản thu nhỏ từ việc làm thêm. Bản mệnh có thể cân nhắc trích một phần tiền để đầu tư vào các gói tài chính an toàn, rủi ro thấp nhằm tích lũy lâu dài.

Phương diện tình cảm của tuổi Mùi gặt hái được nhiều quả ngọt với sự thúc đẩy của sao đào hoa Bách Việt. Những buổi tụ họp gia đình hay gặp gỡ bạn bè là cơ hội tuyệt vời để người độc thân tuổi Mùi tìm được nửa kia có cùng hệ giá trị. Các cặp đôi có một tuần hòa hợp, thấu hiểu nhau sâu sắc.

4. Con giáp Dậu tài lộc cực vượng

Người tuổi Dậu sẽ trải qua một tuần mới ngập tràn niềm vui nhờ Thiên Đức cao chiếu. Trong côn việc, Dậu dễ có thành công và mở ra những cơ hội lớn trong việc làm ăn. Khoảng thời gian này cũng thích hợp cho con giáp Dậu đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, quan hệ chất lượng.

Tình hình tài lộc vô cùng rực rỡ khi các dòng tiền luân chuyển tốt. Các nguồn thu phụ như tiền thưởng, trợ cấp liên tục đổ về tài khoản của bạn. Con giáp Dậu nên ưu tiên gửi tiết kiệm thay vì vội vã đổ tiền vào các dự án đầu cơ rủi ro.

Phương diện tình duyên của con giáp Dậu đón nhiều tin vui. Người độc thân có cơ hội tìm được một nửa đáng tin cậy thông qua sự mai mối, giới thiệu từ những người lớn tuổi trong gia đình. Các cặp đôi, gia đạo yên vui.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo