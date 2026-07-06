Hưng Yên: Từ Minh Thọ đến Vũ Thư, lộ bến bãi quy mô lớn của DN Quang Tuấn

Sau loạt bài phản ánh về hoạt động vận chuyển vật liệu tại xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên, hành trình điều tra của phóng viên chưa dừng lại. Trong quá trình thu thập tài liệu và làm việc với các cơ quan chuyên môn, phóng viên tiếp tục phát hiện các phương tiện mang tên DN Quang Tuấn hoạt động tại một địa điểm khác với quy mô lớn hơn nhiều so với khu vực cầu Hiệp. Những ghi nhận tại hiện trường tiếp tục đặt ra nhiều vấn đề cần được các cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ.

Quá trình thu thập thông tin, ghi nhận thực tế và làm việc với các sở, ngành của tỉnh Hưng Yên, ngoài những bất cập mà DN Quang Tuấn gây ra tại xã Minh Thọ, ở một địa phương khác là huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cũ (nay là xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên), cái tên Quang Tuấn tiếp tục khiến nhiều người dân bức xúc bởi tình trạng xe tải trọng lớn hoạt động rầm rộ trên tuyến đê và các tuyến đường đi qua khu dân cư.

Theo nguồn tin riêng của phóng viên, cơ sở hoạt động của DN Quang Tuấn tại xã Minh Thọ chỉ mới hình thành trong thời gian gần đây. Trong khi đó, một bến bãi khác của đơn vị này tại địa bàn huyện Vũ Thư cũ đã hoạt động từ nhiều năm, quy mô lớn hơn rất nhiều.

Toàn cảnh khu vực bãi tập kết vật liệu xây dựng của Quang Tuấn tại xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên - (ảnh Nhật Tân).

Từ những thông tin trên, phóng viên quyết định lần theo dấu vết để tìm "đại bản doanh" của DN Quang Tuấn.

Sau nhiều tháng tìm hiểu, nhóm phóng viên xác định được bãi kinh doanh vật liệu xây dựng Quang Tuấn nằm tại thôn Thắng Lợi, xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên, ven sông Hồng, thuộc tuyến đê tả Hồng Hà II.

Quy mô lớn, hoạt động nhộn nhịp ven sông Hồng

Có mặt tại hiện trường nhiều ngày, phóng viên ghi nhận khu bến bãi này có diện tích rất lớn, khác hẳn với các bến bãi tại khu vực cầu Hiệp.

Nhìn từ trên cao, hàng chục nghìn mét vuông bãi tập kết phủ kín các loại cát, đá, vật liệu xây dựng được chất thành những dãy dài, cao hàng mét. Giữa khu bãi là hệ thống đường nội bộ rộng, đủ cho nhiều xe ben trọng tải lớn cùng lúc ra vào lấy hàng.

Xe ra vào chở vật liệu xây dựng - (ảnh Nhật Tân).

Trong suốt thời gian ghi nhận, xe tải loại 3 chân, 4 chân và xe ben hạng nặng liên tục nối đuôi nhau vào bãi nhận vật liệu rồi rời đi. Dưới sông Hồng, nhiều sà lan trọng tải lớn neo đậu sát mép bờ, chờ bốc dỡ hàng hóa.

Điều đáng chú ý, dọc mép sông xuất hiện nhiều mố cẩu được xây dựng kiên cố, nhô hẳn ra phía mặt nước. Trên mỗi mố cẩu đều bố trí máy xúc công suất lớn "án ngữ", liên tục gắp cát, đá từ khoang sà lan đổ trực tiếp lên thùng xe tải.

Hoạt động bốc xúc diễn ra liên tục, tạo thành một dây chuyền khép kín từ đường thủy lên đường bộ.

Theo ghi nhận của phóng viên, một số mố cẩu được xây dựng bằng bê tông cốt thép với diện tích khá lớn, kéo dài ra sát mép sông. Các xe ben có thể lùi sát máy xúc để nhận hàng, giúp việc sang tải diễn ra nhanh chóng.

Các mố cẩu dùng để bốc xúc hàng hóa chưa được cấp phép, nhưng vẫn vô tư hoạt động - (ảnh Nhật Tân).

Cần kiểm tra, xử lý vi phạm

Theo tìm hiểu của phóng viên, khu bãi kinh doanh vật liệu xây dựng này do DN Quang Tuấn (Công ty TNHH Xây dựng Quang Tuấn Thái Bình) thuê lại của Công ty CP Xây dựng và Thương mại tổng hợp Đại Lợi.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Công An - Phụ trách Hạt Quản lý đê điều khu vực Vũ Thư, thuộc Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên, khu đất trên chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép làm bãi tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng.

"Bãi kinh doanh vật liệu xây dựng của Quang Tuấn chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động bến bãi. Khu đất này đã qua nhiều đời chủ. Hiện Quang Tuấn thuê lại của Công ty Đại Lợi. Trước đây, người thuê đất ký hợp đồng với UBND xã, trong hợp đồng chỉ ghi làm điểm trung chuyển vật liệu xây dựng, không được làm bãi tập kết", ông An thông tin với phóng viên tại buổi làm việc ngày 3/7/2026.

Năm 2025, nơi đây còn được tập kết cả than, không được che chắn kĩ - (ảnh chụp tháng 9/2025).

Theo vị đại diện Hạt Quản lý đê điều khu vực Vũ Thư, các mố cẩu dùng để bốc xúc hàng hóa tại đây cũng không được cấp phép xây dựng. "Các mố cẩu tồn tại đã nhiều năm, có cái từ năm 2008 nhưng không được cấp phép", ông An nói.

Ông An cũng cho biết thêm, khu bãi này chưa được cấp giấy phép hoạt động liên quan đến đê điều. Giấy phép bến thủy nội địa đã được cấp, tuy nhiên các mố cẩu dùng để đặt máy xúc bốc hàng từ sà lan lên xe tải là công trình không đúng quy định.

Tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng dòng chảy

Qua ghi nhận thực tế, nhiều mố cẩu được xây dựng nhô ra ngoài mép nước, tạo thành các điểm bốc xúc cố định.

Dù không được cấp phép nhưng bãi tập kết vẫn hoạt động nhiều năm nay - (ảnh chụp tháng 9/2025).

Việc xây dựng các công trình này có thể ảnh hưởng đến hành lang bảo vệ đê điều, dòng chảy và khả năng thoát lũ của sông Hồng nếu không được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Đặc biệt, thời điểm phóng viên ghi nhận hiện trường đang bước vào mùa mưa bão. Nhiều sà lan trọng tải lớn neo đậu sát bờ, trong khi máy xúc hoạt động liên tục trên các mố cẩu xây dựng kiên cố ven sông.

Những hình ảnh ghi nhận từ trên cao cho thấy quy mô hoạt động của khu bãi này lớn hơn nhiều so với khu vực cầu Hiệp mà chúng tôi đã phản ánh.

Hình ảnh hiện trạng khu vực sát sông Hồng được ghi nhận vào tháng 5/2026.

Liên quan đến những nội dung trên, từ năm 2025 đến tháng 6/2026, phóng viên đã nhiều lần ghi nhận hình ảnh, tài liệu về hoạt động của bãi vật liệu này.

Ngày 3/7, phóng viên tiếp tục cung cấp thông tin, hình ảnh hiện trường đến UBND xã Vũ Thư. Trao đổi với phóng viên, một đại diện UBND xã Vũ Thư cho biết, đã tiếp nhận nội dung phản ánh và sẽ tham mưu các phòng chuyên môn kiểm tra, xác minh, xử lý theo quy định nếu phát hiện có vi phạm.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin diễn biến vụ việc.