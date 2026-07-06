Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Đăng nhập
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Hưng Yên: Từ Minh Thọ đến Vũ Thư, lộ bến bãi quy mô lớn của DN Quang Tuấn

Thứ hai, 11:17 06/07/2026 | Đời sống
Nhật Tân
Nhật Tân
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Từ những chiếc xe ben mang tên DN Quang Tuấn, phóng viên tiếp tục lần theo dấu vết đến một bến bãi quy mô lớn ven sông Hồng. Tại đây, hoạt động bốc xúc vật liệu diễn ra nhộn nhịp, trong khi nhiều hạng mục được cơ quan chuyên môn xác định chưa được cấp phép.

Sau loạt bài phản ánh về hoạt động vận chuyển vật liệu tại xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên, hành trình điều tra của phóng viên chưa dừng lại. Trong quá trình thu thập tài liệu và làm việc với các cơ quan chuyên môn, phóng viên tiếp tục phát hiện các phương tiện mang tên DN Quang Tuấn hoạt động tại một địa điểm khác với quy mô lớn hơn nhiều so với khu vực cầu Hiệp. Những ghi nhận tại hiện trường tiếp tục đặt ra nhiều vấn đề cần được các cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ.

Quá trình thu thập thông tin, ghi nhận thực tế và làm việc với các sở, ngành của tỉnh Hưng Yên, ngoài những bất cập mà DN Quang Tuấn gây ra tại xã Minh Thọ, ở một địa phương khác là huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cũ (nay là xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên), cái tên Quang Tuấn tiếp tục khiến nhiều người dân bức xúc bởi tình trạng xe tải trọng lớn hoạt động rầm rộ trên tuyến đê và các tuyến đường đi qua khu dân cư. 

Theo nguồn tin riêng của phóng viên, cơ sở hoạt động của DN Quang Tuấn tại xã Minh Thọ chỉ mới hình thành trong thời gian gần đây. Trong khi đó, một bến bãi khác của đơn vị này tại địa bàn huyện Vũ Thư cũ đã hoạt động từ nhiều năm, quy mô lớn hơn rất nhiều. 

Hưng Yên: Từ Minh Thọ đến Vũ Thư, lộ bến bãi quy mô lớn của DN Quang Tuấn - Ảnh 1.

Toàn cảnh khu vực bãi tập kết vật liệu xây dựng của Quang Tuấn tại xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên - (ảnh Nhật Tân).

Từ những thông tin trên, phóng viên quyết định lần theo dấu vết để tìm "đại bản doanh" của DN Quang Tuấn. 

Sau nhiều tháng tìm hiểu, nhóm phóng viên xác định được bãi kinh doanh vật liệu xây dựng Quang Tuấn nằm tại thôn Thắng Lợi, xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên, ven sông Hồng, thuộc tuyến đê tả Hồng Hà II. 

Quy mô lớn, hoạt động nhộn nhịp ven sông Hồng

Có mặt tại hiện trường nhiều ngày, phóng viên ghi nhận khu bến bãi này có diện tích rất lớn, khác hẳn với các bến bãi tại khu vực cầu Hiệp. 

Nhìn từ trên cao, hàng chục nghìn mét vuông bãi tập kết phủ kín các loại cát, đá, vật liệu xây dựng được chất thành những dãy dài, cao hàng mét. Giữa khu bãi là hệ thống đường nội bộ rộng, đủ cho nhiều xe ben trọng tải lớn cùng lúc ra vào lấy hàng. 

Hưng Yên: Từ Minh Thọ đến Vũ Thư, lộ bến bãi quy mô lớn của DN Quang Tuấn - Ảnh 2.

Xe ra vào chở vật liệu xây dựng - (ảnh Nhật Tân).

Trong suốt thời gian ghi nhận, xe tải loại 3 chân, 4 chân và xe ben hạng nặng liên tục nối đuôi nhau vào bãi nhận vật liệu rồi rời đi. Dưới sông Hồng, nhiều sà lan trọng tải lớn neo đậu sát mép bờ, chờ bốc dỡ hàng hóa. 

Điều đáng chú ý, dọc mép sông xuất hiện nhiều mố cẩu được xây dựng kiên cố, nhô hẳn ra phía mặt nước. Trên mỗi mố cẩu đều bố trí máy xúc công suất lớn "án ngữ", liên tục gắp cát, đá từ khoang sà lan đổ trực tiếp lên thùng xe tải. 

Hoạt động bốc xúc diễn ra liên tục, tạo thành một dây chuyền khép kín từ đường thủy lên đường bộ. 

Theo ghi nhận của phóng viên, một số mố cẩu được xây dựng bằng bê tông cốt thép với diện tích khá lớn, kéo dài ra sát mép sông. Các xe ben có thể lùi sát máy xúc để nhận hàng, giúp việc sang tải diễn ra nhanh chóng. 

Hưng Yên: Từ Minh Thọ đến Vũ Thư, lộ bến bãi quy mô lớn của DN Quang Tuấn - Ảnh 3.

Các mố cẩu dùng để bốc xúc hàng hóa chưa được cấp phép, nhưng vẫn vô tư hoạt động - (ảnh Nhật Tân).

Cần kiểm tra, xử lý vi phạm

Theo tìm hiểu của phóng viên, khu bãi kinh doanh vật liệu xây dựng này do DN Quang Tuấn (Công ty TNHH Xây dựng Quang Tuấn Thái Bình) thuê lại của Công ty CP Xây dựng và Thương mại tổng hợp Đại Lợi. 

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Công An - Phụ trách Hạt Quản lý đê điều khu vực Vũ Thư, thuộc Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên, khu đất trên chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép làm bãi tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng. 

"Bãi kinh doanh vật liệu xây dựng của Quang Tuấn chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động bến bãi. Khu đất này đã qua nhiều đời chủ. Hiện Quang Tuấn thuê lại của Công ty Đại Lợi. Trước đây, người thuê đất ký hợp đồng với UBND xã, trong hợp đồng chỉ ghi làm điểm trung chuyển vật liệu xây dựng, không được làm bãi tập kết", ông An thông tin với phóng viên tại buổi làm việc ngày 3/7/2026.

Hưng Yên: Từ Minh Thọ đến Vũ Thư, lộ bến bãi quy mô lớn của DN Quang Tuấn - Ảnh 4.

Năm 2025, nơi đây còn được tập kết cả than, không được che chắn kĩ - (ảnh chụp tháng 9/2025).

Theo vị đại diện Hạt Quản lý đê điều khu vực Vũ Thư, các mố cẩu dùng để bốc xúc hàng hóa tại đây cũng không được cấp phép xây dựng. "Các mố cẩu tồn tại đã nhiều năm, có cái từ năm 2008 nhưng không được cấp phép", ông An nói. 

Ông An cũng cho biết thêm, khu bãi này chưa được cấp giấy phép hoạt động liên quan đến đê điều. Giấy phép bến thủy nội địa đã được cấp, tuy nhiên các mố cẩu dùng để đặt máy xúc bốc hàng từ sà lan lên xe tải là công trình không đúng quy định. 

Tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng dòng chảy 

Qua ghi nhận thực tế, nhiều mố cẩu được xây dựng nhô ra ngoài mép nước, tạo thành các điểm bốc xúc cố định. 

Hưng Yên: Từ Minh Thọ đến Vũ Thư, lộ bến bãi quy mô lớn của DN Quang Tuấn - Ảnh 5.

Dù không được cấp phép nhưng bãi tập kết vẫn hoạt động nhiều năm nay - (ảnh chụp tháng 9/2025).

Việc xây dựng các công trình này có thể ảnh hưởng đến hành lang bảo vệ đê điều, dòng chảy và khả năng thoát lũ của sông Hồng nếu không được cơ quan có thẩm quyền cho phép. 

Đặc biệt, thời điểm phóng viên ghi nhận hiện trường đang bước vào mùa mưa bão. Nhiều sà lan trọng tải lớn neo đậu sát bờ, trong khi máy xúc hoạt động liên tục trên các mố cẩu xây dựng kiên cố ven sông. 

Những hình ảnh ghi nhận từ trên cao cho thấy quy mô hoạt động của khu bãi này lớn hơn nhiều so với khu vực cầu Hiệp mà chúng tôi đã phản ánh. 

Hưng Yên: Từ Minh Thọ đến Vũ Thư, lộ bến bãi quy mô lớn của DN Quang Tuấn - Ảnh 6.

Hình ảnh hiện trạng khu vực sát sông Hồng được ghi nhận vào tháng 5/2026.

Liên quan đến những nội dung trên, từ năm 2025 đến tháng 6/2026, phóng viên đã nhiều lần ghi nhận hình ảnh, tài liệu về hoạt động của bãi vật liệu này. 

Ngày 3/7, phóng viên tiếp tục cung cấp thông tin, hình ảnh hiện trường đến UBND xã Vũ Thư. Trao đổi với phóng viên, một đại diện UBND xã Vũ Thư cho biết, đã tiếp nhận nội dung phản ánh và sẽ tham mưu các phòng chuyên môn kiểm tra, xác minh, xử lý theo quy định nếu phát hiện có vi phạm. 

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin diễn biến vụ việc.

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Hưng Yên: Quá hạn khắc phục, trạm trộn bê tông trái phép ở xã Thư Vũ vẫn 'án ngữ' bãi sông

Hưng Yên: Quá hạn khắc phục, trạm trộn bê tông trái phép ở xã Thư Vũ vẫn 'án ngữ' bãi sông

Hưng Yên: Nhiều bất cập tại các bến bãi vật liệu xây dựng ven sông Hồng ở xã Thư Vũ

Hưng Yên: Nhiều bất cập tại các bến bãi vật liệu xây dựng ven sông Hồng ở xã Thư Vũ

Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội: Các bến bãi ven sông Luộc ở Hưng Yên tạm dừng hoạt động

Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội: Các bến bãi ven sông Luộc ở Hưng Yên tạm dừng hoạt động

Tiếp vụ xe tải chạy rầm rập trên tuyến đê sông Luộc ở Hưng Yên: Liên tiếp bị đình chỉ, vi phạm vẫn nối dài

Tiếp vụ xe tải chạy rầm rập trên tuyến đê sông Luộc ở Hưng Yên: Liên tiếp bị đình chỉ, vi phạm vẫn nối dài

Tiếp vụ xe tải chạy rầm rập trên tuyến đê sông Luộc ở Hưng Yên: Hồ sơ vi phạm dày thêm?

Tiếp vụ xe tải chạy rầm rập trên tuyến đê sông Luộc ở Hưng Yên: Hồ sơ vi phạm dày thêm?

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Cháy lớn tại siêu thị điện máy cũ trên đường Trần Phú

Hà Nội: Cháy lớn tại siêu thị điện máy cũ trên đường Trần Phú

Đời sống - 48 phút trước

GĐXH - Một vụ hỏa hoạn bất ngờ bùng phát vào sáng 6/7 tại khu nhà là siêu thị điện máy cũ trên đường Trần Phú (Hà Nội). Do đám cháy xảy ra trong quá trình tháo dỡ, sửa chữa mặt tiền, ngọn lửa nhanh chóng sinh ra lượng khói lớn bao phủ tòa nhà khiến khu dân cư xung quanh hoảng loạn.

Tháng sinh Âm lịch 'vượng phát' của người tuổi Thân: Càng lớn tuổi càng nhiều tiền

Tháng sinh Âm lịch 'vượng phát' của người tuổi Thân: Càng lớn tuổi càng nhiều tiền

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Với người tuổi Thân, có 3 tháng Âm lịch được xem là mang đến nhiều may mắn về công danh, tài chính và các mối quan hệ.

4 con giáp tiền bạc vượng phát, dễ có quý nhân trợ giúp

4 con giáp tiền bạc vượng phát, dễ có quý nhân trợ giúp

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, dưới đây là 4 con giáp đón nhận nhiều may mắn. Các con giáp này có tiền bạc cực vượng, dễ được quý nhân trợ giúp.

Những con giáp không cần phô trương nhưng đi đến đâu cũng là tâm điểm

Những con giáp không cần phô trương nhưng đi đến đâu cũng là tâm điểm

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, 3 con giáp dưới đây sở hữu khí chất đặc biệt, thần thái cuốn hút và phong cách riêng biệt, nhờ đó luôn nổi bật giữa đám đông một cách rất tự nhiên.

Tất tần tật các thông tin về vị trí việc làm viên chức: Ai là viên chức cần cập nhật quy định mới nhất

Tất tần tật các thông tin về vị trí việc làm viên chức: Ai là viên chức cần cập nhật quy định mới nhất

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Vị trí việc làm viên chức là công việc, nhiệm vụ gắn với chức danh nghề nghiệp hoặc chức vụ quản lý trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Từ 1/7/2026 quy định về vị trí việc làm viên chức có điểm gì mới theo Nghị định 232/2026/NĐ-CP?

Viên chức bị cách chức ngay lập tức khi vi phạm quy định này

Viên chức bị cách chức ngay lập tức khi vi phạm quy định này

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Viên chức quản lý vi phạm 1 trong 3 điều dưới đây sẽ bị áp dụng hình thức kỷ luật cách chức theo Nghị định số 234/2026/NĐ-CP.

Những trường hợp nào bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế theo quy định mới nhất?

Những trường hợp nào bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế theo quy định mới nhất?

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Dưới đây là 5 trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế theo quy định của Nghị định 252/2026/NĐ-CP.

Càng về cuối năm càng phát đạt: 3 con giáp sự nghiệp thăng hoa, tiền về đầy túi

Càng về cuối năm càng phát đạt: 3 con giáp sự nghiệp thăng hoa, tiền về đầy túi

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Nửa cuối năm 2026 được dự báo là giai đoạn nhiều biến động nhưng cũng mở ra cơ hội hiếm có cho một số con giáp.

Quý nhân trong cuộc đời là ai? 4 kiểu bạn đáng trân trọng nếu may mắn gặp được

Quý nhân trong cuộc đời là ai? 4 kiểu bạn đáng trân trọng nếu may mắn gặp được

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Quý nhân không nhất thiết là người mang đến tiền bạc hay danh vọng, mà có thể là những người luôn đồng hành, động viên và giúp bạn trưởng thành. Dưới đây là 4 kiểu bạn được xem là "quý nhân" trong cuộc đời, càng gặp sớm càng giúp bạn có thêm động lực, cơ hội và sự vững vàng trên hành trình phát triển bản thân.

Nắm quy định này, viên chức biết rõ những hình thức kỷ luật được áp dụng khi vi phạm

Nắm quy định này, viên chức biết rõ những hình thức kỷ luật được áp dụng khi vi phạm

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Nghị định số 234/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026, trong đó quy định rõ các trường hợp viên chức chưa xem xét xử lý kỷ luật. Dưới đây là các trường hợp cụ thể.

Xem nhiều

Viên chức bị mất việc ngay lập tức khi vi phạm quy định này

Viên chức bị mất việc ngay lập tức khi vi phạm quy định này

Đời sống

GĐXH - Từ ngày 1/7/2026, viên chức vi phạm 1 trong 4 hành vi dưới đây sẽ bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc theo Nghị định số 234/2026/NĐ-CP.

Càng về cuối năm càng phát đạt: 3 con giáp sự nghiệp thăng hoa, tiền về đầy túi

Càng về cuối năm càng phát đạt: 3 con giáp sự nghiệp thăng hoa, tiền về đầy túi

Đời sống
Vận đỏ nhất tháng 7 gọi tên 3 con giáp: Tiền bạc, tình duyên đều như ý

Vận đỏ nhất tháng 7 gọi tên 3 con giáp: Tiền bạc, tình duyên đều như ý

Đời sống
Số cuối ngày sinh Âm lịch của người không bao giờ thay lòng đổi dạ

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người không bao giờ thay lòng đổi dạ

Đời sống
Viên chức bị cách chức ngay lập tức khi vi phạm quy định này

Viên chức bị cách chức ngay lập tức khi vi phạm quy định này

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.