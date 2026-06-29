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4 con giáp đầu tháng 7 dương lịch đón nhiều tài lộc, cơ hội phát triển

Thứ hai, 10:04 29/06/2026 | Đời sống
Hà My
Hà My
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GĐXH - Xem tử vi tuần mới, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, 4 con giáp đầu tháng 7 dương lịch đón nhiều tài lộc, cơ hội phát triển.

4 con giáp đầu tháng 7 dương lịch đón nhiều tài lộc, cơ hội phát triển - Ảnh 1.3 con giáp gặp thời trong tháng 5 âm lịch, được quý nhân nâng đỡ, tiền bạc thăng hoa, có tuổi tình duyên nở rộ bất ngờ

GĐXH – Không chỉ được hỗ trợ trong công việc, các con giáp này còn có cơ hội gia tăng thu nhập, mở rộng các mối quan hệ và đón nhận những tin vui bất ngờ.

1. Con giáp Dần uy tín tăng, tài lộc tới

Xem tử vi tuần mới 29/6-5/7/2026, chuyên gia phong thủy dự báo, con giáp Dần rất rực rỡ khi cơ hội lãnh đạo xuất hiện. Vì vậy, bạn cần tiếp cận trách nhiệm cùng sự khiêm tốn, tập trung xây dựng mối quan hệ. Uy tín của con giáp Dần tăng lên, tạo cơ hội để bạn hợp tác được với nhiều người.

Bên cạnh đó, con giáp Dần cũng chú ý có thể ai đó ghen tỵ với những gì bạn làm được nên bắt đầu gieo rắc tin đồn không hay nhằm hạ gục bạn. Tuy vậy, những điều này bạn cũng nhanh chóng vượt qua.

4 con giáp đầu tháng 7 dương lịch đón nhiều tài lộc, cơ hội phát triển - Ảnh 1.

Bạn thường xuyên rơi vào trạng thái chưa hết tháng đã hết tiền mà không hiểu vì sao, nhưng tuần này bạn sẽ tìm ra câu trả lời cho mình. Con giáp này sẽ có nhu cầu thiết lập lại tình hình tài chính của mình. Điều này tạo nền móng vững chắc để bạn có thể thu hút nhiều tiền bạc hơn nữa đến với mình trong tương lai.

2. Con giáp Mão có người trợ giúp

Tuần này Thái Âm cát tinh phù trợ cho nữ mệnh tuổi Mão. Nếu con giáp này đang có dự định làm gì hãy tiến hành lúc này vì cơ hội thành công cao hơn bao giờ hết. Hơn nữa, Mão cũng cần tập trung việc chia sẻ, giúp đỡ người khác, tăng sự tự tin của mình.

Ở nơi làm việc, con giáp Mão có sức ảnh hưởng. Mọi người sẵn sàng lắng nghe ý kiến của bạn, vì thế ngần ngại đưa ra những ý tưởng táo bạo hoặc những đề xuất mà bạn mong muốn.

Về tài chính trong tuần, con giáp Mão đang khởi sắc, nhất là Thiên Tài ghé thăm cuối tuần, hứa hẹn có một khoản tiền bất ngờ đổ về tài khoản của bạn.

4 con giáp đầu tháng 7 dương lịch đón nhiều tài lộc, cơ hội phát triển - Ảnh 2.

Ngoài ra, đây là thời điểm tốt để bản mệnh xem xét lại ngân sách của mình, đưa ra những lựa chọn khôn ngoan thay. Thay vì mua sắm hoang phí, bạn hãy tập trung vào tiết kiệm và lập kế hoạch.

Về tình cảm, các mối quan hệ của Mão được cải thiện dần. Tuần này mang tới cho tuổi Mão một năng lượng nhẹ nhàng, tươi mới giúp bạn tăng cường sự quyến rũ và khả năng giao tiếp. Mão sẽ cảm thấy vui vẻ, thoải mái hơn trong các mối quan hệ.

3. Con giáp Thân khá thuận lợi mọi việc

Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp 29/6-5/7/2026, mọi thứ trong cuộc sống của con giáp tuổi Thân khá thuận lợi. Bạn nhận được nhiều lời khen ngợi, điều này sẽ giúp bạn có cơ hội khẳng định vị thế.

Tài lộc của con giáp Thân tuần này dồi dào nhất là vào giữa tuần với sự ghé thăm của Thiên Tài. Dù tài lộc rực rỡ nhưng Thân cần tránh ra quyết định bốc đồng khi liên quan đến tài chính, đặc biệt nếu bạn bị áp lực phải làm như vậy.

Ngoài ra, Thân cần tập trung vào việc lập ngân sách có kỷ luật. Giao tiếp rõ ràng trong việc hợp tác làm ăn là chìa khóa để bảo vệ lợi ích của bạn.

4. Con giáp Dậu có tín hiệu tốt về công việc

Trong tuần mới này, con giáp Dậu có nhiều tín hiệu tích cực liên quan tới công việc, nhất là khi có Chính Quan soi sáng ngay từ đầu tuần. Những ai đang làm việc trong các cơ quan nhà nước có khả năng được chuyển công tác cùng với cơ hội thăng chức hoặc tăng lương. Người làm kinh doanh cũng có nhiều tin vui, cơ hội phù hợp để phát triển.

4 con giáp đầu tháng 7 dương lịch đón nhiều tài lộc, cơ hội phát triển - Ảnh 3.

Thiên Đức mang tới cơ hội phát tài phát lộc cho những người tuổi Dậu. Đây là thời điểm mà Dậu nên hành động với những dự án của mình. Dậu cũng chứng tỏ mình trở nên có trách nhiệm hơn với mọi việc và hướng đến tương lai hơn từ lúc này.

Về tình cảm đôi khi có những hiểu lầm không đáng có, đặc biệt là đối với những người đang trong mối quan hệ. Khuyên con giáp Dậu cần từ từ và lắng nghe một cách kiên nhẫn. Người độc thân có thể cảm thấy không chắc chắn về ý định thực sự của người kia, hãy để thời gian hé lộ sự thật thay vì vội vàng.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

4 con giáp đầu tháng 7 dương lịch đón nhiều tài lộc, cơ hội phát triển - Ảnh 5.3 con giáp Tuất, Ngọ, Dần đón nhận nhiều bất ngờ trong tháng

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà xem tử vi tháng 5 âm lịch 2026 cho thấy, 3 con giáp Tuất, Ngọ, Dần đón nhận nhiều bất ngờ trong tháng.

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Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
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