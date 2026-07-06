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Hà Nội: Cháy lớn tại siêu thị điện máy cũ trên đường Trần Phú

Thứ hai, 11:19 06/07/2026 | Đời sống
Trung Sơn
Trung Sơn
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GĐXH - Một vụ hỏa hoạn bất ngờ bùng phát vào sáng 6/7 tại khu nhà là siêu thị điện máy cũ trên đường Trần Phú (Hà Nội). Do đám cháy xảy ra trong quá trình tháo dỡ, sửa chữa mặt tiền, ngọn lửa nhanh chóng sinh ra lượng khói lớn bao phủ tòa nhà khiến khu dân cư xung quanh hoảng loạn.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, vụ cháy xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng ngày 6/7/2026. Địa điểm phát hỏa được xác định tại tòa nhà số 135 đường Trần Phú, phường Hà Đông, TP Hà Nội.

Một số người dân chứng kiến sự việc cho biết, trước thời điểm xảy ra hỏa hoạn, tại khu vực mặt tiền của tòa nhà này đang diễn ra hoạt động sửa chữa, cải tạo. Khi ngọn lửa vừa bùng lên, các công nhân và người dân khu vực lân cận đã lập tức tri hô, dùng bình cứu hỏa để khống chế đám cháy ban đầu.

Khu nhà là siêu thị điện máy cũ (số 135 Trần Phú, phường Hà Đông, Hà Nội) xảy ra cháy vào sáng 6/7. Video: NDCC

Tuy nhiên, ngọn lửa nhanh chóng bắt vào các kết cấu bên trong, sinh ra lượng khói đen đậm đặc bao phủ toàn bộ mặt tiền tòa nhà. Khói độc nhanh chóng lan rộng ra trục đường chính khiến nhiều người dân và người tham gia giao thông hoảng hốt.

Tiếp nhận tin báo cháy, Trung tâm thông tin chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố Hà Nội đã lập tức điều động 5 xe cứu hỏa chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 4, số 13 và số 15 đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định công trình xảy ra hỏa hoạn là ngôi nhà cao 5 tầng, có diện tích mặt sàn lớn.

Hà Nội: Cháy lớn tại siêu thị điện máy cũ trên đường Trần Phú - Ảnh 1.

Khu vực cháy là tòa nhà cao 5 tầng nằm ngay mặt đường Trần Phú. Ảnh: NDCC

Các chiến sĩ cứu hỏa đã phải triển khai đồng thời nhiều mũi nhọn: Một mặt phun nước áp lực cao để dập tắt các gốc lửa ở mặt tiền, mặt khác sử dụng các thiết bị chuyên dụng phá dỡ vách kính và tôn quây để thoát khói, tạo lối tiếp cận trinh sát vào các tầng nội khu.

Đến khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy đã được lực lượng chức năng dập tắt hoàn toàn. Các chiến sĩ tiếp tục phun nước áp lực thấp để làm mát cấu trúc công trình, ngăn chặn tuyệt đối nguy cơ tàn lửa âm ỉ bắt cháy trở lại.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định vụ việc không gây thiệt hại về người. Hiện tại, thiệt hại về tài sản đang được các đơn vị liên quan tiến hành thống kê, làm rõ.

Hà Nội: Cháy lớn tại siêu thị điện máy cũ trên đường Trần Phú - Ảnh 2.Hà Nội: Vụ cháy nhà liền kề tại Khu đô thị Văn Phú, phát hiện 2 nạn nhân tử vong

GĐXH - Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố Hà Nội vừa kịp thời dập tắt một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại căn nhà liền kề cao 4 tầng 1 tum thuộc Khu đô thị Văn Phú (phường Kiến Hưng, Hà Nội). Tuy nhiên, vụ cháy đã khiến 2 người bị mắc kẹt tử vong bên trong.

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