Xem tử vi đầu tháng 7 dương lịch cho con giáp Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi
GĐXH - Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo tử vi tuần mới đầu tháng 7/2026 cho các con giáp Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi. Cùng tham khảo và nắm bắt các cơ hội để thu hút tài lộc và phát triển.
1. Con giáp Tý
Xem tử vi tuần mới – tuần đầu tháng 7 dương lịch năm 2026, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, con giáp Tý có người nâng đỡ trong mọi việc. Tuy vậy điều này lại dễ làm cho Tý chủ quan, sai sót khiến bạn cảm thấy có chút thất vọng về bản thân.
Lời khuyên cho con giáp tuổi Tý tuần này là hãy bắt đầu từ những việc nhỏ trong khả năng của mình, kiên trì với thái độ tốt thì chắc chắn kết quả ở tương lai gần rất đáng để mong đợi.
Vận trình tài lộc của con giáp Tý chưa có nhiều khởi sắc. Con giáp Tý khó tránh khỏi việc chi tiêu nhiều làm ảnh hưởng tới khoản tiết kiệm của mình.
Nếu cảm thấy mình đang gặp các rắc rối về tài chính hãy tìm tới những lời khuyên về lập ngân sách mới hoặc những thay đổi nhỏ có thể giúp cho bản thân kiểm soát tốt hơn.
2. Con giáp Sửu
Tuần mới giúp con giáp tuổi Sửu có thể duy trì động lực, dễ được ghi nhận trong sự nghiệp. Đầu tuần này Thiên Tài ghé thăm mang lại tài lộc dồi dào nên những ngày sau đó, con giáp Sửu cũng cảm thấy thoải mái hơn trong chi tiêu.
Giai đoạn này, việc kết hợp làm ăn không thực sự có lợi với con giáp Sửu nên nếu muốn mở rộng kinh doanh, cần giải quyết mọi bất đồng với đối tác mà không để cái tôi ảnh hưởng đến mình.
Đào hoa của bản mệnh được cải thiện trong giai đoạn này với tuổi Sửu. Các cặp đôi sẽ tận hưởng cảm giác như những người bạn thân đang đồng hành cùng nhau trong cuộc sống, trong khi người độc thân tuổi Sửu có thể tìm thấy những cơ hội bất ngờ từ những cuộc trò chuyện thường ngày.
3. Con giáp Thìn
Con giáp Thìn sẽ có một tuần khá ổn định. Tuy vậy, Dịch Mã xuất hiện tuần này dự báo một số người tuổi Thìn có các chuyến đi công tác, điều này giúp bạn có cảm giác mới mẻ và mọi thứ cũng khá thuận lợi cho bạn. Những chuyến đi sẽ cho con giáp Thìn có những cơ hội phát triển mới và thu được nguồn tài chính tốt.
Thiên Tài xuất hiện đầu tuần mang tới tin vui về tài chính cho bản mệnh. Dù vậy, chuyên gia vẫn khuyên con giáp Thìn cần sắp xếp tài khoản cẩn thận, theo dõi chi tiêu và cân nhắc kỹ lưỡng các cơ hội kiếm thêm thu nhập. Ngoài ra, bạn cần tránh những khoản đầu tư không rõ ràng.
4. Con giáp Tỵ
Những ngày đầu tuần với con giáp Tỵ khá vất. Bạn có thể có cảm giác chông chênh, mất phương hướng trong vài ngày đầu tuần. Bạn cần cẩn thận với những trục trặc trong giao tiếp liên quan đến tiền bạc nên hãy kiểm tra kỹ lưỡng các chi tiết. Thay vì cố gắng thể hiện quan điểm, bạn nên tận dụng cơ hội được học tập hoặc các dự án hợp tác để phát triển kiến thức và sự tự tin của mình.
Về tài lộc của tuổi Tỵ đang khởi sắc nhờ có cát tinh Thái Dương ghé thăm. Bản mệnh có thêm cơ hội để khám phá công việc tự do hoặc gia tăng nguồn thu nhập phụ, nhưng nhớ việc lập kế hoạch tiền bạc vẫn là điều cần thiết.
Giai đoạn này, tình cảm của con giáp Tỵ có nhiều thăng trầm, đòi hỏi bản mệnh cần phải tỉnh táo nhận định. Những người độc thân nên tìm kiếm sự kết nối chân thành.
5. Con giáp Ngọ
Bản mệnh cần thận trọng hơn trong việc thực hiện các công việc trong tuần này. Bản mệnh nên thận trọng vì có thể phải đối mặt với một số vấn đề do một bí mật cũ bị bại lộ. Tốt nhất bạn nên tránh những tình huống như vậy, nếu không nó có thể làm tổn thương bạn bất cứ lúc nào.
Về tài chính, con giáp Ngọ cần thực tế hơn. Cám dỗ chi tiêu có thể gia tăng, do đó việc tập trung lập kế hoạch dài hạn quan trọng hơn lúc này. Hãy nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi quyết định đầu tư, tìm kiếm sự hướng dẫn từ những người đáng tin cậy và tránh những quyết định bốc đồng. Những cuộc trò chuyện thẳng thắn về tiền bạc, đặc biệt là với gia đình hoặc đối tác, sẽ giúp mọi việc suôn sẻ và ổn định.
6. Con giáp Mùi
Khởi động tuần mới với Chính Tài mang đến tin vui cho con giáp Mùi. Trong công việc, con giáp Mùi cần giữ bình tĩnh và linh hoạt; tư duy có phương pháp giúp bạn quản lý những điều bất ngờ có thể xảy đến với mình.
Tài chính cần quản lý chặt hơn, dự báo một số rắc rối về tiền khi bạn mua sắm quá nhiều trong thời gian dài mà không cân nhắc về tình hình thực tế của mình. Điều này có thể gây ra căng thẳng tinh thần cho bạn.
Bách Việt chủ đào hoa tốt cho khía cạnh tình cảm của con giáp Mùi. Người độc thân tuổi Mùi có cơ hội gặp gỡ và chuyện trò nhiều để chọn ra người phù hợp nhất. Người có đôi được hỗ trợ để bạn tăng cường nhận thức về bản thân, giúp bạn hiểu rõ nhu cầu trong mối quan hệ của mình.
7. Con giáp Tuất
Tuần mới dự báo mọi thứ khá ổn định và con giáp tuổi Tuất hoàn toàn kiểm soát được mọi việc, mọi khó khăn. Nửa cuối tuần đòi hỏi con giáp Tuất cần phải thiết lập ranh giới rõ ràng hơn khi mọi thứ đang diễn ra để thử thách tính kỷ luật của bạn. Hãy nói không khi cần thiết và chỉ tập trung vào những điều quan trọng nhất.
Lúc này phù hợp để tuổi Tuất xem xét lại các kế hoạch tài chính. Có thể một công việc làm thêm mang lại thêm nguồn thu, bắt đầu cho thấy triển vọng, nhưng hãy tránh chi tiêu cho vẻ ngoài của bạn mà đầu tư hơn vào trí tuệ và tương lai.
8. Con giáp Hợi
Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà khuyên con giáp Hợi trong tuần này cần cẩn trọng hơn trong công việc. Nhớ rằng lúc này không nên vội vàng, cần có thái độ luôn muốn học hỏi từ mọi người. Hãy giải quyết các nhiệm vụ từng bước một và đừng ngần ngại tìm kiếm lời khuyên khi cần.
Về tài chính có dấu hiệu tốt. Những khoản tài chính đến giúp cho con giáp Hợi tạo đà được chiến lược lâu dài cho cả năm. Tuy nhiên, tuổi Hợi cần tránh chi tiêu bốc đồng.
Tuần này còn mang lại sự sáng suốt cho bạn trong các quyết định liên quan tới đời sống tình cảm. Nếu bạn đang không chắc chắn về một mối quan hệ hoặc cảm xúc của chính mình, màn sương mù bắt đầu ta biến. Các cặp đôi được khuyến khích đánh giá lại hướng đi của mình và giao tiếp cởi mở hơn.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
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