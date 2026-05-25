4 cung hoàng đạo 'thù dai nhớ lâu', ai động vào cũng khó yên thân
GĐXH - Những cung hoàng đạo dưới đây nổi tiếng là "ân oán phân minh", có thể im lặng một thời gian nhưng chắc chắn sẽ tìm cách đòi lại công bằng cho bản thân.
Cung hoàng đạo Sư Tử: Đụng vào lòng tự trọng là xác định
Sư Tử là cung hoàng đạo có cá tính mạnh, tự tin và luôn muốn khẳng định vị trí của mình. Họ yêu thích sự nổi bật, thích cảm giác được công nhận và cực kỳ coi trọng danh dự cá nhân.
Chính vì vậy, Sư Tử không chấp nhận việc bị xem thường hay cản đường. Nếu ai đó cố tình khiến họ mất mặt hoặc gây ảnh hưởng tới lợi ích của họ, chòm sao này sẽ không dễ bỏ qua.
Sư Tử thường chọn cách đối đầu trực diện. Họ sẵn sàng phản công mạnh mẽ để bảo vệ cái tôi và cho đối phương một bài học nhớ đời.
Với họ, nhẫn nhịn không phải là yếu đuối, nhưng nếu đã vượt quá giới hạn thì nhất định phải "đòi lại công bằng".
Cung hoàng đạo Nhân Mã: Bình thường dễ tính nhưng nổi giận rất đáng sợ
Nhân Mã vốn là người thoải mái, hào phóng và không thích chấp nhặt chuyện nhỏ nhặt. Họ yêu tự do, thích trải nghiệm nên thường không muốn phí thời gian vào những mâu thuẫn vụn vặt.
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Nhân Mã dễ bị bắt nạt. Một khi bị dồn nén quá lâu hoặc bị tổn thương nghiêm trọng, chòm sao này sẽ bùng nổ mạnh mẽ.
Khi tức giận, Nhân Mã có thể trở nên cực kỳ quyết liệt và sẵn sàng tìm cách đáp trả đối phương để giải tỏa cảm xúc trong lòng.
Dù vậy, điểm đặc biệt là họ giận nhanh nhưng cũng quên khá nhanh. Sau khi cơn nóng giận qua đi, Nhân Mã lại trở về với tính cách vui vẻ, hòa đồng như trước.
Cung hoàng đạo Bọ Cạp: Im lặng nhưng cực kỳ "ghim"
Bọ Cạp nổi tiếng là cung hoàng đạo lạnh lùng, sâu sắc và cực kỳ rõ ràng trong chuyện yêu ghét. Họ không dễ tin tưởng ai, nhưng một khi đã bị phản bội hay tổn thương thì sẽ nhớ rất lâu.
Điểm đáng sợ ở Bọ Cạp là sự nhẫn nại. Họ có thể không phản ứng ngay lập tức, nhưng trong lòng chưa bao giờ quên chuyện cũ.
Khi đối phương mất cảnh giác nhất, Bọ Cạp có thể tung ra "đòn phản công" khiến người khác không kịp trở tay.
Với đầu óc thông minh, sắc sảo và khả năng quan sát tốt, Bọ Cạp thường biết cách khiến đối phương phải chịu áp lực nặng nề. Vì thế, nhiều người cho rằng đây là một trong những cung hoàng đạo khó "động vào" nhất.
Cung hoàng đạo Ma Kết: Bình tĩnh nhưng cực kỳ nguyên tắc
Ma Kết là người sống thực tế, có trách nhiệm và khá nguyên tắc. Bình thường họ không thích gây chuyện, càng không muốn tạo mâu thuẫn với người khác.
Nhưng nếu bị xúc phạm hoặc làm tổn thương nghiêm trọng, Ma Kết sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Trong suy nghĩ của Ma Kết, việc đáp trả đôi khi là điều cần thiết để đối phương hiểu cái giá của việc làm sai. Họ không hành động bốc đồng mà thường tính toán kỹ lưỡng trước khi ra tay.
Ma Kết cũng là kiểu người kín đáo, ít bộc lộ cảm xúc nên rất khó đoán. Một khi đã quyết định "ghim thù", họ có thể nhớ rất lâu và chỉ thật sự buông bỏ khi cảm thấy mọi chuyện đã được giải quyết công bằng.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
