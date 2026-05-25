Nhiều người sống mãi vẫn mệt vì chưa bỏ được 5 thói quen âm thầm bào mòn tinh thần này
GĐXH - Càng trưởng thành, nhiều người càng nhận ra cuộc sống mệt mỏi không phải vì thiếu quá nhiều thứ, mà vì giữ quá nhiều điều không cần thiết. Từ việc sống để làm hài lòng người khác, suy nghĩ quá nhiều cho đến cố giữ những mối quan hệ độc hại, tất cả đều âm thầm khiến tinh thần ngày càng nặng nề và áp lực hơn theo thời gian.
Vì sao càng trưởng thành con người càng muốn sống nhẹ nhàng hơn?
Nhiều người càng trưởng thành càng nhận ra cuộc sống mệt mỏi không hẳn vì thiếu thốn, mà vì giữ quá nhiều áp lực, suy nghĩ và các mối quan hệ khiến bản thân kiệt sức. Có những thói quen tưởng bình thường nhưng lại âm thầm lấy đi sự bình yên mỗi ngày.
Bài viết chỉ ra 5 điều người khôn ngoan thường dần buông bỏ, từ việc sống để làm hài lòng người khác, suy nghĩ quá nhiều cho đến cố hơn thua hay giữ những mối quan hệ độc hại. Khi biết đặt cảm xúc và sự bình yên của bản thân lên đúng vị trí, cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Càng lớn tuổi, con người càng hiểu rằng hạnh phúc không nằm ở việc có thêm bao nhiêu thứ, mà ở việc biết bỏ bớt những điều khiến lòng mình nặng nề.
