Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

3 điều cha mẹ thường giấu kín khi về già: Đọc đến đâu nhói lòng đến đó

Thứ bảy, 19:00 23/05/2026 | Gia đình
Tường Vy (t/h)
Tường Vy (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Không phải cha mẹ không có tâm sự khi về già, chỉ là họ chọn im lặng nhiều hơn. Sau cả một đời hy sinh, điều họ sợ nhất là trở thành gánh nặng cho con cái.

Về già, cha mẹ bắt đầu sống chậm lại, ít nói hơn và thường giấu đi cảm xúc thật của mình. Có những điều họ chưa từng thổ lộ, nhưng lại âm thầm chất chứa trong lòng suốt nhiều năm. Nếu con cái đủ tinh tế để nhận ra, có lẽ sẽ biết trân trọng khoảng thời gian còn được ở bên cha mẹ nhiều hơn.

Về già, cha mẹ đau lòng nhất khi còn thương con nhưng không còn đủ sức giúp đỡ

Ngày còn nhỏ, mỗi lần bạn gặp khó khăn, cha mẹ luôn là người đứng ra che chắn. Trong mắt con cái, họ dường như có thể giải quyết mọi chuyện trên đời. Nhưng rồi thời gian khiến mái tóc bạc đi, đôi vai yếu dần và sức khỏe cũng không còn như trước.

Khi về già, cha mẹ vẫn lo cho con từng chút một, nhưng sự bất lực mới là điều khiến họ day dứt nhất. Nhìn con vất vả, thất bại hay gặp biến cố mà không thể giúp đỡ như ngày xưa là nỗi buồn khó nói thành lời.

Có những bậc cha mẹ cả đời tằn tiện, chắt chiu từng đồng chỉ mong con cái đỡ khổ hơn mình. 

Thế nhưng đến cuối đời, điều họ áy náy lại là cảm thấy mình chưa làm đủ cho con. Trong khi thực tế, những gì tốt đẹp nhất họ đều đã dành trọn từ rất lâu.

Bởi vậy, thay vì trách cha mẹ cho mình quá ít, hãy nhìn vào những năm tháng họ đã âm thầm hy sinh. Với nhiều người, tuổi trẻ của cha mẹ gần như đã dành hết để vun vén cho con cái có một cuộc sống tốt hơn.

3 điều cha mẹ thường giấu kín khi về già: Đọc đến đâu nhói lòng đến đó - Ảnh 1.

Khi về già, cha mẹ vẫn lo cho con từng chút một, nhưng sự bất lực mới là điều khiến họ day dứt nhất. Ảnh minh họa

Khi về già, cha mẹ nói năng dè dặt hơn vì sợ con phiền lòng

Nhiều người chỉ thực sự nhận ra cha mẹ đã già khi thấy họ bắt đầu nói chuyện chậm hơn, nhớ trước quên sau và thường nhìn sắc mặt con cái trước khi mở lời.

Khi về già, cha mẹ trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều. Họ sợ làm phiền con, sợ nói nhiều khiến con khó chịu, thậm chí đôi lúc còn thấy mình "lạc lõng" trong chính ngôi nhà của mình.

Có những câu chuyện cha mẹ kể đi kể lại nhiều lần, những lời dặn dò tưởng như vụn vặt nhưng thực chất chỉ là cách họ muốn được trò chuyện cùng con cháu. 

Thế nhưng vì áp lực công việc và cuộc sống, nhiều người trẻ lại dễ mất kiên nhẫn, trả lời qua loa hoặc tỏ ra thờ ơ.

Điều đáng buồn là cha mẹ thường không trách móc. Họ chỉ lặng lẽ im lặng nhiều hơn.

Ngoài xã hội, chúng ta có thể nhẹ nhàng và kiên nhẫn với người dưng, nhưng đôi khi lại vô tình cộc cằn với chính những người thân yêu nhất. 

Trong khi điều cha mẹ cần lúc về già thật ra rất giản dị: được lắng nghe, được hỏi han và cảm thấy mình vẫn quan trọng trong cuộc sống của con cái.

Chỉ một bữa cơm đông đủ, một cuộc trò chuyện ngắn hay vài phút ngồi cạnh nhau cũng đủ khiến cha mẹ vui cả ngày.

Về già, cha mẹ thường giấu bệnh vì sợ trở thành gánh nặng

Càng lớn tuổi, sức khỏe càng suy giảm. Những cơn đau nhức, mất ngủ hay mệt mỏi trở thành điều khó tránh khỏi. Thế nhưng phần lớn cha mẹ đều chọn cách chịu đựng thay vì kể với con cái.

Nhiều người con đi học, đi làm xa quê, bận rộn với cuộc sống riêng nên không thể ở cạnh cha mẹ thường xuyên. Hiểu điều đó, cha mẹ càng ít than phiền hơn. Dù cơ thể không khỏe, họ vẫn quen miệng nói: "Ba mẹ không sao", "Chỉ hơi mệt chút thôi".

Thực tế, không phải họ không đau, mà là không muốn con lo lắng.

Khi về già, nỗi sợ lớn của nhiều bậc cha mẹ là cảm giác mình trở thành gánh nặng cho con cháu. Vì vậy họ cố gắng tự xoay xở, giấu bệnh, giấu mệt và chỉ báo tin khi tình trạng đã nghiêm trọng.

Đáng tiếc là có nhiều người đến khi nhận ra cha mẹ yếu đi thì thời gian đã không còn nhiều nữa.

Sự quan tâm đôi khi không cần điều gì lớn lao. Một cuộc điện thoại mỗi ngày, vài lời hỏi han hay một lần đưa cha mẹ đi khám sức khỏe định kỳ cũng đủ để họ cảm thấy được yêu thương và an tâm hơn rất nhiều.

Về già, điều cha mẹ cần nhất thực ra chỉ là sự quan tâm của con cái

Cha mẹ yêu con gần như là bản năng, một tình yêu không điều kiện và cũng không cần báo đáp. Càng thương con, họ càng chọn giấu đi những mệt mỏi và tổn thương của riêng mình.

Ai rồi cũng sẽ bước qua hành trình của đời người: từ trẻ nhỏ đến trưởng thành, rồi dần già đi. Hôm nay cha mẹ đang ở tuổi xế chiều, ngày mai rất có thể chúng ta cũng sẽ như vậy.

Vì thế, khi cha mẹ vẫn còn hiện diện bên cạnh, đó đã là điều may mắn lớn nhất. Đừng đợi đến lúc mất đi mới tiếc nuối vì chưa kịp quan tâm hay yêu thương đủ nhiều.

Dù cuộc sống có bận rộn đến đâu, cũng hãy dành thời gian cho cha mẹ. Với họ, điều hạnh phúc nhất khi về già không nằm ở vật chất, mà là cảm giác vẫn được con cái nhớ đến, yêu thương và cần tới.

5 con giáp sống hiền lành nên càng về già càng hưởng lộc5 con giáp sống hiền lành nên càng về già càng hưởng lộc

GĐXH - Người xưa thường nói "hiền lương sinh phú quý", và những con giáp dưới đây chính là minh chứng rõ ràng cho điều đó.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Còn giữ thói quen chi tiền cho 3 thứ này, rất khó để giàu lên

Còn giữ thói quen chi tiền cho 3 thứ này, rất khó để giàu lên

Gia đình càng chất đầy 3 loại đồ đạc này, con cái càng khó ngẩng đầu khi lớn lên

Gia đình càng chất đầy 3 loại đồ đạc này, con cái càng khó ngẩng đầu khi lớn lên

Những cung hoàng đạo bề ngoài hiền lành nhưng khi làm việc lại cực kỳ sắc sảo

Những cung hoàng đạo bề ngoài hiền lành nhưng khi làm việc lại cực kỳ sắc sảo

Vợ thức trắng chăm chồng sau tai nạn, anh vừa cầm lại điện thoại đã tiếp tục ngoại tình

Vợ thức trắng chăm chồng sau tai nạn, anh vừa cầm lại điện thoại đã tiếp tục ngoại tình

Không phải kém cỏi, 3 sai lầm này mới là lý do khiến nhiều người mãi thất bại dù rất chăm chỉ

Không phải kém cỏi, 3 sai lầm này mới là lý do khiến nhiều người mãi thất bại dù rất chăm chỉ

Cùng chuyên mục

Nghỉ hưu mới hiểu: Có 3 kiểu con cái khiến cha mẹ về già tủi thân nhất

Nghỉ hưu mới hiểu: Có 3 kiểu con cái khiến cha mẹ về già tủi thân nhất

Gia đình - 2 giờ trước

GĐXH - Nhiều bậc cha mẹ từng nghĩ rằng chỉ cần con cái trưởng thành, có công việc ổn định và cuộc sống đủ đầy thì tuổi già của mình sẽ bình yên. Nhưng thực tế, khi bước vào tuổi nghỉ hưu, không ít người mới nhận ra: điều khiến cha mẹ buồn nhất đôi khi không phải thiếu tiền, mà là cảm giác cô đơn và bị bỏ quên ngay trong chính gia đình mình.

5 nguyên tắc giao tiếp giúp người EQ cao đi đến đâu cũng được lòng người khác

5 nguyên tắc giao tiếp giúp người EQ cao đi đến đâu cũng được lòng người khác

Gia đình - 2 giờ trước

GĐXH - Người sở hữu EQ cao hiểu rằng lời nói, cách cư xử và thái độ sống có thể quyết định chất lượng các mối quan hệ cũng như vận may của chính mình.

3 con giáp nữ có số làm 'thiếu phu nhân': Trung niên tài lộc nở rộ, về già sống trong nhung lụa

3 con giáp nữ có số làm 'thiếu phu nhân': Trung niên tài lộc nở rộ, về già sống trong nhung lụa

Gia đình - 3 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, có những con giáp nữ sinh ra đã sở hữu khí chất tinh tế. Chính điều đó giúp họ dễ gặp được người bạn đời tốt, cuộc sống hôn nhân ổn định và hậu vận ngày càng sung túc.

Người có IQ, EQ cao thường 'giỏi' 3 việc này, nếu bạn có đủ thì xin chúc mừng

Người có IQ, EQ cao thường 'giỏi' 3 việc này, nếu bạn có đủ thì xin chúc mừng

Gia đình - 4 giờ trước

GĐXH - Trong cuộc sống, nhiều người thường cho rằng chỉ số IQ cao là chìa khóa quyết định thành công. Tuy nhiên trên thực tế, những người có thể đi đường dài và duy trì thành công bền vững thường không chỉ thông minh trong tư duy mà còn sở hữu khả năng kiểm soát cảm xúc và ứng xử tinh tế với người khác.

Nghỉ hưu rồi mới nhận ra: Điều đáng sợ nhất không phải là thiếu tiền!

Nghỉ hưu rồi mới nhận ra: Điều đáng sợ nhất không phải là thiếu tiền!

Gia đình - 5 giờ trước

GĐXH - Nhiều người từng nghĩ rằng, chỉ cần có một khoản tiết kiệm đủ lớn là tuổi già sẽ bình yên. Nhưng thực tế, không ít người sau khi nghỉ hưu mới nhận ra: điều khiến họ mệt mỏi nhất không phải là chuyện tiền bạc, mà là cảm giác cô đơn kéo dài mỗi ngày.

Những cung hoàng đạo nữ EQ cao khiến người cũ tiếc nuối khi chia tay

Những cung hoàng đạo nữ EQ cao khiến người cũ tiếc nuối khi chia tay

Gia đình - 8 giờ trước

GĐXH - Có những cung hoàng đạo nữ sở hữu EQ cao, biết yêu đúng cách, giữ được sự tỉnh táo và lòng tự trọng ngay cả khi trái tim tổn thương.

Nghiên cứu mới gây chấn động: Hơn 1/3 phụ nữ hối hận về lựa chọn bạn đời

Nghiên cứu mới gây chấn động: Hơn 1/3 phụ nữ hối hận về lựa chọn bạn đời

Gia đình - 12 giờ trước

Trong hơn 4.000 cặp đôi được khảo sát tại Mỹ, có đến 1/3 cho rằng họ đã chọn bạn đời “không đúng với kỳ vọng ban đầu”, tỷ lệ này ở phụ nữ là 35%.

Nhiều người càng lớn tuổi càng mệt mỏi vì vẫn lui tới 3 nơi này mà không hề nhận ra

Nhiều người càng lớn tuổi càng mệt mỏi vì vẫn lui tới 3 nơi này mà không hề nhận ra

Chuyện vợ chồng - 12 giờ trước

GĐXH - Khi còn trẻ, nhiều người sẵn sàng lao vào những cuộc vui, các mối quan hệ phức tạp hay lối sống thiếu điều độ mà không nghĩ nhiều đến hậu quả. Nhưng càng lớn tuổi, con người càng nhận ra có những nơi nếu xuất hiện quá nhiều sẽ âm thầm bào mòn sức khỏe, tinh thần và cả tài chính theo thời gian.

Còn giữ thói quen chi tiền cho 3 thứ này, rất khó để giàu lên

Còn giữ thói quen chi tiền cho 3 thứ này, rất khó để giàu lên

Gia đình - 23 giờ trước

GĐXH - Nhiều người luôn than phiền rằng mình kiếm không ít nhưng cuối tháng vẫn trắng tay. Thực tế, vấn đề đôi khi không nằm ở thu nhập, mà nằm ở cách chi tiền.

Phụ nữ càng trưởng thành càng cuốn hút không phải vì đẹp hơn, mà vì sở hữu điều này

Phụ nữ càng trưởng thành càng cuốn hút không phải vì đẹp hơn, mà vì sở hữu điều này

Chuyện vợ chồng - 23 giờ trước

GĐXH - Không phải nhan sắc, khí chất và năng lượng tích cực mới là điều khiến một người phụ nữ càng trưởng thành càng trở nên cuốn hút. Sự tự tin, điềm tĩnh và cách họ đối diện với cuộc sống chính là sức hấp dẫn bền lâu nhất.

Xem nhiều

Nửa đời người mới hiểu: Về già có đủ 4 điều này mới là cuộc sống đáng mơ ước

Nửa đời người mới hiểu: Về già có đủ 4 điều này mới là cuộc sống đáng mơ ước

Chuyện vợ chồng

GĐXH - Nhiều người trẻ mải mê chạy theo tiền bạc mà quên mất, đến cuối cùng điều khiến con người hạnh phúc thật sự lại chỉ xoay quanh sức khỏe, gia đình và một cuộc sống bình yên trong lòng.

5 con giáp nuôi dạy con cực mát tay: Con lớn lên thông minh, thành đạt hơn người

5 con giáp nuôi dạy con cực mát tay: Con lớn lên thông minh, thành đạt hơn người

Gia đình
Người càng khôn ngoan không cần khoe khoang, nhưng thường âm thầm sở hữu 3 điều ai cũng ngưỡng mộ

Người càng khôn ngoan không cần khoe khoang, nhưng thường âm thầm sở hữu 3 điều ai cũng ngưỡng mộ

Nuôi dạy con
Vì sao con trai của Elon Musk có cái tên siêu độc lạ X Æ A-Xii?

Vì sao con trai của Elon Musk có cái tên siêu độc lạ X Æ A-Xii?

Nuôi dạy con
Những cung hoàng đạo bề ngoài hiền lành nhưng khi làm việc lại cực kỳ sắc sảo

Những cung hoàng đạo bề ngoài hiền lành nhưng khi làm việc lại cực kỳ sắc sảo

Gia đình

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top