Sau tuổi 60 mới thấm: Tuổi già hạnh phúc không nằm ở tiền bạc mà ở 4 điều rất thực tế

Chủ nhật, 19:00 24/05/2026 | Gia đình
Bách Hợp (t/h)
GĐXH - Nhiều người trẻ cho rằng chỉ cần tích lũy thật nhiều tiền là sẽ có một tuổi già an nhàn. Nhưng thực tế, hạnh phúc tuổi xế chiều không phụ thuộc vào tiền.

Đến một độ tuổi nhất định, điều con người mong mỏi không còn là danh vọng hay vật chất xa hoa, mà là sự bình yên trong tâm trí, sức khỏe ổn định và cảm giác được sống nhẹ nhõm mỗi ngày. Nếu sở hữu đủ 4 điều dưới đây, đó thực sự là dấu hiệu của một người có phúc khí dày, tuổi già viên mãn đáng ngưỡng mộ.

Con cái trưởng thành, có thể tự lo cho cuộc sống của mình

Với nhiều người lớn tuổi, thành công lớn nhất không phải là kiếm được bao nhiêu tiền, mà là nuôi dạy con cái nên người, có khả năng tự lập và tự nuôi sống bản thân.

Sau khi nghỉ hưu, sức khỏe giảm sút, khả năng lao động không còn như trước. Nếu con cái vẫn phụ thuộc tài chính vào cha mẹ, cuộc sống tuổi già sẽ khó tránh khỏi áp lực và lo âu. 

Không ít người dù lương hưu ít ỏi vẫn phải chắt chiu từng đồng để hỗ trợ con, thậm chí phải giấu riêng một khoản nhỏ phòng khi đau ốm.

Ngược lại, những người có con cái trưởng thành, sống có trách nhiệm thường sẽ nhẹ lòng hơn rất nhiều. 

Họ không cần quá giàu nhưng vẫn có thể tận hưởng cuộc sống bình yên vì không còn gánh nặng cơm áo đè lên vai.

Khi về già, điều quý giá nhất chính là cảm giác an tâm rằng con mình có thể tự đứng vững giữa cuộc đời.

Tuổi già đáng sợ nhất không phải là nếp nhăn hay tóc bạc, mà là sự trống rỗng trong tâm hồn. Ảnh minh họa

Có sức khỏe tốt là đã "giàu có" hơn rất nhiều người

Tuổi già hạnh phúc trước hết phải bắt đầu từ một cơ thể khỏe mạnh. Bởi dù có nhiều tiền đến đâu nhưng ngày ngày phải nằm viện, phụ thuộc vào người khác thì cuộc sống cũng khó lòng vui vẻ, thoải mái.

Nhiều người cao tuổi đánh mất khả năng tự chăm sóc bản thân, mọi sinh hoạt đều cần người hỗ trợ từ ăn uống đến đi lại. Khi ấy, tiền bạc cũng không thể mua lại sức khỏe hay sự tự do trong cuộc sống.

Người ta thường nói: "Có sức khỏe là có tất cả". Câu nói ấy càng đúng hơn khi bước vào tuổi xế chiều. Chỉ cần còn đủ sức đi lại, ăn ngon, ngủ yên, tự chăm sóc bản thân mỗi ngày thì đó đã là một loại phúc khí lớn.

Vì vậy, khi còn trẻ, điều quan trọng nhất không phải chỉ chăm chăm kiếm tiền mà còn phải học cách giữ gìn cơ thể, ăn uống điều độ, tập luyện thường xuyên và duy trì lối sống lành mạnh. Những gì tích lũy hôm nay sẽ quyết định chất lượng cuộc sống sau này.

Có một sở thích riêng để tuổi già không cô đơn

Nhiều người từng bận rộn cả đời với công việc nhưng sau khi nghỉ hưu lại rơi vào cảm giác trống rỗng. Không còn áp lực công việc, không còn guồng quay tất bật, họ bỗng thấy thời gian dài đằng đẵng và cuộc sống thiếu ý nghĩa.

Chính vì vậy, một sở thích riêng là "tài sản" tinh thần cực kỳ quý giá của người cao tuổi.

Đó có thể là chăm cây, nuôi thú cưng, đi bộ, đọc sách, viết lách, nấu ăn hay tham gia các hoạt động cộng đồng. Khi có điều mình yêu thích để theo đuổi, tuổi già sẽ trở nên sinh động và vui vẻ hơn rất nhiều.

Một người có đam mê thường sống tích cực, lạc quan và ít cảm thấy cô đơn. Họ biết tận hưởng từng ngày trôi qua thay vì chỉ ngồi than thở về tuổi tác hay tiếc nuối quá khứ.

Tuổi già đáng sợ nhất không phải là nếp nhăn hay tóc bạc, mà là sự trống rỗng trong tâm hồn.

Có mái nhà bình yên, bạn đời bên cạnh và khoản tiền đủ sống

Khi còn trẻ, nhiều người luôn muốn chinh phục thành công, kiếm thật nhiều tiền, sở hữu nhà đẹp xe sang. Nhưng càng lớn tuổi, con người lại càng khao khát những điều giản dị hơn.

Một căn nhà để trở về, một người bạn đời để trò chuyện mỗi ngày và một khoản tiền đủ sinh hoạt ổn định — đó mới là hạnh phúc lớn nhất tuổi xế chiều.

Không cần cuộc sống quá giàu sang, chỉ cần mỗi ngày thức dậy trong sự bình yên, không phải lo nghĩ chuyện tiền nong, không cô độc giữa tuổi già đã là điều đáng quý.

Thực tế, không phải ai cũng có đủ may mắn để giữ được cả gia đình, sức khỏe lẫn người bạn đồng hành khi bước sang nửa sau cuộc đời. 

Vì thế, nếu hiện tại bạn vẫn còn một mái ấm để về, còn người thân ở cạnh và cuộc sống tương đối ổn định, đó đã là một loại "tài sản" vô giá.

Tuổi già viên mãn đôi khi bắt đầu từ những điều rất giản dị

Nhiều người mất cả đời để chạy theo tiền bạc nhưng đến cuối cùng lại nhận ra: điều đáng quý nhất chưa bao giờ nằm ở con số trong tài khoản.

Tuổi già hạnh phúc thực chất rất giản đơn: có sức khỏe, có gia đình, có niềm vui riêng và được sống trong sự an yên mỗi ngày.

Người sở hữu đủ những điều ấy, dù không quá giàu có, vẫn là người có phúc khí sâu dày và đáng ngưỡng mộ nhất.

4 thói quen sau nghỉ hưu dễ khiến tuổi già lao đao

GĐXH - Nghỉ hưu là thời điểm để nghỉ ngơi, tận hưởng sau nhiều năm làm việc vất vả. Tuy nhiên, 4 thói quen dưới đây có thể khiến cuộc sống người già nhanh chóng rơi vào áp lực.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
