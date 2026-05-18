Không phải ai ngoại tình cũng hết yêu, nhưng 8 sự thật này mới là điều đáng sợ nhất
GĐXH - Ngoại tình không chỉ khiến một cuộc hôn nhân rạn nứt mà còn để lại những tổn thương rất khó chữa lành. Có những sự thật về ngoại tình tưởng ai cũng hiểu, nhưng chỉ người từng trải qua mới biết chúng đau lòng đến mức nào.
8 sự thật về ngoại tình mà nhiều người chỉ nhận ra sau đổ vỡ
Ngoại tình không chỉ là sự phản bội trong tình yêu mà còn là nguyên nhân khiến nhiều cuộc hôn nhân rạn nứt và để lại tổn thương tâm lý kéo dài. Nhiều người sau khi bị phản bội thường tự trách bản thân, nhưng thực tế ngoại tình không phản ánh giá trị của người bị tổn thương mà xuất phát từ sự lựa chọn của người phản bội.
Bài viết chia sẻ 8 sự thật về ngoại tình như: rung động không đồng nghĩa với tình yêu, niềm tin rất khó hàn gắn sau phản bội và càng cố chịu đựng trong một mối quan hệ độc hại càng khiến bản thân đau khổ hơn. Không ít người vì sợ cô đơn hoặc sợ tan vỡ gia đình mà chấp nhận tổn thương trong thời gian dài.
Điều quan trọng nhất sau mọi đổ vỡ là học cách yêu thương bản thân và chữa lành cảm xúc. Một mối quan hệ tốt phải mang lại sự bình yên và tôn trọng, còn nếu chỉ còn nước mắt và sự nghi ngờ thì buông bỏ đôi khi lại là cách giúp một người tìm lại cuộc sống tốt đẹp hơn.
