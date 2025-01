4 kiểu tập thể dục tưởng tốt nhưng âm thầm "phá hủy" xương khớp: Nếu mắc nên bỏ ngay

Chia sẻ với trang Eat this not that, huấn luyện viên Michael Baah cho biết, có một số kiểu tập thể dục mọi người tưởng tốt nhưng lại có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa, âm thầm “phá hủy” sức khỏe xương khớp. Theo chuyên gia, nếu mọi người đang tập thể dục theo 1 trong 4 kiểu dưới đây thì cần thay đổi ngay để đảm bảo sức khỏe.

4 kiểu tập thể dục âm thầm "phá hủy" xương khớp

1. Tập luyện không có ngày nghỉ

Huấn luyện viên Michael cho biết: “Một trong những sai lầm cực kỳ phổ biến, nhiều người mắc phải là tập luyện không ngừng nghỉ. Tuy nhiên, kiểu tập luyện này có thể gây hại cho sức khỏe”.

“Tập luyện không ngừng nghỉ khiến cơ thể không có đủ thời gian để phục hồi. Điều này khiến cơ thể liên tục gặp căng thẳng, gia tăng nồng độ hormone cortisol trong cơ thể và có thể dẫn đến viêm mạn tính, từ đó đẩy nhanh tốc độ lão hóa của cơ thể. Ngoài ra, tập luyện liên tục cũng tác động đến sức khỏe xương khớp, làm tăng nguy cơ chấn thương”, huấn luyện viên Michael nhấn mạnh.

Chuyên gia khuyến khích mọi người tăng cường tập thể dục nhưng cần đảm bảo cơ thể có đủ thời gian để nghỉ ngơi và phục hồi sau tập luyện.

Tập luyện không ngừng nghỉ có thể làm tăng nguy cơ chấn thương xương khớp. (Ảnh: Eat this not that)

2. Bỏ qua bài tập rèn luyện sức mạnh

Rèn luyện sức mạnh là một trong những bài tập cần thiết giúp cải thiện sức mạnh của cơ và xương khớp, đặc biệt là khi tuổi tác tăng lên.

“Việc bỏ qua các bài tập rèn luyện sức mạnh có thể đẩy nhanh quá trình mất cơ và tăng nguy cơ loãng xương, khiến sức khỏe xương khớp của mọi người yếu hơn, đặc biệt là ở người cao tuổi”, chuyên gia Michael nói.

Huấn luyện viên Michael khuyên mọi người nên tập các bài tập rèn luyện sức mạnh chẳng hạn như nâng tạ, chống đẩy,... khoảng 2-3 lần/tuần để ngăn chặn các vấn đề xương khớp và cải thiện sức khỏe.

3. Chỉ tập các bài tập cường độ cao

Thực hiện các bài tập cường độ cao chẳng hạn như nhảy dây hoặc chạy bộ,... liên tục với tần suất dày đặc có thể âm thầm “bào mòn” các khớp. Điều này cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh viêm khớp hoặc chấn thương.

Theo chuyên gia Michael, để ngăn chặn chấn thương và bảo vệ sức khỏe của các khớp, mọi người nên chuyển sang các bài tập với cường độ vừa phải như đạp xe, bơi lội hoặc đi bộ. Những hoạt động này tác động tới các khớp ở mức độ vừa phải nhưng vẫn góp phần cải thiện sức khỏe tim mạch và sức khỏe tổng thể.

Thực hiện các bài tập cường độ cao với tần suất dày đặc có thể âm thầm “bào mòn” các khớp. (Ảnh: CNN)

4. Bỏ qua các bài tập khởi động và bài tập giãn cơ

Huấn luyện viên Michael cho biết: “Các bài tập khởi động và giãn cơ sau tập luyện là những bài tập quan trọng, do đó mọi người tuyệt đối đừng bỏ qua chúng”.

Các bài tập khởi động đóng vai trò giúp làm nóng cơ bắp, xương khớp, tăng tính linh hoạt tăng cho cơ thể, từ đó giúp tăng hiệu suất trong quá trình tập luyện và tối đa hóa lợi ích sức khỏe. Trong khi đó, các bài tập giãn cơ sau tập luyện có thể giúp các nhóm cơ thư giãn, giảm tình trạng căng cứng cơ và giúp cơ thể phục hồi nhanh chóng.

Do đó, theo chuyên gia, việc bỏ qua các bài tập khởi động và giãn cơ sau tập luyện có thể làm tăng khả năng chấn thương.

Huấn luyện viên Michael khuyến cáo, trước khi bắt đầu tập thể dục, mọi người nên khởi động bằng cách xoay cổ tay, cổ chân, ép dọc, vươn vai, hít thở sâu, đi bộ để khởi động. Sau các buổi tập mọi người nên tập các bài tập giãn cơ thể giúp giảm căng cơ và tăng cường lưu thông máu.

Mộc Miên