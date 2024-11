4 loại đồ uống làm giảm mỡ máu một cách tự nhiên

Một số loại đồ uống giúp làm giảm mức cholesterol xấu trong máu, thậm chí có thể làm tăng mức cholesterol HDL (mỡ máu tốt). Người bị mỡ máu cao tham khảo một số loại đồ uống nên đưa vào chế độ ăn uống.

1. Trà xanh tốt cho người mỡ máu cao

Trà xanh được coi là một trong những loại đồ uống lành mạnh nhất. Một nghiên cứu đã phát hiện ra rằng uống trà xanh làm giảm mức LDL ở cả những người khỏe mạnh và những người có nguy cơ mắc các vấn đề về tim mạch cũng như làm giảm đáng kể mức cholesterol toàn phần ở những người tham gia.

Trà xanh là loại đồ uống lành mạnh nhất cho người mỡ máu cao.

Theo Kathy McManus, Giám đốc Khoa Dinh dưỡng tại Bệnh viện Brigham and Women (Hoa Kỳ), dữ liệu hạn chế có sẵn về trà xanh hỗ trợ mối liên hệ tiềm ẩn giữa trà xanh và các đặc tính có lợi liên quan đến các yếu tố nguy cơ mắc bệnh tim mạch . Nghiên cứu phát hiện ra rằng mối liên hệ này phần lớn có thể là do sự hiện diện của flavonoid. Một lý do quan trọng khiến trà xanh có tác dụng tích cực đối với sức khỏe tim mạch là vì các flavonoid này là chất chống viêm mạnh mẽ. Tác dụng này có thể phá vỡ mảng bám LDL trong động mạch.

2. Sữa đậu nành có thể điều chỉnh cholesterol

Sữa đậu nành là một trong số ít sản phẩm thay thế sữa có nguồn gốc thực vật tốt cho sức khỏe. Sữa đậu nành đặc biệt có lợi nếu mong muốn giảm mức mỡ máu. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng 2 loại protein cụ thể có trong đậu nành, glycinin và B-conglycinin, có thể làm giảm mức cholesterol LDL.

Theo Tiến sĩ Elvira de Mejia, Giáo sư khoa học thực phẩm tại Đại học Illinois Urbana-Champaign (Hoa Kỳ), nghiên cứu phát hiện ra rằng khi tiêu hóa, đậu nành có tác dụng hấp thụ cholesterol xấu. Những kết quả này chỉ ra rằng việc tiêu thụ các loại đậu nành được chọn có thể điều chỉnh cholesterol và cân bằng LDL và do đó thúc đẩy việc ngăn ngừa các bệnh tim mạch do xơ vữa động mạch.

Sữa đậu nành không chỉ có khả năng làm giảm cholesterol gây tắc nghẽn động mạch mà còn có thể làm tăng mức HDL. Những phát hiện này đã được báo cáo trong một nghiên cứu được công bố trên Complementary Therapies in Medicine, trong đó những người tham gia tiêu thụ từ 1 đến 4 cốc sữa đậu nành mỗi ngày trong tối đa 8 tuần.

Các chuyên gia lưu ý nên uống sữa đậu nành nguyên chất, không đường, hạn chế các loại sữa đậu nành có hương vị do có thể chứa đường làm mất đi lợi ích.

3. Sữa yến mạch là lựa chọn tốt giúp giảm cholesterol

Sữa yến mạch ít calo và không chứa cholesterol hoặc chất béo bão hòa, khiến nó trở thành một sự bổ sung lành mạnh cho chế độ ăn uống của những ai đang cố gắng giảm mỡ máu xấu. Trên thực tế, một nghiên cứu năm 1999 được công bố trên Annals of Nutrition and Metabolism đã phát hiện ra rằng những người đàn ông có mỡ máu cao tiêu thụ sữa yến mạch trong 5 tuần có mức cholesterol LDL và tổng cholesterol thấp hơn khi hoàn thành nghiên cứu.

Sữa yến mạch là lựa chọn tốt giúp giảm mỡ máu một cách tự nhiên.

Lợi ích này là do chất xơ hòa tan có trong sữa yến mạch, đặc biệt là beta-glucan. Đây là loại chất xơ hòa tan trong nước trở nên nhớt hơn khi cơ thể tiêu hóa chậm. Quá trình này là chìa khóa, vì chất xơ hòa tan phân hủy đủ chậm để giữ chặt cholesterol trong cơ thể. Khi chất xơ hòa tan được tiêu hóa chậm, nó liên kết với cholesterol trong máu trước khi có thể đi vào tuần hoàn. Sau đó, nó có thể loại bỏ cholesterol khỏi cơ thể, giúp giảm cholesterol LDL.

Một nghiên cứu năm 2018 được công bố trên Food & Function thậm chí còn phát hiện ra rằng việc tiêu thụ đồ uống làm từ yến mạch, trái ngược với việc chỉ ăn yến mạch, có thể mang lại hiệu quả lâu dài hơn trong việc giảm mức cholesterol. Mặc dù không phải tất cả các thương hiệu đều cung cấp thông tin này, một số nhà sản xuất sữa yến mạch có đưa lượng beta-glucan vào nhãn dinh dưỡng của họ.

4. Chất chống oxy hóa trong rượu vang đỏ hỗ trợ cải thiện cholesterol

Rượu vang đỏ tuy là đồ uống có chứa cồn nhưng vẫn được lưu ý vì nó có thể tốt cho sức khỏe tim mạch. Những lợi ích có thể bắt nguồn từ quá trình lên men. Nho đỏ chứa một loại chất chống oxy hóa mạnh được gọi là resveratrol. Polyphenol này mang lại lợi ích sức khỏe to lớn nói chung, nhưng một trong những lợi ích quan trọng nhất là nó có tác dụng chống viêm trên động mạch và có thể làm tăng mức HDL trong máu.

Khi tiêu thụ thực phẩm có hàm lượng chất chống oxy hóa càng cao, toàn bộ cơ thể càng được bảo vệ khỏi bệnh tật và ức chế tình trạng viêm. Vì vậy, nếu thỉnh thoảng vẫn uống một ly rượu vang đỏ cùng với chế độ ăn uống lành mạnh có thể hỗ trợ cải thiện mức mỡ máu cùng với việc thực hiện lối sống khoa học, chế độ ăn cân bằng, duy trì tập luyện.