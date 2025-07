Bé gái 10 tuổi phát hiện mắc ung thư đường tiêu hóa từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Người đàn ông bất ngờ phát hiện bị ung thư biểu mô từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua GĐXH - Trong lần khám gần đây, người đàn ông mắc ung thư biểu mô có biểu hiện mệt mỏi, xanh xao, kết quả xét nghiệm máu cho thấy chỉ số hồng cầu thấp...

Bé gái đau bụng âm ỉ, đi khám phát hiện ung thư đường tiêu hóa

Mới đây, bé gái P.N.A.B (10 tuổi, trú tại Đắk Lắk) đến khám tại Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột với triệu chứng đau bụng ngày thứ 3. Cơn đau âm ỉ khu trú quanh rốn, có xu hướng tăng dần, kèm theo đại tiện không được nên xin nhập viện.

Qua hình ảnh chụp cắt lớp vi tính (CT) ổ bụng. Kết quả thấy hình ảnh rõ ràng hơn tắc ruột non do khối u hồi tràng, nghĩ nhiều đến u lympho, đồng thời phát hiện nhiều hạch ổ bụng và dịch tự do trong ổ bụng.

Hình ảnh trên CT ổ bụng cho thấy tắc ruột non do khối u hồi tràng. Ảnh: BVCC

Sau khi tham khảo các kết quả cận lâm sàng khác, các chuyên gia, bác sĩ Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột đã hội chẩn trực tuyến từ xa với các chuyên gia, bác sĩ của Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh, Hệ thống Y tế Medlatec, thống nhất đưa ra chẩn đoán tắc ruột non do u lympho hồi tràng. Bệnh nhân lập tức được xử trí phẫu thuật cấp cứu.

Kết quả phẫu thuật, đoạn hồi tràng có khối u cứng chắc, kích thước 4x5cm, dính các tổ chức mạc nối xung quanh. Bên cạnh đó, các bác sĩ còn thấy một nốt vùng phúc mạc tiểu khung, nghi di căn, kích thước 1x1cm. Khối u cùng nốt nghi ngờ di căn đã được cắt bỏ thành công, lấy mẫu làm giải phẫu bệnh.

Giải phẫu bệnh cho kết quả xác định, bệnh nhân mắc u lympho ruột non tuýp hỗn hợp (ác tính).

U lympho ruột non - Dạng ung thư đường tiêu hóa hiếm gặp

Theo BSCKI. BSNT Phạm Thị Yến – Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh cho rằng, u lympho ruột non là u ác tính của ruột non, xuất phát từ mô lympho trong thành ruột non, thường gặp ở hồi tràng (là đoạn cuối của ruột non, nối với ruột già).

Mặc dù ruột non chiếm phần lớn chiều dài của toàn bộ đường tiêu hóa nhưng u ruột non lại là một dạng u hiếm gặp, với tỷ lệ chỉ chiếm 0.5% toàn bộ ung thư và 3-6% u đường tiêu hoá. Tần suất của u giảm dần từ tá tràng đến hồi tràng.

Triệu chứng của bệnh thường không đặc hiệu, dễ bị bỏ qua. Tuy nhiên, cần lưu ý một số triệu chứng sau:

Đau bụng âm ỉ hoặc từng cơn; rối loạn tiêu hóa (đầy bụng, chậm tiêu, buồn nôn); sụt cân, chán ăn, thiếu máu mạn; có thể bí trung và đại tiện nếu có biến chứng tắc ruột.

Ung thư đường tiêu hóa có thể điều trị hiệu quả nếu phát hiện sớm

BSCKI. BSNT Phạm Thị Yến chỉ ra rằng, u ruột non phát hiện muộn có thể gây biến chứng nguy hiểm. Tuy nhiên, u ruột non vẫn có thể điều trị hiệu quả nếu phát hiện sớm và điều trị kịp thời, đúng phác đồ. Do đó, việc lắng nghe cơ thể, nắm bắt những thay đổi dù là nhỏ nhất chính là “chìa khóa” quan trọng để phát hiện bệnh.

Bác sĩ Yến khuyến cáo, người dân khi thấy bất kỳ một triệu chứng bất thường nào của đường tiêu hóa, hãy đến ngay các cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời. Đồng thời, người dân nên tầm soát bệnh đường tiêu hóa 1-2 năm/lần để phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm, khả năng điều trị khỏi cao.

