4 nhóm thực phẩm bảo vệ làn da khi đi du lịch

Mùa du lịch với những chuyến đi biển hay dã ngoại ngoài trời thường đặt làn da dưới áp lực lớn từ tia cực tím (UV), gió nóng và sự thay đổi độ ẩm môi trường.

Mặc dù các biện pháp bảo vệ bên ngoài như kem chống nắng và trang phục che chắn là rất quan trọng nhưng các nghiên cứu về da liễu cho thấy chế độ dinh dưỡng đóng vai trò như một " hàng rào bảo vệ nội sinh ", giúp tăng cường ngưỡng chịu đựng của tế bào da trước các tác nhân gây hại từ môi trường.

1. Nhóm thực phẩm hỗ trợ bảo vệ từ tế bào

Khi làn da tiếp xúc với tia UV cường độ cao, các gốc tự do sẽ hình thành, tấn công cấu trúc DNA tế bào và phá hủy mạng lưới collagen. Việc bổ sung các sắc tố thực vật thuộc nhóm carotenoid là phương pháp hiệu quả để trung hòa các gốc tự do này.

Lycopene (có trong cà chua chín) : Đây là hoạt chất chống oxy hóa mạnh mẽ có khả năng giảm mức độ đỏ da (erythema) do ánh nắng mặt trời. Lycopene là hợp chất tan trong dầu, do đó khi đi du lịch, nên tiêu thụ các món cà chua nấu chín với một ít dầu sẽ giúp cơ thể hấp thụ tốt hơn so với ăn cà chua sống.

Beta-carotene (có trong cà rốt, khoai lang, bí đỏ): Sau khi hấp thụ, một phần beta-carotene tích tụ dưới mô mỡ và lớp hạ bì, giúp tán xạ một phần năng lượng từ tia cực tím, giúp bảo vệ làn da từ bên trong. Việc duy trì các loại củ quả màu vàng cam trong thực đơn du lịch giúp tăng khả năng tự bảo vệ, giảm thiểu tình trạng sạm da do bỏng nắng.

Các loại trái cây không chỉ giúp tăng sức đề kháng cho làn da mà còn hỗ trợ làm sáng da, giảm sạm nám.

2. Củng cố hàng rào bảo vệ da bằng vitamin C và vitamin E

Trong môi trường nắng nóng của vùng biển, làn da thường bị mất độ ẩm và xuất hiện các tổn thương vi mô. Sự kết hợp giữa vitamin C và vitamin E tạo ra một chu trình chống oxy hóa khép kín, bảo vệ màng tế bào một cách toàn diện.

Vitamin C (có trong ổi, cam quýt, ớt chuông): Là thành phần thiết yếu trong quá trình tổng hợp collagen . Trong những chuyến đi dài, việc bổ sung vitamin C giúp ổn định cấu trúc sợi elastin, ngăn ngừa tình trạng làn da bị chảy xệ hoặc hình thành nếp nhăn do nhiệt độ cao.

Vitamin E (có trong hạt hạnh nhân, hạt hướng dương, quả bơ): Vitamin E có đặc tính ưa béo, giúp bảo vệ lớp màng lipid của tế bào da. Điều này đặc biệt quan trọng khi bạn đi du lịch biển, nơi muối và gió dễ làm phá vỡ hàng rào độ ẩm tự nhiên, khiến da khô ráp và nhạy cảm.

3. Trà xanh chứa p olyphenol có khả năng kháng viêm từ bên trong

Trong kỳ nghỉ, thay vì các loại nước ngọt có gas vốn chứa nhiều đường gây hại cho da, việc ưu tiên trà xanh là một lựa chọn khoa học. Hợp chất EGCG (Epigallocatechin gallate) trong trà xanh là một polyphenol có khả năng kháng viêm hiệu quả. Nó giúp ức chế các enzyme phân hủy collagen sinh ra do tác động của tia UVB, đồng thời làm dịu nhanh các phản ứng đỏ da do nhiệt.

Uống trà xanh thường xuyên có thể giúp làn da chống chọi tốt hơn với tác động của tia cực tím.

4. Nhóm thực phẩm kiểm soát hydrat hóa và cân bằng điện giải

Làn da mất nước sẽ trở nên mỏng manh và mất đi độ đàn hồi. Tuy nhiên, chỉ uống nước lọc đôi khi là chưa đủ nếu bạn vận động nhiều dưới nắng.

Bổ sung nước chứa khoáng: Khi đổ mồ hôi, cơ thể mất đi các ion natri, kali và magie. Việc thiếu hụt điện giải khiến làn da khô héo do mất áp suất thẩm thấu.

Thực phẩm mọng nước: Dưa hấu, dưa chuột hoặc bưởi là những lựa chọn thông minh. Chúng không chỉ cung cấp nước mà còn chứa các vitamin hỗ trợ quá trình phục hồi tế bào da ngay lập tức.

5. Nhóm thực phẩm cần hạn chế để hạn chế lão hóa da

Một hiện tượng cần lưu ý trong các chuyến du lịch là glycation (quá trình đường hóa). Việc tiêu thụ quá nhiều thực phẩm chứa đường tinh luyện (như kem, nước ngọt, bánh ngọt) khiến các phân tử đường bám vào sợi collagen, làm chúng trở nên cứng và dễ đứt gãy. Khi kết hợp với tác động từ tia UV, quá trình này sẽ đẩy nhanh sự lão hóa da, khiến da xỉn màu và kém săn chắc.

Cũng nên hạn chế thực phẩm chứa nhiều muối (đồ ăn nhanh, đồ đóng hộp) vì chúng gây ra tình trạng tích nước cục bộ, khiến khuôn mặt dễ bị phù nề và quầng thâm mắt trở nên rõ rệt hơn sau các chuyến bay hoặc hành trình dài.

Để có một làn da khỏe mạnh trong suốt chuyến đi, tốt nhất nên bắt đầu điều chỉnh chế độ ăn uống giàu chất chống oxy hóa ít nhất 1 tuần trước khi khởi hành. Trong kỳ nghỉ, hãy ưu tiên các bữa ăn có màu sắc đa dạng từ thực vật và luôn mang theo các loại hạt khô như hạnh nhân hoặc hạt điều cho các bữa phụ thay vì các loại snack chế biến sẵn.