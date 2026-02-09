Mới nhất
Vì sao nhiều người bỗng dưng 'biến chất' vì tiền? Góc nhìn tâm lý học và lời cảnh tỉnh cho hạnh phúc gia đình

Thứ hai, 09:41 09/02/2026
Hà Anh
Hà Anh
GĐXH - Không ít người xung quanh chúng ta dường như đã thay đổi hoàn toàn vì áp lực mưu sinh? Tiền bạc vốn không có cảm xúc, nhưng nó lại là phép thử nghiệt ngã nhất để ta nhìn thấu chân tình và sự giả dối.

Về già, dù thân thiết đến mấy cũng đừng gặp 3 kiểu người nàyVề già, dù thân thiết đến mấy cũng đừng gặp 3 kiểu người này

GĐXH - Càng về già, càng cần biết buông bỏ những mối quan hệ chỉ làm mình hao tổn. Đặc biệt là 3 kiểu người dưới đây, dù từng thân đến mấy, tốt nhất cũng nên để họ ở lại trong quá khứ.

Tiền bạc không biết nói, nhưng có thể khiến ta nhìn thấu lòng người 

Có bao giờ bạn tự hỏi, tại sao tiền bạc lại có sức mạnh xoay chuyển con người đến thế? 

Thực tế, tiền không có tính khí, nhưng lại khiến con người dễ nảy sinh cáu bẳn; tiền không biết đúng sai, nhưng lại khiến người ta lầm đường lạc lối; tiền chẳng phân biệt tốt xấu, nhưng lại có thể khiến một người lương thiện trở nên tha hóa. 

Tiền vốn dĩ im lặng, nhưng trong sự tĩnh lặng ấy, nó lại dõng dạc giúp chúng ta nhìn rõ ai là người chân thành, ai là kẻ dối gian.

Vì sao nhiều người bỗng dưng 'biến chất' vì tiền? Góc nhìn tâm lý học và lời cảnh tỉnh cho hạnh phúc gia đình - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Vì sao đồng tiền lại khiến chúng ta đổi thay?

Dưới góc độ tâm lý học, hiện tượng này liên quan mật thiết đến "Lý thuyết tự nhận thức" (Self-Identity Theory). Khi một người bị bủa vây bởi áp lực tài chính trong thời gian dài, cảm giác về giá trị bản thân sẽ bị bào mòn. Họ bắt đầu tự vấn: "Phải chăng mình quá kém cỏi? Mình thật vô dụng?". Những cảm xúc tiêu cực này tích tụ lâu dần sẽ dẫn đến những hành vi lệch lạc.

Theo một nghiên cứu từ tạp chí Psychological Science, có hơn 60% người đi làm thừa nhận rằng áp lực kinh tế là nguồn cơn chính gây ra lo âu. Và sự lo âu chính là "chất xúc tác" khiến con người mất đi lý trí, dẫn đến những lựa chọn đầy sai lầm.

Nghệ thuật kiếm tiền mà không đánh mất bản tâm

Làm thế nào để chinh phục tiền bạc mà vẫn giữ được cốt cách? Hãy cùng chiêm nghiệm 3 bước sau:

Định vị đúng giá trị của tiền

Hãy nhớ, tiền chỉ là công cụ để phục vụ cuộc sống, không phải là mục đích cuối cùng của đời người. Nó giống như chiếc điện thoại, giúp ta kết nối với thế giới nhưng chẳng bao giờ có thể thay thế được tình thân hay tri kỷ.

Xây dựng quan điểm tiêu dùng thông thái

Tiền cần tiêu thì phải tiêu, nhưng tiền không nên nhận thì tuyệt đối đừng chạm vào. Đừng vì thấy người khác nhà lầu xe hơi mà bất chấp vay mượn để bằng bạn bằng bè. Giữ vững lằn ranh đỏ của bản thân mới là cách sống có trách nhiệm nhất.

Thiết lập mối quan hệ lành mạnh với tiền bạc

Cùng bạn bè kiếm tiền, nhưng đừng để đồng tiền làm rạn nứt tình nghĩa; cùng người thân xây dựng cuộc sống, nhưng đừng để vật chất làm xói mòn lòng tin. Hạnh phúc thực sự không nằm ở con số trên thẻ ngân hàng, mà nằm ở sự thanh thản trong trái tim.

Lưu ý: Đừng bao giờ coi tiền là thước đo duy nhất để đánh giá một con người. Đây là sai lầm phổ biến nhất khiến nhiều người lầm tưởng rằng có tiền là có được sự tôn trọng hay có thể giải quyết mọi vấn đề trên đời.

Vì sao nhiều người bỗng dưng 'biến chất' vì tiền? Góc nhìn tâm lý học và lời cảnh tỉnh cho hạnh phúc gia đình - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Tiền bạc có thể thay đổi mức sống, nhưng tuyệt đối không nên để nó thay đổi nhân tâm. Người thực sự am hiểu về giá trị của đồng tiền sẽ không bao giờ để nó dẫn dắt, mà trái lại, họ biết cách kiểm soát bản thân và giữ vững đạo đức nghề nghiệp. Suy cho cùng, con người vẫn quan trọng hơn tiền bạc, và lương tâm luôn trân quý hơn mọi lợi ích vật chất.

Tiền bạc chỉ là phương tiện, không phải là đích đến. Mong rằng trên con đường theo đuổi sự thịnh vượng, bạn vẫn giữ được vẹn nguyên tâm nguyện ban đầu và bảo vệ được lòng trắc ẩn trong tim mình. 

Bạn đã từng gặp ai thay đổi đến chóng mặt vì tiền chưa? Hãy chia sẻ cùng chúng tôi bằng các bình luận dưới bài viết này!

Thành bại của một đời người: Hóa ra không nằm ở tiền bạc mà gói gọn trong 2 chữ quyết định nàyThành bại của một đời người: Hóa ra không nằm ở tiền bạc mà gói gọn trong 2 chữ quyết định này

GĐXH - Bạn đã bao giờ tự hỏi, sự thành công hay thất bại của một đời người thực chất đã được định đoạt từ chính những thói quen nhỏ nhặt hàng ngày?

Tags:

