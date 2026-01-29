Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Trẻ thông minh hay không, nhìn bàn tay là biết: Não bộ 'giỏi' thường phát ra tín hiệu này

Thứ năm, 15:07 29/01/2026 | Nuôi dạy con
Hà Anh
Hà Anh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Khoa học thần kinh chỉ ra: Bàn tay càng linh hoạt, não bộ càng phát triển – và dấu hiệu này đã xuất hiện từ những năm đầu đời của trẻ.

Trẻ thông minh hay không, nhìn bàn tay là biết: Não bộ nhạy bén thường 'phát tín hiệu' rất sớm - Ảnh 1.Về già, khi chỉ còn một mình: Nhất định đừng làm 3 điều này

GĐXH - Dù thời trẻ từng sôi nổi, huy hoàng đến đâu, thì khi về già, con người cũng khó tránh khỏi cảm giác cô độc. Để sống an yên, có những điều nhất định phải tránh.

Bàn tay – “cửa sổ” phản ánh sự phát triển của não bộ

Nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng, sự phát triển của bàn tay có mối liên hệ mật thiết với trí tuệ của trẻ. Thậm chí, trong lĩnh vực thần kinh học, bàn tay còn được xem như “cửa sổ” phản ánh mức độ hoàn thiện của não bộ. 

Quan sát cách trẻ sử dụng đôi tay trong sinh hoạt hằng ngày, cha mẹ hoàn toàn có thể nhận ra những tín hiệu sớm về khả năng tư duy, ghi nhớ và tập trung của con.

Trẻ thông minh hay không, nhìn bàn tay là biết: Não bộ nhạy bén thường 'phát tín hiệu' rất sớm - Ảnh 2.

Quan sát cách sử dụng bàn tay của trẻ có thể nhận ra tín hiệu sớm về trí thông minh của con. Ảnh minh họa

Từng có một nghiên cứu được thực hiện tại New Zealand khiến nhiều phụ huynh phải suy ngẫm lại cách nuôi dạy trẻ. Tại một ngôi trường địa phương, các nhà giáo dục đã chọn ra một nhóm học sinh có thành tích học tập không nổi bật và cho các em tham gia chương trình rèn luyện bàn tay trong hơn một tháng rưỡi. Kết quả cho thấy, khả năng ghi nhớ của các em cải thiện rõ rệt, mức độ tập trung cũng tăng lên đáng kể so với trước đó.

Thực tế, mối liên hệ giữa bàn tay và não bộ không phải là điều mới mẻ. Các nhà thần kinh học từ lâu đã phát hiện rằng, khi bàn tay vận động, lượng máu lưu thông lên não có thể tăng khoảng 10%. Đặc biệt, những động tác tay càng tinh tế, phức tạp thì não bộ càng được kích hoạt mạnh mẽ hơn. Nói cách khác, câu nói “tâm linh thủ xảo” không chỉ mang tính hình ảnh, mà còn có cơ sở khoa học rõ ràng: bàn tay càng linh hoạt, tư duy càng nhanh nhạy.

Hoạt động của bàn tay ảnh hưởng cực lớn đến sự phát triển não bộ của trẻ 

Trẻ càng hay dùng tay, não bộ càng được “đánh thức” sớm

Ngay từ khi còn rất nhỏ, trẻ đã bắt đầu phát triển não bộ thông qua các hoạt động của bàn tay. Khi biết ngồi, nhiều trẻ đặc biệt thích ném đồ vật xuống đất. Trẻ ném, người lớn nhặt, rồi lại ném tiếp, lặp đi lặp lại không biết chán. Hành động này tưởng như chỉ là nghịch ngợm, nhưng thực chất lại mang ý nghĩa học tập rất lớn.

Trẻ thông minh hay không, nhìn bàn tay là biết: Não bộ nhạy bén thường 'phát tín hiệu' rất sớm - Ảnh 3.

Trẻ dùng tay để nhận biết thế giới xung quanh từ lúc lọt lòng. Ảnh minh họa

Thông qua việc ném đồ, trẻ dần phân biệt được âm thanh khác nhau, từ đó phát triển thính giác và khả năng nhận biết. Đồng thời, trẻ cũng hình thành cảm nhận về không gian: vật nào ném gần, vật nào ném xa, lực tay mạnh hay nhẹ sẽ tạo ra kết quả khác nhau. Những trải nghiệm này chính là nền tảng ban đầu cho tư duy logic và khả năng học toán sau này.

Khi lớn hơn một chút, nhiều cha mẹ nhận thấy trẻ gần như “không để tay yên”. Trẻ có thể xé giấy, lục lọi đồ đạc, bóp, nắn, sờ thử mọi thứ xung quanh. Mỗi lần như vậy, não bộ lại tiếp nhận thêm hàng loạt thông tin cảm giác. Càng nhiều trải nghiệm thông qua bàn tay, các kết nối thần kinh trong não càng phong phú, phản xạ càng nhanh và tư duy cũng trở nên linh hoạt hơn.

Đôi tay khéo léo là nền tảng của khả năng nhận thức

Không ít phụ huynh vì sợ con làm hỏng đồ, sợ con vụng về nên hạn chế trẻ tự làm mọi việc. Có gia đình thậm chí còn đút ăn cho con đến khi 7–8 tuổi. Hệ quả là trẻ thiếu cơ hội rèn luyện cả vận động thô lẫn vận động tinh, dẫn đến việc cầm bút yếu, viết chậm, chữ xấu, dễ mỏi tay khi đi học.

Trẻ thông minh hay không, nhìn bàn tay là biết: Não bộ nhạy bén thường 'phát tín hiệu' rất sớm - Ảnh 4.

Trẻ sử dụng đôi bàn tay khéo léo để đánh thức trí tưởng tượng và nâng cao năng lực nhận thức. Ảnh minh họa

Ngược lại, những trẻ được tự xúc ăn, cầm đũa, làm việc nhà phù hợp với lứa tuổi thường có khả năng điều khiển bàn tay rất tốt. Trong quá trình đó, não bộ dần ghi nhớ và phân tích đặc tính của đồ vật: cái gì mềm, cái gì cứng, cái gì nóng, cái gì lạnh, cầm thế nào thì đỡ tốn sức, buộc ra sao thì chắc chắn hơn. 

Những kinh nghiệm tưởng chừng rất đời thường này lại giúp năng lực nhận thức, khả năng hiểu vấn đề và trí tưởng tượng của trẻ phát triển vượt trội.

Sự phối hợp tay – mắt – não quyết định độ nhạy bén của tư duy

Mỗi hoạt động của bàn tay đều gắn liền với sự quan sát của mắt và sự điều phối của não bộ. Khi trẻ chơi thể thao, như đánh cầu lông hay ném bóng, não phải liên tục xử lý thông tin về khoảng cách, tốc độ, vị trí, sau đó ra lệnh cho tay thực hiện động tác chính xác. Ngay cả những công việc đơn giản như quét nhà, gấp quần áo hay rửa bát cũng đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa tay, mắt và não.

Trẻ thông minh hay không, nhìn bàn tay là biết: Não bộ nhạy bén thường 'phát tín hiệu' rất sớm - Ảnh 5.

Ảnh minh họa

Chính quá trình phối hợp này giúp trẻ phát triển khả năng phán đoán, tư duy không gian và phản xạ nhanh nhạy. Vì vậy, thay vì ngăn cản trẻ “động tay động chân”, cha mẹ nên tạo điều kiện để con được trải nghiệm nhiều hơn. 

Cho trẻ làm việc nhà, tham gia các hoạt động thủ công, vận động hay thể thao phù hợp với lứa tuổi chính là cách nuôi dưỡng trí tuệ một cách tự nhiên và bền vững.

Đôi tay vận động càng nhiều, não bộ càng được kích thích, tốc độ xử lý thông tin càng nhanh và trí tuệ cũng theo đó phát triển mạnh mẽ hơn. Hãy để trẻ được chạm, được làm, được thử và được sai. Khi đôi tay linh hoạt, con đường phát triển trí thông minh của trẻ cũng sẽ rộng mở hơn. Cùng để đôi tay của con chuyển động, và nuôi dưỡng một em bé thông minh từ những điều giản dị nhất.

Trẻ thông minh hay không, nhìn bàn tay là biết: Não bộ nhạy bén thường 'phát tín hiệu' rất sớm - Ảnh 6.Cha mẹ có con trai cần biết: Có những việc càng quản càng tệ

GĐXH - Nhiều cha mẹ thường phát hỏa khi thấy con trai mình làm gì cũng chậm chạp, từ việc mặc quần áo đến làm bài tập, hay tính cách có phần "bướng bỉnh", thích đi vào ngõ cụt. Thế nhưng, đằng sau những "khuyết điểm" gây ức chế đó lại là một nhịp điệu tư duy hoàn toàn khác biệt.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

5 thói quen âm thầm làm tổn hại não bộ trẻ: Cha mẹ đừng chủ quan

5 thói quen âm thầm làm tổn hại não bộ trẻ: Cha mẹ đừng chủ quan

Cha mẹ có con trai cần biết: Có những việc càng quản càng tệ

Cha mẹ có con trai cần biết: Có những việc càng quản càng tệ

3 hành vi vô tình 'đánh cắp' sự linh hoạt, lanh lợi của trẻ: Cha mẹ nên tránh càng sớm càng tốt

3 hành vi vô tình 'đánh cắp' sự linh hoạt, lanh lợi của trẻ: Cha mẹ nên tránh càng sớm càng tốt

'Con yêu bố hay mẹ hơn?': Hãy dừng ngay câu hỏi này, hậu quả nguy hiểm thực sự ở phía sau

'Con yêu bố hay mẹ hơn?': Hãy dừng ngay câu hỏi này, hậu quả nguy hiểm thực sự ở phía sau

Trẻ nên ngủ cùng mẹ hay ngủ riêng để rèn tính độc lập?: Ảnh hưởng đến não bộ và những điều cha mẹ cần biết

Trẻ nên ngủ cùng mẹ hay ngủ riêng để rèn tính độc lập?: Ảnh hưởng đến não bộ và những điều cha mẹ cần biết

Cùng chuyên mục

Harvard: Trẻ sơ sinh có IQ cao hiếm khi là 'em bé dễ nuôi'

Harvard: Trẻ sơ sinh có IQ cao hiếm khi là 'em bé dễ nuôi'

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều trẻ có IQ cao ngay từ nhỏ lại không hề "ngoan ngoãn" như cha mẹ mong đợi. Trái lại, các em thường hay khóc, hiếu động, tò mò quá mức và dễ bị gắn mác "khó nuôi".

5 thói quen âm thầm làm tổn hại não bộ trẻ: Cha mẹ đừng chủ quan

5 thói quen âm thầm làm tổn hại não bộ trẻ: Cha mẹ đừng chủ quan

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Trong quá trình lớn lên của trẻ, có những thói quen tưởng chừng rất nhỏ, lại có thể âm thầm gây tổn hại đến não bộ mà cha mẹ không hề hay biết.

Càng cấm đoán càng phản kháng: 5 điều cha mẹ càng ngăn con càng thích làm

Càng cấm đoán càng phản kháng: 5 điều cha mẹ càng ngăn con càng thích làm

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều cha mẹ cho rằng cấm đoán nghiêm khắc sẽ giúp con ngoan ngoãn hơn, nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại.

Bất ngờ mối liên hệ giữa tuổi sinh con của người cha và IQ của con: Độ tuổi 'vàng' là bao nhiêu?

Bất ngờ mối liên hệ giữa tuổi sinh con của người cha và IQ của con: Độ tuổi 'vàng' là bao nhiêu?

Nuôi dạy con - 2 ngày trước

GĐXH - Các nghiên cứu khoa học gần đây cho thấy độ tuổi của người cha khi sinh con có liên quan nhất định đến chỉ số IQ của trẻ.

Cha mẹ có con trai cần biết: Có những việc càng quản càng tệ

Cha mẹ có con trai cần biết: Có những việc càng quản càng tệ

Nuôi dạy con - 3 ngày trước

GĐXH - Nhiều cha mẹ thường phát hỏa khi thấy con trai mình làm gì cũng chậm chạp, từ việc mặc quần áo đến làm bài tập, hay tính cách có phần "bướng bỉnh", thích đi vào ngõ cụt. Thế nhưng, đằng sau những "khuyết điểm" gây ức chế đó lại là một nhịp điệu tư duy hoàn toàn khác biệt.

Giật mình khi con đòi tiền công đổ rác, vợ lại khen con 'hiểu giá trị lao động'

Giật mình khi con đòi tiền công đổ rác, vợ lại khen con 'hiểu giá trị lao động'

Nuôi dạy con - 5 ngày trước

Con trai yêu cầu được trả 10 nghìn đồng mới đổ rác, vợ không mắng mà còn khen thằng bé hiểu giá trị của lao động, còn tôi tự trách mình đã không dạy con sát sao hơn.

Con cái công thành danh toại, cha mẹ phải vào viện dưỡng lão trong lặng lẽ

Con cái công thành danh toại, cha mẹ phải vào viện dưỡng lão trong lặng lẽ

Nuôi dạy con - 6 ngày trước

GĐXH - Con cái thành đạt nhưng cha mẹ lại cô đơn trong những năm tháng cuối đời, nghịch lý này đang ngày càng phổ biến khiến không ít bậc sinh thành chỉ biết thở dài cay đắng.

Câu chuyện trên tàu điện ngầm khiến tôi nhận ra khoảng cách giáo dục giữa các gia đình

Câu chuyện trên tàu điện ngầm khiến tôi nhận ra khoảng cách giáo dục giữa các gia đình

Nuôi dạy con - 1 tuần trước

GĐXH - Sau khi nghe cuộc trò chuyện giữa hai cha con trên tàu điện ngầm, tôi chợt hiểu ra một điều: cha mẹ thực sự có thể thay đổi vạch xuất phát của con cái.

Không phải ngẫu nhiên: Tháng sinh này thường gắn với trẻ thông minh

Không phải ngẫu nhiên: Tháng sinh này thường gắn với trẻ thông minh

Nuôi dạy con - 1 tuần trước

GĐXH - Một nghiên cứu kéo dài nhiều năm cho thấy trẻ sinh vào một số tháng sinh nhất định thường bộc lộ lợi thế rõ rệt về tư duy và nhận thức.

3 hành vi vô tình 'đánh cắp' sự linh hoạt, lanh lợi của trẻ: Cha mẹ nên tránh càng sớm càng tốt

3 hành vi vô tình 'đánh cắp' sự linh hoạt, lanh lợi của trẻ: Cha mẹ nên tránh càng sớm càng tốt

Nuôi dạy con - 1 tuần trước

GĐXH - Trẻ sinh ra vốn tò mò, lanh lợi và tràn đầy năng lượng khám phá. Thế nhưng, nhiều hành vi tưởng như “vì tốt cho con” của người lớn lại đang âm thầm dập tắt ngọn lửa ấy. Bài viết chỉ ra 3 sai lầm phổ biến và cách đơn giản để cha mẹ giữ gìn “linh khí” cho con trong những năm đầu đời.

Xem nhiều

Không phải ngẫu nhiên: Tháng sinh này thường gắn với trẻ thông minh

Không phải ngẫu nhiên: Tháng sinh này thường gắn với trẻ thông minh

Nuôi dạy con

GĐXH - Một nghiên cứu kéo dài nhiều năm cho thấy trẻ sinh vào một số tháng sinh nhất định thường bộc lộ lợi thế rõ rệt về tư duy và nhận thức.

Cha mẹ có con trai cần biết: Có những việc càng quản càng tệ

Cha mẹ có con trai cần biết: Có những việc càng quản càng tệ

Nuôi dạy con
45 lời mời sinh nhật con, 0 người đến: Sự thật phía sau khiến mẹ lặng người

45 lời mời sinh nhật con, 0 người đến: Sự thật phía sau khiến mẹ lặng người

Nuôi dạy con
Câu chuyện trên tàu điện ngầm khiến tôi nhận ra khoảng cách giáo dục giữa các gia đình

Câu chuyện trên tàu điện ngầm khiến tôi nhận ra khoảng cách giáo dục giữa các gia đình

Nuôi dạy con
Con cái công thành danh toại, cha mẹ phải vào viện dưỡng lão trong lặng lẽ

Con cái công thành danh toại, cha mẹ phải vào viện dưỡng lão trong lặng lẽ

Nuôi dạy con

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top