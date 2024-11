5 biểu hiện cho thấy bạn đã mắc hội chứng ống cổ tay

Hội chứng ống cổ tay xảy ra khi dây thần kinh giữa bị chèn ép khi đi qua ống cổ tay, tạo ra tình trạng đau và tê bì ở bàn tay. Đây là một vấn đề giải phẫu, trong đó ống cổ tay có kích thước nhỏ và không có nhiều khả năng thay đổi kích thước. Dây thần kinh giữa bị chèn ép trong ống cổ tay dẫn đến triệu chứng tồi tệ hơn theo thời gian.

Các nguyên nhân của hội chứng ống cổ tay

Hội chứng ống cổ tay có thể xuất hiện do nhiều yếu tố:

Yếu tố di truyền: Đường hầm ống cổ tay có kích thước nhỏ hơn ở một số chủng tộc hoặc có sự khác biệt về mặt giải phẫu khiến cho dây thần kinh giữa dễ bị chèn ép hơn.



Giới tính: Phụ nữ có nguy cơ mắc bệnh cao hơn nam giới do đường hầm ống cổ tay nhỏ hơn.



Sử dụng tay lặp đi lặp lại: Công việc lặp đi lặp lại trong thời gian dài có thể làm tổn thương các gân ở cổ tay, gây sưng viêm và áp lực lên dây thần kinh.



Vị trí tay và cổ tay: Thực hiện các hoạt động uốn cong, gập duỗi quá mức cổ tay trong thời gian dài có thể tăng áp lực lên dây thần kinh.



Thai kỳ: Thay đổi nội tiết tố trong thai kỳ có thể gây sưng viêm các thành phần trong ống cổ tay.



Các bệnh lý đi kèm: Béo phì, tiểu đường, viêm khớp dạng thấp, suy thận và rối loạn chức năng tuyến giáp cũng liên quan đến hội chứng ống cổ tay.



Sau tổn thương cổ tay: Viêm khớp, viêm dây chằng, viêm đơn dây, đa dây thần kinh hay chấn thương cổ tay có thể gây áp lực lên dây thần kinh giữa.



Hội chứng ống cổ tay là tình trạng phổ biến trong cộng đồng.

Các công việc liên quan đến việc lặp lại cùng một chuyển động với cổ tay trong thời gian dài là yếu tố nguy cơ chính của hội chứng ống cổ tay. Các công việc như: công nhân dây chuyền, tài xế, thợ thủ công, thợ làm bánh, thợ cắt tóc, thu ngân, thư ký đánh máy, nhạc công ...có nguy cơ mắc bệnh cao. Tuy nhiên, các nghiên cứu vẫn đang tiếp tục tìm hiểu để rõ ràng hơn về các yếu tố nguy cơ này.

Biểu hiện của hội chứng ống cổ tay

Nhận biết sớm các triệu chứng của hội chứng ống cổ tay là rất quan trọng. Các biểu hiện phổ biến của bệnh bao gồm:

Người bệnh có cảm giác các ngón tay sưng phồng mơ hồ.



Biểu hiện tê bì tay, ngứa ran, nóng rát và đau đớn, chủ yếu ở ngón tay cái, ngón trỏ, ngón giữa và một phần ngón đeo nhẫn; triệu chứng tê bì có thể lan lên cẳng tay và cánh tay.



Có thể có các biểu hiện đau hoặc ngứa ran có thể lan lên cẳng tay về phía vai.



Xuất hiện tình trạng tay yếu và vụng về, đau cơ, chuột rút, gây khó khăn trong việc cầm nắm đồ vật, cài nút quần áo, sử dụng điện thoại, lái xe hoặc đọc sách.



Người bệnh có thể đánh rơi đồ vật do cảm giác bàn tay tê liệt hoặc mất nhận thức về vị trí của tay trong không gian.



Phòng ngừa hội chứng ống cổ tay

Nên xoa bóp cổ tay 10 - 30 giây sau mỗi 15 – 30 phút làm việc nhiều bằng tay.

Vận động và nghỉ ngơi hợp lý, giảm thiểu căng thẳng, áp lực lên cổ tay.

Nhân viên văn phòng sử dụng chuột máy tính phù hợp với bàn tay để cảm thấy thoải mái, không bị căng đau.

Ngồi ở tư thế đúng giúp tránh tổn thương các dây thần kinh vùng cổ, giúp các dây thần kinh ở bàn tay tránh bị tác động gián tiếp.

Tóm lại: Hội chứng ống cổ tay nếu không được điều trị sớm, hiện tượng viêm ống cổ tay có thể gây biến chứng teo cơ, tàn phế do tổn thương dây thần kinh mạch máu… Do đó người bệnh không nên chủ quan với các triệu chứng ban đầu và cần đi khám đúng chuyên khoa để được can thiệp kịp thời. Nhận biết sớm triệu chứng của hội chứng ống cổ tay giúp điều trị thích hợp và điều chỉnh hoạt động hàng ngày để giảm thiểu tình trạng này.