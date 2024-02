5 loại trái cây mùa xuân tốt nhất

1. Vì sao bạn nên ăn trái cây đúng mùa?

Ngày nay với sự phát triển của khoa học công nghệ chúng ta có thể thưởng thức mọi loại trái cây trong suốt cả năm mà không cần phải chờ đúng mùa nữa. Tuy nhiên vì sao bạn vẫn nên ăn hoa quả đúng mùa?

Bởi trái cây không đúng mùa thường được tiêm nhiều các loại thuốc kích thích tăng trưởng, dùng hóa chất bảo quản để giữ được lâu hơn. Những hóa chất này khi vào cơ thể sẽ rất độc hại, có nguy cơ gây ra bệnh tật. Do đó, để đảm bảo an toàn cho sức khỏe, cách tốt nhất là nên chọn trái cây đúng mùa.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, các loại trái cây và rau quả khác nhau phát triển mạnh trong các điều kiện và mùa khác nhau. Trái cây theo mùa chín tự nhiên dưới ánh nắng mặt trời, chúng chứa nhiều chất dinh dưỡng, chất chống oxy hóa và chất dinh dưỡng thực vật hơn. Sản phẩm theo mùa sẽ tươi ngon hơn, chi phí thấp hơn và bền vững hơn với môi trường.

Sau một mùa đông dài lạnh giá, mùa xuân là mùa tái sinh và tăng trưởng mang đến nhiều loại trái cây tươi ngon, cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa tốt cho sức khỏe. Do đó bạn nên chọn ăn các loại trái cây mùa xuân giàu dinh dưỡng thay vì chọn các loại trái cây trái mùa.

Chọn trái cây theo mùa sẽ ngon và giàu dinh dưỡng hơn.

2. Các loại trái cây giàu dinh dưỡng nhất trong mùa xuân

Quả vú sữa

Vú sữa là một trong những loại trái cây mùa xuân an toàn, thơm ngon và giàu dinh dưỡng. Trong một quả vú sữa tươi (khoảng 132g) có chứa khoảng 67 calo. Vú sữa cũng cung cấp nguồn canxi tuyệt vời, một quả chứa khoảng 10% canxi cần bổ sung hằng ngày. Mỗi khẩu phần vú sữa cũng chứa 5% giá trị vitamin C và A được khuyến nghị hằng ngày. Ngoài ra vú sữa còn cung cấp khoảng 2% chất sắt thiết yếu cho cơ thể.

Khi mua vú sữa, bạn nên chọn quả sáng màu, vỏ nhẵn có độ căng bóng. Vỏ vú sữa ngon sẽ có màu xanh nhạt chuyển nhẹ sang hồng kem, đáy trái có màu nâu và ít bị thâm màu.

Nên chọn những quả còn nguyên lá và cuống vì đó là những quả mới hái, giữ nguyên được mùi hương đặc trưng và vị ngọt thanh mát. Không chọn quả nhăn nheo vì chúng thường non và không ngọt.

Đu đủ

Đu đủ là một trong những loại trái cây lành tính có hàm lượng dinh dưỡng rất cao, đặc biệt là chất xơ và các chất chống oxy hóa như vitamin A, C và E.

Đu đủ chứa cả hai loại enzyme là papain và chymopapain. Cả hai enzyme đều tiêu hóa protein, nghĩa là chúng có thể hỗ trợ tiêu hóa và giảm viêm. Đu đủ cũng là nguồn cung cấp vitamin A dồi dào, rất quan trọng cho hệ miễn dịch.

Trong một quả đu đủ cỡ trung bình (khoảng 275g) chứa khoảng: 119 calo; 1,3g chất đạm; 30g carbohydrate; ít hơn 1g chất béo; 4,7g chất xơ; 21,58g đường

Khi chọn đu đủ, bạn nên chọn những quả đu đủ có dáng dài, phần cuống còn dính nhựa thì quả sẽ ngọt, thơm ngon, ít hạt và vỏ mỏng. Không nên chọn những quả vàng chín đều, mẫu mã đẹp vì có khả năng chúng bị tiêm thuốc. Những quả chín tự nhiên vỏ hay bị rám, có chấm đen li ti.

Quả quýt



Quýt là một trong những loại có quả có hàm lượng vitamin C cao nhất. Quýt có giá thành rẻ, dễ bảo quản, được sử dụng để ăn tươi hoặc làm nước ép rất ngon.

Trong 100g quýt có chứa: 38 kcal; canxi 35mg; sắt 400mcg; chất xơ 600mg; phốt pho 17mg; vitamin C 55mg…

Nên chọn quả quýt cuống còn tươi, gắn chặt với phần vỏ, dùng tay bóc mạnh mới bị tróc ra là quả ngon. Quýt để lâu cuống thường héo, có màu nâu. Quả quýt ngon thường đồng màu toàn trái hoặc vàng một phần vỏ. Loại có màu vàng xanh lẫn lộn thường có vị chua.

Dâu tây

Dâu tây là loại trái cây mọng nước ít calo và nhiều chất dinh dưỡng, đặc biệt là vitamin C, mangan, chất xơ và chất chống oxy hóa như anthocyanin. Ăn dâu tây giúp tăng cường khả năng phòng vệ của cơ thể chống lại stress oxy hóa gây ra bệnh mạn tính . Dâu tây cũng tốt cho não bộ nhờ hàm lượng flavonoid và thúc đẩy quá trình giải độc.

Nên chọn những quả dâu tây tươi, kích thước trung bình, có màu đỏ đậm hoặc đỏ tươi, sáng bóng không có vết dập. Chọn loại dâu được trồng theo tiêu chuẩn và nên sử dụng trong thời gian ngắn nhất sau khi thu hoạch.

Có thể bảo quản dâu tây trong tủ lạnh bằng cách cho vào túi giấy và bảo quản trong ngăn mát. Khi ăn nên rửa sạch bằng nước, nên ăn ngay, không cất giữ lâu sau khi rửa vì dễ phát sinh nấm mốc.

Dâu tây chứa nhiều chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe.

Cam

Cam là một loại trái cây họ cam quýt có nhiều vitamin C, chất xơ và các chất dinh dưỡng có lợi khác giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, cải thiện sức khỏe tim mạch. Ngoài ra, các flavonoid có trong cam có tác dụng chống viêm và giúp bảo vệ cơ thể chống lại stress oxy hóa.

Một trong những giá trị dinh dưỡng nổi bật nhất của cam là nó chứa một lượng lớn vitamin C. Vitamin C rất quan trọng vì nó thúc đẩy cơ thể sản xuất collagen , một loại protein đóng vai trò xây dựng da, xương và mô. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng vitamin C giúp hạ huyết áp vì nó giúp loại bỏ lượng muối và nước dư thừa ra khỏi cơ thể.

Nên chọn quả cam vỏ còn tươi, mỏng vỏ, bóp nhẹ vào vỏ thấy có tinh dầu tiết ra ngoài. Chọn cam chín có đốm vàng, không đồng màu, quả cam to vừa, cầm chắc tay. Cam tươi khi ăn có mùi thơm đặc trưng, có nhiều nước và vị ngọt

Bạn nên ăn cam cả múi để tận dụng chất xơ. Hạn chế sử dụng nước ép cam đóng chai sẵn vì những sản phẩm này có thể chứa nhiều đường, không cung cấp nhiều vitamin như nước cam tươi nguyên chất và ít chất xơ.